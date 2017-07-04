Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 86

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Oleg Tsarkov:
Один раз он своего HP вроде выставлял в сигналах, потом снял, видимо неудачно стартанул, у меня на базе этого индюка ничего толкового не получилось)

Да может просто испытавал!  Но пока не появится Леша - мы можем только гадать. Очень надеюсь он порадует нас к началу мая, каким нибудь великолепным пипсаторовм.

Ну вспомните чемпионаты , там пипсаторы порой делали такие классные  пассажи  и радовали сообщество граальными кривыми.

И это понятно - почему то все хотят быстренько и сразу.

 
Yuriy Zaytsev:

Да может просто испытавал!  Но пока не появится Леша - мы можем только гадать. Очень надеюсь он порадует нас к началу мая, каким нибудь великолепным пипсаторовм.

Ну вспомните чемпионаты , там пипсаторы порой делали такие классные  пассажи  и радовали сообщество граальными кривыми.

И это понятно - почему то все хотят быстренько и сразу.


Делали, не спорю. Но для меня это непонятно. При сделках в несколько пунктов спред или комиссия становятся настолько гиганской гирей, что тут без мартина в качестве противовеса не вытянуть) Хотя может быть при моих сделках от часа до нескольких дней, я просто не имею опыта. Но пытался неоднократно))
 
[Удален]  
Server Muradasilov:


Обратите внимание на нюанс:

https://www.mql5.com/ru/forum/187993/page133#comment_4959408

https://www.mql5.com/ru/forum/187993/page134#comment_4959488

Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo
Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo
  • 2017.04.28
  • www.mql5.com
Предлагайте условия спарринга - время удержания и тд...
 
Vladimir Zubov:


Обратите внимание на нюанс:

https://www.mql5.com/ru/forum/187993/page133#comment_4959408

https://www.mql5.com/ru/forum/187993/page134#comment_4959488

Спасибо за рекламу музона.//не мой, естественно!

Просто хотелось напряга в последние часы месячной гонки.

Ну мало ли? ....

 
Renat Akhtyamov:

Спасибо за рекламу музона.//не мой, естественно!

Просто хотелось напряга в последние часы месячной гонки.

Ну мало ли? ....


Рен ,не льсти себе - он о другом :)
 
Server Muradasilov:

Рен ,не льсти себе - он о другом :)

Ок.

Повторюсь, суть моих слов, как обычно, понимают только на 10-ом километре и далеко не все.

Чтобы не было подобных недоразумений, если я правильно понял, придумали здесь такую фишку:


 
Renat Akhtyamov:

Ок.

Повторюсь, суть моих слов, как обычно, понимают только на 10-ом километре

Чтобы не было подобных недоразумений, если я правильно понял, придумали здесь такую фишку:



Ну шучу же ......
 

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Торговые сигналы для MetaTrader 4: Sparring E2
Торговые сигналы для MetaTrader 4: Sparring E2
  • Vladimir Gorbachev
  • www.mql5.com
Участвую в спарринге Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo №2 https://www.mql5.com/ru/forum/187993 Мониторинг счетов участников Регистрация на майский спарринг Конкурс на демо-счетах MetaQuotes №2
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