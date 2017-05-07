Можно ли выиграть на графике случайного блуждания? - страница 18

Новый комментарий
 
Gorg1983:

Если память не изменяет он утверждал о наличии  мат. аппарата для интерпретации нестационарных процессов. Что тоже сродни нобелевке.


Большинство изобретателей такого рода облачают свое изобретение в толстый слой особой терминологии и выстраивают его на почве различного рода замороченных научных теорий, вот как в этом комментарии. Поэтому, прежде чем спорить, надо пробиться через слой терминологии (разгрести вот эти всякие " {\displaystyle p_{i,i+1}\equiv \mathbb {P} (X_{n+1}=i+1\mid X_{n}=i)=p_{i},}", или вот такие: ). 

Прямо сейчас спросил в интернете определение стационарности, для памяти, и получил "В теории вероятностей случайный процесс называется стационарным, если все его вероятностные характеристики не меняются с течением времени t." и вот тут начинается ожесточенный махач, который должен закончиться наивным откровением, что ведь разговор то про случайный процесс, а не про стохастический, этакий сюрприз в конце спора.

[Удален]  
Gorg1983:


Вот чтобы уйти от этой путаницы в терминах,  о которой и писал Dmitry Fedoseev, я и подчёркивал постоянно что веду речь про орлянку, четко и понятно что такое. 101000 или +1-1-1+1.

Я как раз и не говорил о системах прогнозирования. А напомнил что это другой класс систем, писал же...


Тема данной ветки 

Можно ли выиграть на графике случайного блуждания?


Поэтому путаницу вносишь именно ты. Хочешь говорить об орлянке -- открой ветку про орлянку. 

 
Можно ли выйти из дома и увидеть слона? Да, конечно можно, с вероятностью 50% - или увидишь или нет.
[Удален]  
Dmitry Fedoseev:


Большинство изобретателей такого рода облачают свое изобретение в толстый слой особой терминологии и выстраивают его на почве различного рода замороченных научных теорий, вот как в этом комментарии. Поэтому, прежде чем спорить, надо пробиться через слой терминологии (разгрести вот эти всякие " {\displaystyle p_{i,i+1}\equiv \mathbb {P} (X_{n+1}=i+1\mid X_{n}=i)=p_{i},}", или вот такие: ). 

Прямо сейчас спросил в интернете определение стационарности, для памяти, и получил "В теории вероятностей случайный процесс называется стационарным, если все его вероятностные характеристики не меняются с течением времени t." и вот тут начинается ожесточенный махач, который должен закончиться наивным откровением, что ведь разговор то про случайный процесс, а не про стохастический, этакий сюрприз в конце спора.


Тоже верно.
 
Олег avtomat:


Тема данной ветки 

Можно ли выиграть на графике случайного блуждания?


Поэтому путаницу вносишь именно ты. Хочешь говорить об орлянке -- открой ветку про орлянку. 


График случайного блуждания это и есть орлянка. Орел - пункт вверх, решка - пункт вниз. Или щаз будет аргумент, что разговор о случайном процессе (о том, который с детерминированной составляющей), а не о стохастическом.
[Удален]  
Dmitry Fedoseev:

График случайного блуждания это и есть орлянка. Орел - пункт вверх, решка - пункт вниз. Или щаз будет аргумент, что разговор о случайном процессе (о том, который с детерминированной составляющей), а не о стохастическом.

Открой уже википедию (про учебник даже не говорю), и уясни себе, что такое СБ.
[Удален]  
Олег avtomat:


Тема данной ветки 

Можно ли выиграть на графике случайного блуждания?


Поэтому путаницу вносишь именно ты. Хочешь говорить об орлянке -- открой ветку про орлянку. 


Страниц как ннадцать с Кентом я чуть ли ни в каждом посте уточнял про что говорю, и именно для того чтобы избежать путаницы. Он говорил о том же. 
 
Олег avtomat:

Открой уже википедию (про учебник даже не говорю), и уясни себе, что такое СБ.

Вот вот вот, об только что написал выше.
[Удален]  
Dmitry Fedoseev:

Вот вот вот, об только что написал выше.

видимо, для тебя это слишком сложно...
 
Gorg1983:

Страниц как ннадцать с Кентом я чуть ли ни в каждом посте уточнял про что говорю, и именно для того чтобы избежать путаницы. Он говорил о том же. 

Прочитал - "При этом предполагается, что изменение на каждом шаге не зависит от предыдущих и от времени". И что? Монетка и есть - то самое независящее от предыдущего результата и времени. Или вы о чем? Вот об этом -  {\displaystyle p_{i,i+1}\equiv \mathbb {P} (X_{n+1}=i+1\mid X_{n}=i)=p_{i},}, да? 
1...1112131415161718192021
Новый комментарий