Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 13

Новый комментарий
[Удален]  
Yuriy Zaytsev:

Ничего личного, просто наблюдение по жизни.  Обратил внимание , кто тасуется  в ветке прогнозов практически никто сигналы не ведет,  - но прогнозы впечатляют.


не пойму толи благодарить толи не обижаться 
 
mmmoguschiy-new:

не пойму толи благодарить толи не обижаться 
:-) я же писал ничего личного - конечно не обижаться - это наблюдение по жизни
 

вот интересно. счет создал 

https://www.mql5.com/ru/signals/286543

торговать только с 1 мая, не отключат ли за это время счет? :-) как обычно это бывает :-) 

Торговые сигналы для MetaTrader 5: Sparring Mt5
Торговые сигналы для MetaTrader 5: Sparring Mt5
  • Vladislav Andruschenko
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал Sparring Mt5 для MetaTrader 5: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 
Vladislav Andruschenko:

вот интересно. счет создал 

https://www.mql5.com/ru/signals/286543

торговать только с 1 мая, не отключат ли за это время счет? :-) как обычно это бывает :-) 

Владислав,  до 10.04.2017 можно войти в конкурс Апрельский

Нет не отключат.

 
Yuriy Zaytsev:

Владислав,  до 10.04.2017 можно войти в конкурс Апрельский

Нет не отключат.


интересно :-) 

там уже все стартанули. тоесть я сейчас могу начать торговлю? 

 
Vladislav Andruschenko:


интересно :-) 

там уже все стартанули. тоесть я сейчас могу начать торговлю? 

Ну поскольку  все было стихийно - и быстро - решили продлить регистрацию до 10.04.2017

Дело в том что у нас есть те - кто еще не провел ни одной сделки.

Осыпятся лидеры ,  уйдут в небытие  те кто в низу таблицы  и у вас возможно о будет шанс прийти хотя бы в 5ке победителей.

Никто не заставляет судорожно входит в сделку в первый день конкурса :-)

[Удален]  
Yuriy Zaytsev:
:-) я же писал ничего личного - конечно не обижаться - это наблюдение по жизни

да я тут так - чисто поржать. ничего личного - и вы не обижайтесь 
 
mmmoguschiy-new:

да я тут так - чисто поржать. ничего личного - и вы не обижайтесь 

:-) мир дружба жвачка , джинсы синие Монтана. Не имею способности обижаться на какие то краткие высказывания на форумах.

[Удален]  
Yuriy Zaytsev:

:-) мир дружба жвачка , джинсы синие Монтана. Не имею способности обижаться на какие то краткие высказывания на форумах.


порвать всех!!! бог потом рассортирует 
 
Yuriy Zaytsev:

Ну поскольку  все было стихийно - и быстро - решили продлить регистрацию до 10.04.2017

Дело в том что у нас есть те - кто еще не провел ни одной сделки.

Осыпятся лидеры ,  уйдут в небытие  те кто в низу таблицы  и у вас возможно о будет шанс прийти хотя бы в 5ке победителей.

Никто не заставляет судорожно входит в сделку в первый день конкурса :-)


ок тогда этот счет https://www.mql5.com/ru/signals/286543 я начну в этом забеге. А на май - потом открою другой. 

Торговые сигналы для MetaTrader 5: Sparring Mt5
Торговые сигналы для MetaTrader 5: Sparring Mt5
  • Vladislav Andruschenko
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал Sparring Mt5 для MetaTrader 5: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
1...67891011121314151617181920...147
Новый комментарий