Можно ли выиграть на графике случайного блуждания? - страница 15
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Бесконечные ни к чему не ведущие споры... И упёртость тем большая, чем меньше доказательств.
А ответ на поставленный вопрос "Можно ли выиграть на графике случайного блуждания?" даётся очень просто -- моделированием ряда СБ и применением к нему ТС с фиксацией результатов.
Проделайте эту работу. И увидите, что на СБ вполне можно выигрывать, а для этого нужна соответствующая ТС.
Утверждаю это, основываясь на результатах моделирования.
Напомнило анекдот - "такой большой, а в сказки веришь"
А критиканы всё те же... сплошное пустословие...
Повторю:
Проделайте моделирование и получите результаты. На основании результатов будет возможность что-то утверждать. Тогда и для критики, возможно, будут основания, если результаты моделирования будут отрицательными. А без каких-либо результатов -- не критика, а пустопорожняя болтовня.
А критиканы всё те же... сплошное пустословие...
Повторю:
Проделайте моделирование и получите результаты. На основании результатов будет возможность что-то утверждать. Тогда и для критики, возможно, будут основания, если результаты моделирования будут отрицательными. А без каких-либо результатов -- не критика, а пустопорожняя болтовня.
Найдешь НЕСЛУЧАЙНУЮ систему прогнозирования СБ - это будет мировой переворот в теорвере и матстатистике.
Найдешь НЕСЛУЧАЙНУЮ систему прогнозирования СБ - это будет мировой переворот в теорвере и матстатистике.
при чем здесь прогнозирование?... ты вообще не понимаешь видимо о чем речь
4 листа форума про то что рынок случаен и подобен казино а ты все равно о прогнозировании...
Найдешь НЕСЛУЧАЙНУЮ систему прогнозирования СБ - это будет мировой переворот в теорвере и матстатистике.
Ты путаешь опять... Посмотри хотя бы в википедии (если у тебя учебника нет), что такое СБ.
Для того, чтобы выиграть на графике случайного блуждания, система прогнозирования СБ не нужна.
Эдак скоро всех нобелевских шнобелевские выселят.
Эдак скоро всех нобелевских шнобелевские выселят.
"ума палата"... Если, конечно, ты поймёшь, о чём речь...
Что интересно, математика не так сложна как кажется... но тем не менее, для некоторых она вообще не постижима, и что самое удивительное, они даже не осознают непостижимость математики для них
Этим занимались на этом форуме даже наверняка ОЧЕНЬ уважаемые вами люди. Как быть с ними? При такой категоричности вам бы перестать общаться с ними после таких слов, но нет. Получается что вам либо плевать на то что народ тупеет, либо на самом деле "даже не осознают непостижимость математики для них"-это про вас. Мне как стороннему зрителю парадоксален именно этот момент.
Ты путаешь опять... Посмотри хотя бы в википедии (если у тебя учебника нет), что такое СБ.
Для того, чтобы выиграть на графике случайного блуждания, система прогнозирования СБ не нужна.
Аааааа, я понял - ты судишь про возможность прогнозирования ряда случайного блуждания по куску графика!
весело...
попробуй еще раз прочитать условия спора, который я предложил - смысла ты всё равно не поймешь, но смысл именно в условиях спора