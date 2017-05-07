Можно ли выиграть на графике случайного блуждания? - страница 8
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он еще утверждал что "лишь одного того факта, что цена будет куда-то двигаться хватит, чтобы зарабатывать деньги. лишь бы она не стояла на месте".
он верит, что заработать можно на ДВИЖЕНИИ. только еще не придумал как. вот и рассказывает всем свою теорию, в надежде что кто-то ему поможет. ))
да это же форумный теоретик - prikolnyjkent.
он еще утверждал что "лишь одного того факта, что цена будет куда-то двигаться хватит, чтобы зарабатывать деньги. лишь бы она не стояла на месте".
он верит, что заработать можно на ДВИЖЕНИИ. только еще не придумал как. вот и рассказывает всем свою теорию, в надежде что кто-то ему поможет. ))
Так всё-таки,.. ЧТО, лично Вам, мешает заработать на ДВИЖЕНИИ цены "куда-то"?.. (тоже остановка рассуждений в точке "цена пошла в противоположную сторону?..)
Так всё-таки,.. ЧТО, лично Вам, мешает заработать на ДВИЖЕНИИ цены "куда-то"?.. (тоже остановка рассуждений в точке "цена пошла в противоположную сторону?..)
а вам что?)))
А то, что если Вам не мешает, то почему должно мешать мне?
А если Вам что-то мешает, то хотелось бы понимать, где у Вас заковырка
Без обид. Просить доказать то, доказательств чего не существует, это уже словоблудие. Вы либо открыли новый парадокс, хотя и старые многие надуманные. Либо вас явно недооценивают.
Сейчас лженаука широко шагает по интернету. Одних только вечных двигателей сколько, только почему-то ни одной самой убогенькой модельки маленькой никто миру так и не явил, они больше преподавать альтернативные теории норовят. Вам пытаешься пояснить, а вы в окно. Что поделать, время такое, "научная" бижутерия сулит больше денег и славы чем сама наука. А за просмотры в ютубе платят с сотни раз больше чем недотыкомке аспиранту, пытающемуся создать что-то новое.
Можно, легко, но не часто. Дней через 10 налажу комп на даче, сможем потрендеть маненько. А можно блуждать не случайно. А можно вообще не блуждать, или - трендеть куда-нибудь. Потрендим, но главное - поумничаем. Через пару недель. Если захотите. И сможете. Приглашаю стариков.
Без обид. Просить доказать то, доказательств чего не существует, это уже словоблудие. Вы либо открыли новый парадокс, хотя и старые многие надуманные. Либо вас явно недооценивают.
Сейчас лженаука широко шагает по интернету. Одних только вечных двигателей сколько, только почему-то ни одной самой убогенькой модельки маленькой никто миру так и не явил, они больше преподавать альтернативные теории норовят. Вам пытаешься пояснить, а вы в окно. Что поделать, время такое, "научная" бижутерия сулит больше денег и славы чем сама наука. А за просмотры в ютубе платят с сотни раз больше чем недотыкомке аспиранту, пытающемуся создать что-то новое.
этому кенту бусполезно что-либо доказывать...потому что он либо малолетка зеленая, либо взрослый олигофрен который не понимает даже самых поверхностных и очевидных вещей..
этот спор который сдесь ведется сравни тому что все уверяют его что творог это продукт обработки молока, а веселый кент отвечает да нет же творог добывают непосредственно из вареников ну или любая другая аналогия, доказывать ему что трава зеленая, а он тебе фиолетовая...
то что ему было сказанно более чем достаточно чтобы понял даже школьник 5 клашка.... значит его интеллект намного ниже..
я кстати хотел было создать подобную тему чтобы обсудить такой вот вопрос: возможно причиной многих неудач на рынках является то что мы делаем ставку или акцент на пустых призрачных вещах и такие же получаем призрачные случайные результаты...
известно что карта != территория, но ее приближение
модель = упрощенная система реальности, она всегда упрощенная, порой очень сильно, но главное в модели не исказить!
почему для оценки опционов до сих пор применяют модель Блека -Шоулза? почему не более продвинутые методы влючая более сложный учет волатильности на основе GARCH например,
ведь модель Блека основывается по сути на логнормальном распределении и полной случайности рынка... т.е предельно упрощенная модель..
но ее продолжают использовать потому что лучше упростить до минимума чем исказить более сложной но не адекватной моделью...
потому что на упрощенную модель можно все же полагатся, но если вбить себе в голову нездоровые фантазии например о прогностической ценности тех.анализа и внести все это в модель расчета, то это приведет к большой катастрофе, т.к подбирались коеффициенты исходя из того чего на самом деле нет.
один из вариантов или подходов новых принципиально к разработке торговых систем и тестировании - строить упрощенную модель конкретного рынка. и строить на основе модели бесконечный поток "истории" и тестировать систему на этих сгенерированных случайно данных..например симуляция Монте Карло ..
так как выборка бесконечная, то можно увидеть реальный потенциал любой системы и получить однозначные неопровержимие данные о ее работоспособности...
один из вариантов или подходов новых принципиально к разработке торговых систем и тестировании - строить упрощенную модель конкретного рынка. и строить на основе модели бесконечный поток "истории" и тестировать систему на этих сгенерированных случайно данных..например симуляция Монте Карло ..
так как выборка бесконечная, то можно увидеть реальный потенциал любой системы и получить однозначные неопровержимие данные о ее работоспособности...
И ты получишь "неопровержимые данные о работоспособности системы" на ГПСЧ (на искусственно сгенерированном ряде). Но торговать то ты должен не на нём, а на ценовом ряде.
Не проще тестировать систему на ценовом ряде и на нём делать выводы?
этому кенту бусполезно что-либо доказывать...потому что он либо малолетка зеленая, либо взрослый олигофрен который не понимает даже самых поверхностных и очевидных вещей..
этот спор который сдесь ведется сравни тому что все уверяют его что творог это продукт обработки молока, а веселый кент отвечает да нет же творог добывают непосредственно из вареников ну или любая другая аналогия, доказывать ему что трава зеленая, а он тебе фиолетовая...
то что ему было сказанно более чем достаточно чтобы понял даже школьник 5 клашка.... значит его интеллект намного ниже..
Ошибаетесь, уважаемый.
Это Вы, либо никак не замечаете, либо специально пытаетесь "заболтать" тот факт, что я не оспариваю "происхождение творога", а спорю с утверждениями о его бесполезности.
Суть моих слов в споре: "Вы просто не умеете его готовить..."
А все доказательства "критиков творога", почему-то УПОРНО обрываются на фразе "... если цена пошла в обратную сторону...". И ни шагу далее. Что можно таким доказательством доказать?..