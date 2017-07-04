Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 86
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Один раз он своего HP вроде выставлял в сигналах, потом снял, видимо неудачно стартанул, у меня на базе этого индюка ничего толкового не получилось)
Да может просто испытавал! Но пока не появится Леша - мы можем только гадать. Очень надеюсь он порадует нас к началу мая, каким нибудь великолепным пипсаторовм.
Ну вспомните чемпионаты , там пипсаторы порой делали такие классные пассажи и радовали сообщество граальными кривыми.
И это понятно - почему то все хотят быстренько и сразу.
Да может просто испытавал! Но пока не появится Леша - мы можем только гадать. Очень надеюсь он порадует нас к началу мая, каким нибудь великолепным пипсаторовм.
Ну вспомните чемпионаты , там пипсаторы порой делали такие классные пассажи и радовали сообщество граальными кривыми.
И это понятно - почему то все хотят быстренько и сразу.
Делали, не спорю. Но для меня это непонятно. При сделках в несколько пунктов спред или комиссия становятся настолько гиганской гирей, что тут без мартина в качестве противовеса не вытянуть) Хотя может быть при моих сделках от часа до нескольких дней, я просто не имею опыта. Но пытался неоднократно))
Обратите внимание на нюанс:
https://www.mql5.com/ru/forum/187993/page133#comment_4959408
https://www.mql5.com/ru/forum/187993/page134#comment_4959488
Обратите внимание на нюанс:
https://www.mql5.com/ru/forum/187993/page133#comment_4959408
https://www.mql5.com/ru/forum/187993/page134#comment_4959488
Спасибо за рекламу музона.//не мой, естественно!
Просто хотелось напряга в последние часы месячной гонки.
Ну мало ли? ....
Спасибо за рекламу музона.//не мой, естественно!
Просто хотелось напряга в последние часы месячной гонки.
Ну мало ли? ....
Рен ,не льсти себе - он о другом :)
Рен ,не льсти себе - он о другом :)
Ок.
Повторюсь, суть моих слов, как обычно, понимают только на 10-ом километре и далеко не все.
Чтобы не было подобных недоразумений, если я правильно понял, придумали здесь такую фишку:
Ок.
Повторюсь, суть моих слов, как обычно, понимают только на 10-ом километре
Чтобы не было подобных недоразумений, если я правильно понял, придумали здесь такую фишку:
Ну шучу же ......
На май зарегистрировалось всего 18 участников
10 участников с MetaTrader 5
8 участников с MetaTrader 4
Если кого пропустили, пишите сюда - добавим. У нас 2 участника с иностранной ветки форума.
До начала осталось всего 2 дня - спешите зарегистрироваться!