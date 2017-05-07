Можно ли выиграть на графике случайного блуждания? - страница 15

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Олег avtomat:

Бесконечные ни к чему не ведущие споры...  И упёртость тем большая, чем меньше доказательств.  

А ответ на поставленный вопрос "Можно ли выиграть на графике случайного блуждания?" даётся очень просто -- моделированием ряда СБ и применением к нему ТС с фиксацией результатов.

Проделайте эту работу. И увидите, что на СБ вполне можно выигрывать, а для этого нужна соответствующая ТС.

Утверждаю это, основываясь на результатах моделирования.


Напомнило анекдот - "такой большой, а в сказки веришь"
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А критиканы всё те же...  сплошное пустословие...

Повторю:  
Проделайте моделирование и получите результаты. На основании результатов будет возможность что-то утверждать. Тогда и для критики, возможно, будут основания, если результаты моделирования будут отрицательными.  А без каких-либо результатов -- не критика, а пустопорожняя болтовня.

 
Олег avtomat:

А критиканы всё те же...  сплошное пустословие...

Повторю:  
Проделайте моделирование и получите результаты. На основании результатов будет возможность что-то утверждать. Тогда и для критики, возможно, будут основания, если результаты моделирования будут отрицательными.  А без каких-либо результатов -- не критика, а пустопорожняя болтовня.


Найдешь НЕСЛУЧАЙНУЮ систему прогнозирования СБ - это будет мировой переворот в теорвере и матстатистике.
 
Дмитрий:

Найдешь НЕСЛУЧАЙНУЮ систему прогнозирования СБ - это будет мировой переворот в теорвере и матстатистике.


при чем здесь прогнозирование?... ты вообще не понимаешь видимо о чем речь

4 листа форума про то что рынок случаен и подобен казино а ты все равно о прогнозировании...

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Дмитрий:

Найдешь НЕСЛУЧАЙНУЮ систему прогнозирования СБ - это будет мировой переворот в теорвере и матстатистике.


Ты путаешь опять...  Посмотри хотя бы в википедии (если у тебя учебника нет), что такое СБ.

Для того, чтобы выиграть на графике случайного блуждания, система прогнозирования СБ не нужна.

Случайное блуждание — Википедия
Случайное блуждание — Википедия
  • ru.wikipedia.org
Случайное блуждание — математическая модель процесса случайных изменений — шагов в дискретные моменты времени. При этом предполагается, что изменение на каждом шаге не зависит от предыдущих и от времени. В силу простоты анализа эта модель часто используется в разных сферах в математике, экономике, физике, но, как правило, такая модель является...
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Эдак скоро всех нобелевских шнобелевские выселят.


 
Что интересно, математика не так сложна как кажется... но тем не менее, для некоторых она вообще не постижима, и что самое удивительное, они даже не осознают непостижимость математики для них
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Gorg1983:

Эдак скоро всех нобелевских шнобелевские выселят.



"ума палата"...  Если, конечно, ты поймёшь, о чём речь...
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Dmitry Fedoseev:
Что интересно, математика не так сложна как кажется... но тем не менее, для некоторых она вообще не постижима, и что самое удивительное, они даже не осознают непостижимость математики для них

Этим занимались на этом форуме даже наверняка ОЧЕНЬ уважаемые вами люди. Как быть с ними? При такой категоричности вам бы перестать общаться с ними после таких слов, но нет. Получается что вам либо плевать на то что народ тупеет, либо на самом деле "даже не осознают непостижимость математики для них"-это про вас. Мне как стороннему зрителю парадоксален именно этот момент.
 
Олег avtomat:


Ты путаешь опять...  Посмотри хотя бы в википедии (если у тебя учебника нет), что такое СБ.

Для того, чтобы выиграть на графике случайного блуждания, система прогнозирования СБ не нужна.

Аааааа, я понял - ты судишь про возможность прогнозирования ряда случайного блуждания по куску графика!

весело...

попробуй еще раз прочитать условия спора, который я предложил - смысла ты всё равно не поймешь, но смысл именно в условиях спора

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