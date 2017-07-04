Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 84

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Ребята, начинаются некоторые недопонимания по поводу переноса торговых счетов и мониторинга в архив.

К чему это? = Просто забыли о счёте, и по прошествии некоторого времени, счёт автоматически переноситься в архив.

Как избежать? = Очень просто, не достаточно зарегистрироваться и на этом всё, нужно ещё проявлять торговую активность.

Если кто решил зарегистрироваться чтоб показать, что не торгуя можно оставаться в середине списка, так это и так всем известно, и доказывать никому не нужно.


Регистрируемся на май месяц, осталось совсем мало времени, призы пылятся и ждут!

 
Sergey Golubev:

А где?
В какой таблице смотреть?
Надо бы ему написать, что он добавлен, где это написано, и когда начало.
Часов через 5-7 выложим ссылку на мониторинг - нужно чуток подождать
 

в мае второй тур выборов во Франции

должны покатить Лавины и трендовики, хотя насчет трендов не уверен, могут быть скАчки и геп в понедельник с 7 на 8

PS А чего меня жирным сделали в таблице?)

 

Здравствуйте!

Добавьте, пожалуйста

 8

Serhii Shevchuk

 MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/295861 
Торговые сигналы для MetaTrader 5: Championship May 2017 MT5
Торговые сигналы для MetaTrader 5: Championship May 2017 MT5
  • Serhii Shevchuk
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал Championship May 2017 MT5 для MetaTrader 5: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 

Добавьте меня, пожалуйста: https://www.mql5.com/ru/signals/295915

Хочу вот этот)


 

Ребята, спешим регистрироваться - осталось совсем мало времени


 

Приветствую всех участников чемпионата  MetaQuotes-Demо . Анонсирую мониторинг Mайского чемпионата   https://view.new10.top/ru/contest/2    . Правила немного  доработаны , как организатор чемпионата ,их утверждаю .С правилами можно ознакомится  по ссылке выше .  Желаю всем удачи !


Contest №2 Demo-account MetaQuotes
Contest №2 Demo-account MetaQuotes
  • view.new10.top
В конкурсе могут принимать участие только верифицированные пользователи форума Допускается автоматическая и ручная торговля на платформе или Нет ограничений на размер торгового лота Завершение конкурса: 02.06.2017 Призовой фонд делится между двумя номинациями, и на данный момент составляет: $200 Победитель будет определён по двум номинациям...
 
Участники  Апрельского спарринга регистрируйте счета ,для майского ,выкладывайте сюда для внесения в списки  чемпионата. Спасибо 
 

вот сигнал от 

41 Yurij Izyumov


вот сигнал  https://www.mql5.com/ru/signals/296048&nbsp;
что то еще надо ?

 
Yurij Izyumov:

вот сигнал  https://www.mql5.com/ru/signals/296048&nbsp;

что то еще надо ?

Да, не отвоевать у меня кубок :)
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