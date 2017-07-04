Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 13
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Ничего личного, просто наблюдение по жизни. Обратил внимание , кто тасуется в ветке прогнозов практически никто сигналы не ведет, - но прогнозы впечатляют.
не пойму толи благодарить толи не обижаться
не пойму толи благодарить толи не обижаться
вот интересно. счет создал
https://www.mql5.com/ru/signals/286543
торговать только с 1 мая, не отключат ли за это время счет? :-) как обычно это бывает :-)
вот интересно. счет создал
https://www.mql5.com/ru/signals/286543
торговать только с 1 мая, не отключат ли за это время счет? :-) как обычно это бывает :-)
Владислав, до 10.04.2017 можно войти в конкурс Апрельский
Нет не отключат.
Владислав, до 10.04.2017 можно войти в конкурс Апрельский
Нет не отключат.
интересно :-)
там уже все стартанули. тоесть я сейчас могу начать торговлю?
интересно :-)
там уже все стартанули. тоесть я сейчас могу начать торговлю?
Ну поскольку все было стихийно - и быстро - решили продлить регистрацию до 10.04.2017
Дело в том что у нас есть те - кто еще не провел ни одной сделки.
Осыпятся лидеры , уйдут в небытие те кто в низу таблицы и у вас возможно о будет шанс прийти хотя бы в 5ке победителей.
Никто не заставляет судорожно входит в сделку в первый день конкурса :-)
:-) я же писал ничего личного - конечно не обижаться - это наблюдение по жизни
да я тут так - чисто поржать. ничего личного - и вы не обижайтесь
да я тут так - чисто поржать. ничего личного - и вы не обижайтесь
:-) мир дружба жвачка , джинсы синие Монтана. Не имею способности обижаться на какие то краткие высказывания на форумах.
:-) мир дружба жвачка , джинсы синие Монтана. Не имею способности обижаться на какие то краткие высказывания на форумах.
порвать всех!!! бог потом рассортирует
Ну поскольку все было стихийно - и быстро - решили продлить регистрацию до 10.04.2017
Дело в том что у нас есть те - кто еще не провел ни одной сделки.
Осыпятся лидеры , уйдут в небытие те кто в низу таблицы и у вас возможно о будет шанс прийти хотя бы в 5ке победителей.
Никто не заставляет судорожно входит в сделку в первый день конкурса :-)
ок тогда этот счет https://www.mql5.com/ru/signals/286543 я начну в этом забеге. А на май - потом открою другой.