Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 18
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Ни у кого нет доступа к конкурсным счетам (в смысле, что нет ЕДИНОГО организатора, с администраторским доступом). Как это Вы собрались ограничивать просадку? Только на словах?
Лучше так: нет админа, значит и не нужно писать всякие эфемерные правила, вроде "просадка не более nn%" - так как это невыполнимо.
Ни у кого нет доступа к конкурсным счетам (в смысле, что нет ЕДИНОГО организатора, с администраторским доступом). Как это Вы собрались ограничивать просадку? Только на словах?
Лучше так: нет админа, значит и не нужно писать всякие эфемерные правила, вроде "просадка не более nn%" - так как это невыполнимо.
Не выполнимо всмысле контроля со стороны судей? После окончания соревнования нельзя чтоли проверить все сделки?
Не выполнимо всмысле контроля со стороны судей? После окончания соревнования нельзя чтоли проверить все сделки?
Можно конечно, но сколько уйдёт на это времени проверять вручную)
Можно конечно, но сколько уйдёт на это времени проверять вручную)
Ну давайте тогда голоса соберём что ли. за и против ограничения на просадку 20% (компромиссный вариант), проверяется по окончании соревнования и у кого были просадки в позиции более 20% - исключение из ранжировки.
Или тут или голосовалка нужна.
Ну давайте тогда голоса соберём что ли. за и против ограничения на просадку 20% (компромиссный вариант), проверяется по окончании соревнования и у кого были просадки в позиции более 20% - исключение из ранжировки.
Или тут или голосовалка нужна.
Каждую позицию отдельно считать что ли ? Или просадка по общему эквити ?
Не выполнимо всмысле контроля со стороны судей? После окончания соревнования нельзя чтоли проверить все сделки?
В смысле оперативно, посреди соревнования, остановить торговлю нарушителя.
Каждую позицию отдельно считать что ли ? Или просадка по общему эквити ?
А та просадка, которая фиксируется сервисом сигналы не подойдет? Серия убыточных сделок это тоже просадка по эквити.