Можно ли выиграть на графике случайного блуждания? - страница 18
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Если память не изменяет он утверждал о наличии мат. аппарата для интерпретации нестационарных процессов. Что тоже сродни нобелевке.
Большинство изобретателей такого рода облачают свое изобретение в толстый слой особой терминологии и выстраивают его на почве различного рода замороченных научных теорий, вот как в этом комментарии. Поэтому, прежде чем спорить, надо пробиться через слой терминологии (разгрести вот эти всякие " {\displaystyle p_{i,i+1}\equiv \mathbb {P} (X_{n+1}=i+1\mid X_{n}=i)=p_{i},}", или вот такие: ).
Прямо сейчас спросил в интернете определение стационарности, для памяти, и получил "В теории вероятностей случайный процесс называется стационарным, если все его вероятностные характеристики не меняются с течением времени t." и вот тут начинается ожесточенный махач, который должен закончиться наивным откровением, что ведь разговор то про случайный процесс, а не про стохастический, этакий сюрприз в конце спора.
Вот чтобы уйти от этой путаницы в терминах, о которой и писал Dmitry Fedoseev, я и подчёркивал постоянно что веду речь про орлянку, четко и понятно что такое. 101000 или +1-1-1+1.
Я как раз и не говорил о системах прогнозирования. А напомнил что это другой класс систем, писал же...
Тема данной ветки
Можно ли выиграть на графике случайного блуждания?
Поэтому путаницу вносишь именно ты. Хочешь говорить об орлянке -- открой ветку про орлянку.
Большинство изобретателей такого рода облачают свое изобретение в толстый слой особой терминологии и выстраивают его на почве различного рода замороченных научных теорий, вот как в этом комментарии. Поэтому, прежде чем спорить, надо пробиться через слой терминологии (разгрести вот эти всякие " {\displaystyle p_{i,i+1}\equiv \mathbb {P} (X_{n+1}=i+1\mid X_{n}=i)=p_{i},}", или вот такие: ).
Прямо сейчас спросил в интернете определение стационарности, для памяти, и получил "В теории вероятностей случайный процесс называется стационарным, если все его вероятностные характеристики не меняются с течением времени t." и вот тут начинается ожесточенный махач, который должен закончиться наивным откровением, что ведь разговор то про случайный процесс, а не про стохастический, этакий сюрприз в конце спора.
Тоже верно.
Тема данной ветки
Можно ли выиграть на графике случайного блуждания?
Поэтому путаницу вносишь именно ты. Хочешь говорить об орлянке -- открой ветку про орлянку.
График случайного блуждания это и есть орлянка. Орел - пункт вверх, решка - пункт вниз. Или щаз будет аргумент, что разговор о случайном процессе (о том, который с детерминированной составляющей), а не о стохастическом.
График случайного блуждания это и есть орлянка. Орел - пункт вверх, решка - пункт вниз. Или щаз будет аргумент, что разговор о случайном процессе (о том, который с детерминированной составляющей), а не о стохастическом.
Открой уже википедию (про учебник даже не говорю), и уясни себе, что такое СБ.
Тема данной ветки
Можно ли выиграть на графике случайного блуждания?
Поэтому путаницу вносишь именно ты. Хочешь говорить об орлянке -- открой ветку про орлянку.
Страниц как ннадцать с Кентом я чуть ли ни в каждом посте уточнял про что говорю, и именно для того чтобы избежать путаницы. Он говорил о том же.
Открой уже википедию (про учебник даже не говорю), и уясни себе, что такое СБ.
Вот вот вот, об только что написал выше.
Вот вот вот, об только что написал выше.
видимо, для тебя это слишком сложно...
Страниц как ннадцать с Кентом я чуть ли ни в каждом посте уточнял про что говорю, и именно для того чтобы избежать путаницы. Он говорил о том же.
Прочитал - "При этом предполагается, что изменение на каждом шаге не зависит от предыдущих и от времени". И что? Монетка и есть - то самое независящее от предыдущего результата и времени. Или вы о чем? Вот об этом - {\displaystyle p_{i,i+1}\equiv \mathbb {P} (X_{n+1}=i+1\mid X_{n}=i)=p_{i},}, да?