Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 18

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Ни у кого нет доступа к конкурсным счетам (в смысле, что нет ЕДИНОГО организатора, с администраторским доступом). Как это Вы собрались ограничивать просадку? Только на словах?

Лучше так: нет админа, значит и не нужно писать всякие эфемерные правила, вроде "просадка не более nn%" - так как это невыполнимо.

 
Vladimir Karputov:

Ни у кого нет доступа к конкурсным счетам (в смысле, что нет ЕДИНОГО организатора, с администраторским доступом). Как это Вы собрались ограничивать просадку? Только на словах?

Лучше так: нет админа, значит и не нужно писать всякие эфемерные правила, вроде "просадка не более nn%" - так как это невыполнимо.


Не выполнимо всмысле контроля со стороны судей? После окончания соревнования нельзя чтоли проверить все сделки?
 
Andrey Dik:

Не выполнимо всмысле контроля со стороны судей? После окончания соревнования нельзя чтоли проверить все сделки?

Можно конечно, но сколько уйдёт на это времени проверять вручную)


 
Vitaly Muzichenko:

Можно конечно, но сколько уйдёт на это времени проверять вручную)

Вручную? На форуме программистов проверять вручную?)))
 

Ну давайте тогда голоса соберём что ли. за и против ограничения на просадку 20% (компромиссный вариант), проверяется по окончании соревнования и у кого были просадки в позиции более 20% - исключение из ранжировки.

Или тут или голосовалка нужна.

[Удален]  
Andrey Dik:

Ну давайте тогда голоса соберём что ли. за и против ограничения на просадку 20% (компромиссный вариант), проверяется по окончании соревнования и у кого были просадки в позиции более 20% - исключение из ранжировки.

Или тут или голосовалка нужна.


Каждую позицию отдельно считать что ли ? Или просадка по общему эквити ?
 
Andrey Dik:

Не выполнимо всмысле контроля со стороны судей? После окончания соревнования нельзя чтоли проверить все сделки?

В смысле оперативно, посреди соревнования, остановить торговлю нарушителя.
 
А та просадка, которая фиксируется сервисом сигналы не подойдет? Серия убыточных сделок это тоже просадка по эквити.
 
Vladimir Zubov:

Каждую позицию отдельно считать что ли ? Или просадка по общему эквити ?
Одномоментное отношение эквити к балансу. Пофигу сколько позиций открыто.
 
Igor Volodin:
А та просадка, которая фиксируется сервисом сигналы не подойдет? Серия убыточных сделок это тоже просадка по эквити.
Убыточной сделка может быть только если позиция уже закрыта. Поэтому не может быть просадки по эквити после убыточных сделок. Это не просадка по эквити, а серия убыточных сделок.
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