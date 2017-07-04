Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 122
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предлагаю провести новый конкурс - на лучший арбитраж
А смысл?
Нет его на реале.Если и есть на реале, то в регламент не вписывается. Наторговать - наторгуешь, а деньги не выплатят.
Её то как раз и выберете...
Вашим "волшебным" образом... :-)
Вы знаете как сделать__________________________________________________________________
Кардиограмму рынка такой.
:-)
я так понимаю некую субстанцию без имени и рода надо вытереть еще раз а то она тут опять пляшет
Юра.
Прежде чем проводить такой конкурс, нужно сначала подготовить нормальные и одинаковые для всех торговые условия.
На текущий момент, отстающая по времени демо-котировка MQ не подходит для проведения чемпионатов.
Но останавливаться не нужно. В любом случае это опыт, и новые вопросы для срочного решения.
Человек вчера шонтажировать даже начал, а его никто не понял - о чем он говорил.
Лично я сразу же пошел и посмотрел счет того человека, о котором он говорил. Действительно - вопрос, требующий решения.
Роман, там всё просто. Сравниваешь два счета. Один ведущий, другой ведомый. Ведущий тебе показывает куда пойдет цена через минуту, а на ведомом торгуешь.
Да все это понятно... Я так... поржать....
Юра.
Прежде чем проводить такой конкурс, нужно сначала подготовить нормальные и одинаковые для всех торговые условия.На текущий момент, отстающая по времени демо-котировка MQ не подходит для проведения чемпионатов.
Согласен, да проблема реальная - это надо признать и пока не знаю что предложить ну разве что предпринять нечто неординарное - ниже описываю схему.
Мы выяснили проблемы - где то в начале первого конкурса , никто об этом не знал.
Метаквотоам я писал в сервис декс они поправили котировки пошли нормально , но ситуация не улучшилась ну или улучшилась, но задержки все равно есть.
даже несколько секунд задержки достаточно - особенно при новости.
--
Как это исправить - вопрос трудный у меня пока нет решения, надо думать, причем всем вместе.
Один из вариантов не признать результаты конкурса , призы и все полагающиеся почести награждения перенести на следующий конкурс.
в следующем конкурсе - как вариант - принимать только MT5. Возможно это будет лучшим и самым правильным решением - не знаю.
Согласен, да проблема реальная - это надо признать и пока не знаю что предложить ну разве что ниже описываю схему.
Мы выяснили проблемы - где то в начале первого конкурса , никто об этом не знал.
Метаквотоам я писал в сервис декс они поправили котировки пошли нормально , но ситуация не улучшилась ну или улучшилась но задержки все равно есть.
даже несколько секунд задержки достаточно - особенно при новости.
--
Как это исправить - вопрос трудный у пока нет решения, надо думать, причем всем вместе.
Один из вариантов не признать результаты конкурса , призы и все полагающиеся почести награждения перенести на следующий конкурс.
в следующем конкурсе - как вариант - принимать только MT5. Возможно это будет лучшим и самым правильным решением - не знаю.
Я сравнивал котировки. Стратегия такая имеет место жить абсолютно везде и независимо от платформы.
Поэтому в регламентах всех ДЦ четко сказано - удерживать сделку не менее 10 минут.
Предлагаю переиграть начало конкурса с выделенным выше правилом.
Из результатов торговли нужно будет убирать все положительные сделки, которые длились менее 10 минут - 2-ое правило.Тогда это будет реально спортивная торговля с жесткими и одинаковыми правилами для всех.
я так понимаю некую субстанцию без имени и рода надо вытереть еще раз а то она тут опять пляшет
Кто то тут бил себя пяткой в грудь и просил накосить ему лимон процентов. Не подскажешь что это была за субстанция, раздающая деньги направо налево? Мош ей реально номер счета сообщить для зачисления?
Я сравнивал котировки. Стратегия такая имеет место жить абсолютно везде и независимо от платформы.
Поэтому в регламентах всех ДЦ четко сказано - удерживать сделку не менее 10 минут.
Предлагаю переиграть начало конкурса с выделенным выше правилом.
Из результатов торговли нужно будет убирать все положительные сделки, которые длились менее 10 минут - 2-ое правило.Тогда это будет реально спортивная торговля с жесткими правилами.
Ренат, шулеры и мухлевщики были и будут всегда!!! Хоть на реале хоть на демо!!! Есть множество способов обмануть систему. Потому изначально и говорил, что лично я тут - лишь для поржать. Все, кто умеет торговать просто торгуют - им все эти игры не за чем!!! Ну заработаешь ты 100 баксов... ну 10 000 заработаешь... Но если торговать ты не умеешь - у тебя один путь - слив!!! Может конечно повезти, но это единичные случаи!!! Потому в любых ДЦ единственное условие - вывод всей прибыли свыше депозита!!! Иными словами все деньги один ... остаются в ДЦ!!!
Ренат, шулеры и мухлевщики были и будут всегда!!! Хоть на реале хоть на демо!!! Есть множество способов обмануть систему. Потому изначально и говорил, что лично я тут - лишь для поржать. Все, кто умеет торговать просто торгуют - им все эти игры не за чем!!! Ну заработаешь ты 100 баксов... ну 10 000 заработаешь... Но если торговать ты не умеешь - у тебя один путь - слив!!! Может конечно повезти, но это единичные случаи!!! Потому в любых ДЦ единственное условие - вывод всей прибыли свыше депозита!!! Иными словами все деньги один ... остаются в ДЦ!!!
Не спорю.
Теперь давай вот вычеркнем плюсовые сделки меньше 10 минут с твоего счета и ты в $опе.
Не спорю.
не споришь, но предлагаешь абсолютно гонимые вешними лучами условия - какие на... 10 минут?!!! ты вообще в своём уме?