Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 122

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mmmoguschiy-new:

предлагаю провести новый конкурс - на лучший арбитраж  

А смысл?

Нет его на реале.

Если и есть на реале, то в регламент не вписывается. Наторговать - наторгуешь, а деньги не выплатят.
 
Roman Shiredchenko:

Её то как раз и выберете...
Вашим "волшебным" образом... :-)

Вы знаете как сделать__________________________________________________________________

Кардиограмму рынка такой.

:-)

Роман, там всё просто. Сравниваешь два счета. Один ведущий, другой ведомый. Ведущий тебе показывает куда пойдет цена через минуту, а на ведомом торгуешь.
 
Yuriy Zaytsev:

я так понимаю некую субстанцию без имени и рода надо вытереть еще раз а то она тут опять пляшет

Юра.

Прежде чем проводить такой конкурс, нужно сначала подготовить нормальные и одинаковые для всех торговые условия.

На текущий момент, отстающая по времени демо-котировка MQ не подходит для проведения чемпионатов.

Но останавливаться не нужно. В любом случае это опыт, и новые вопросы для срочного решения.

Человек вчера шонтажировать даже начал, а его никто не понял - о чем он говорил.

Лично я сразу же пошел и посмотрел счет того человека, о котором он говорил. Действительно - вопрос, требующий решения.

 
Renat Akhtyamov:
Роман, там всё просто. Сравниваешь два счета. Один ведущий, другой ведомый. Ведущий тебе показывает куда пойдет цена через минуту, а на ведомом торгуешь.

Да все это понятно... Я так... поржать....
 
Renat Akhtyamov:

Юра.

Прежде чем проводить такой конкурс, нужно сначала подготовить нормальные и одинаковые для всех торговые условия.

На текущий момент, отстающая по времени демо-котировка MQ не подходит для проведения чемпионатов.

Согласен, да проблема реальная - это надо признать и пока не знаю что предложить ну разве что  предпринять нечто неординарное -  ниже описываю схему.

Мы  выяснили  проблемы - где то в начале первого конкурса , никто об этом не знал.

Метаквотоам я писал  в сервис декс они поправили котировки пошли нормально ,  но ситуация не улучшилась ну или улучшилась, но задержки все равно есть.

даже несколько секунд задержки достаточно - особенно при новости.

--

Как это исправить - вопрос трудный  у меня  пока нет решения,  надо думать, причем всем вместе.

Один из вариантов  не признать  результаты конкурса ,  призы и все полагающиеся почести награждения перенести на следующий конкурс.

в следующем конкурсе - как вариант - принимать только MT5.  Возможно это будет лучшим и самым правильным решением - не знаю.

 
Yuriy Zaytsev:

Согласен, да проблема реальная - это надо признать и пока не знаю что предложить ну разве что ниже описываю схему.

Мы  выяснили  проблемы - где то в начале первого конкурса , никто об этом не знал.

Метаквотоам я писал  в сервис декс они поправили котировки пошли нормально ,  но ситуация не улучшилась ну или улучшилась но задержки все равно есть.

даже несколько секунд задержки достаточно - особенно при новости.

--

Как это исправить - вопрос трудный  у пока нет решения,  надо думать, причем всем вместе.

Один из вариантов  не признать  результаты конкурса ,  призы и все полагающиеся почести награждения перенести на следующий конкурс.

в следующем конкурсе - как вариант - принимать только MT5.  Возможно это будет лучшим и самым правильным решением - не знаю.

Я сравнивал котировки. Стратегия такая имеет место жить абсолютно везде и независимо от платформы.

Поэтому в регламентах всех ДЦ четко сказано - удерживать сделку не менее 10 минут.

Предлагаю переиграть начало конкурса с выделенным выше правилом.

Из результатов торговли нужно будет убирать все положительные сделки, которые длились менее 10 минут - 2-ое правило.

Тогда это будет реально спортивная торговля с жесткими и одинаковыми правилами для всех.
[Удален]  
Yuriy Zaytsev:

я так понимаю некую субстанцию без имени и рода надо вытереть еще раз а то она тут опять пляшет


Кто то тут бил себя пяткой в грудь и просил накосить ему лимон процентов. Не подскажешь что это была за субстанция, раздающая деньги направо налево? Мош ей реально номер счета сообщить для зачисления? 
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Я сравнивал котировки. Стратегия такая имеет место жить абсолютно везде и независимо от платформы.

Поэтому в регламентах всех ДЦ четко сказано - удерживать сделку не менее 10 минут.

Предлагаю переиграть начало конкурса с выделенным выше правилом.

Из результатов торговли нужно будет убирать все положительные сделки, которые длились менее 10 минут - 2-ое правило.

Тогда это будет реально спортивная торговля с жесткими правилами.

Ренат, шулеры и мухлевщики были и будут всегда!!! Хоть на реале хоть на демо!!! Есть множество способов обмануть систему. Потому изначально и говорил, что лично я тут - лишь для поржать. Все, кто умеет торговать просто торгуют - им все эти игры не за чем!!! Ну заработаешь ты 100 баксов... ну 10 000 заработаешь... Но если торговать ты не умеешь - у тебя один путь - слив!!! Может конечно повезти, но это единичные случаи!!! Потому в любых ДЦ единственное условие - вывод всей прибыли свыше депозита!!! Иными словами все деньги один ... остаются в ДЦ!!!
 
mmmoguschiy-new:

Ренат, шулеры и мухлевщики были и будут всегда!!! Хоть на реале хоть на демо!!! Есть множество способов обмануть систему. Потому изначально и говорил, что лично я тут - лишь для поржать. Все, кто умеет торговать просто торгуют - им все эти игры не за чем!!! Ну заработаешь ты 100 баксов... ну 10 000 заработаешь... Но если торговать ты не умеешь - у тебя один путь - слив!!! Может конечно повезти, но это единичные случаи!!! Потому в любых ДЦ единственное условие - вывод всей прибыли свыше депозита!!! Иными словами все деньги один ... остаются в ДЦ!!!

Не спорю.

Теперь давай вот вычеркнем плюсовые сделки меньше 10 минут с твоего счета и ты в $опе.

[Удален]  
Renat Akhtyamov:
Не спорю.

не споришь, но предлагаешь абсолютно гонимые вешними лучами условия - какие на... 10 минут?!!! ты вообще в своём уме? 
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