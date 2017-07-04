Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 84
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Ребята, начинаются некоторые недопонимания по поводу переноса торговых счетов и мониторинга в архив.
К чему это? = Просто забыли о счёте, и по прошествии некоторого времени, счёт автоматически переноситься в архив.
Как избежать? = Очень просто, не достаточно зарегистрироваться и на этом всё, нужно ещё проявлять торговую активность.
Если кто решил зарегистрироваться чтоб показать, что не торгуя можно оставаться в середине списка, так это и так всем известно, и доказывать никому не нужно.
Регистрируемся на май месяц, осталось совсем мало времени, призы пылятся и ждут!
А где?
В какой таблице смотреть?
Надо бы ему написать, что он добавлен, где это написано, и когда начало.
в мае второй тур выборов во Франции
должны покатить Лавины и трендовики, хотя насчет трендов не уверен, могут быть скАчки и геп в понедельник с 7 на 8
PS А чего меня жирным сделали в таблице?)
Здравствуйте!
Добавьте, пожалуйста
Serhii Shevchuk
Добавьте меня, пожалуйста: https://www.mql5.com/ru/signals/295915
Хочу вот этот)
Ребята, спешим регистрироваться - осталось совсем мало времени
Приветствую всех участников чемпионата MetaQuotes-Demо . Анонсирую мониторинг Mайского чемпионата https://view.new10.top/ru/contest/2 . Правила немного доработаны , как организатор чемпионата ,их утверждаю .С правилами можно ознакомится по ссылке выше . Желаю всем удачи !
вот сигнал от
вот сигнал https://www.mql5.com/ru/signals/296048
что то еще надо ?
вот сигнал https://www.mql5.com/ru/signals/296048
что то еще надо ?