Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 19

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Andrey Dik:
Убыточной сделка может быть только если позиция уже закрыта. Поэтому не может быть просадки по эквити после убыточных сделок. Это не просадка по эквити, а серия убыточных сделок.

Если эквити с утра была  10 000, а вечером 7 000. То просадка 30%. И не важно закрыты сделки (пардон позииции) или нет.
 
Vladimir Karputov:

В смысле оперативно, посреди соревнования, остановить торговлю нарушителя.

Да пусть себе торгует до упора или окончания соревнования. А после окончания нужно проверять.

Вообще, на мой взгляд сейчас не верно показывает отчет в сигналах "Максимальная просадка", на примере ниже говорится, что просадка максимальная была 43,33%, но видно же, что просадка по эквити была не менее 60%!!!


 
Igor Volodin:

Если эквити с утра была  10 000, а вечером 7 000. То просадка 30%. И не важно закрыты сделки (пардон позииции) или нет.
Да? Именно так сейчас считает сервис Сигналы? Утром замер делает и вечером и пофиг на закрытые открытые сделки?
 
Andrey Dik:

Да пусть себе торгует до упора или окончания соревнования. А после окончания нужно проверять.

Вообще, на мой взгляд сейчас не верно показывает отчет в сигналах "Максимальная просадка", на примере ниже говорится, что просадка максимальная была 43,33%, но видно же, что просадка по эквити была не менее 60%!!!


А что не так?  8/18 = 0.44

 
Andrey Dik:
Да? Именно так сейчас считает сервис Сигналы? Утром замер делает и вечером и пофиг на закрытые открытые сделки?

Ну немного не так выразился, конечно считать нужно от зафиксированной прибыли, в моем примере 10 000, до минимально просаженной по эквити - 7000.

*поправка: "от максимально зафиксированной прибыли"
 
Igor Volodin:

А что не так?  8/18 = 0.44

Значение баланса 18585,84

Значение эквити 10531,84

100 - (10531,84*100/18585,84)=43,33

Да, сервис правильно считает одномоментную просадку. Меня в заблуждение ввело то, что график не от 0-я начинается.

В общем вот как раз эту цифру и можно использовать как критерий отсева. Превысило 20% - пшол вон, даже считать ничего не надо.

Вот сейчас из тройки лидеров остался бы только Юрий, его показатель 19,85, едва не касается грани. В общем - молодец. Стопов нет - пофигу, главное в рамках держится (если бы сейчас были ограничения на макс просадку по эквити 20%).

 
Andrey Dik:


Кстати, Андрей, есть один хитрый ход который использовался и в сервисе сигналов. Кому нужно, скину в личке сигнал.

В самом начале можно сыграть в лотерею - пан или пропал, лотом покрупнее и на хорошем движении, но прибыль не фиксировать, а залокировать ее противоположным ордером. 

И чем выше эквити залокированной прибыли, тем больше у нас "подушка безопасности". Например, залочили эквити таким образом > 20% над депо.

А далее, торгуем в пределах этих 20%. И просадка в сервисе будет 0.

 
Но в сервисе сигналы это доставит проблемы подписчикам, т.к. есть правило, когда поставщик в плюсе - сделки не открывать. Но в чемпионате-то, милое дело.

Будет ли запрет на такое поведение? Т.к., несомненно, это всего лишь манипуляция, но которая дает участнику преимущества.
 
Igor Volodin:

Кстати, Андрей, есть один хитрый ход который использовался и в сервисе сигналов. Кому нужно, скину в личке сигнал.

В самом начале можно сыграть в лотерею - пан или пропал, лотом покрупнее и на хорошем движении, но прибыль не фиксировать, а залокировать ее противоположным ордером. 

И чем выше эквити залокированной прибыли, тем больше у нас "подушка безопасности". Например, залочили эквити таким образом > 20% над депо.

А далее, торгуем в пределах этих 20%. И просадка в сервисе будет 0.

Хороший ход конём. Но есть правило - не должна ни одна из сделок быть объёмом более 80% от проторгованного объёма. Это раз. Если это не учитывать, то сделать +20 эквити почти нереально ещё и при условии, что нельзя опуститься ниже 20%, ведь расчет на то. что бы в последствии не упасть ниже подушки. Но при этом нужно ещё умудрится выйграть конкурс. Слишком сложно дурить таким образом,что бы реализовать в конкурсных условиях при таких правилах - поэтому я и предложил такие правила, что бы не прокатывала такая дуристика как сейчас прокатывает в сигналах.

 
Igor Volodin:

Естественно нужно пересмотреть свою стратегию чтобы не выйти за пределы. Да, будет прирост эквити в десятки раз меньше. Но зато каждый доллар точно выхваченный у рынка на вес золота.

Юрий, а помните критику к последним чемпионатам? Что чемпионаты превратились в лотерею, просадки огромные, торгуют на все депо и т.д. 

Но я понимаю что с этим ограничением мало кто согласится, потому, что слабо такое выдержать )) Куда уж сигналы заводить.

 Игорь, да помню. Ну на самом деле там были  ограничения по лотности и количеству ордеров. С твоего позволения записал тебя!

По сути ты сам можешь выбрать стиль торговли , например в примечании напишу , участник не планирует превысить 10% просадку!

Цель твоя будет не прийти к финишу не случайно и первым,  а покорить всех красивой линией эквити и минимальной просадкой.



правила исключительно простые:

Trading Championship   May

Необходимо открыть счет на сервере   MetaQuotes-Demo ,  Депозит 10000$  плечо 100  , торговать можно на платформе  мт5 ( хедж/нетинг) или мт4.  Зарегистрировать как сигнал, и запостить заявку в данную тему.

Заявку можно оформить следующим образом. Но  можно в более свободной формю.  ВАЖНО , не начинайте торговать раньше 01.05.2017

 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   

Пользователь должен быть верифицирован,  что бы исключить дублирующие ники.  Начало 01.05.2017 - завершение 02.06.2017 

Нет каких либо иных ограничений. 

     Победитель определяется  по максимальному  эквити  в пятницу 02.06.2017  после завершения торговой сессии.

Можно регистрировать прямо сейчас, для терминалов MT4  РЕШЕНА проблема с задержками котировок.
№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server MuradasilovMetaTrader 5
Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5
 
 3Alexey Volchanskiy
 
 
 4

Denis Chugrin



 
 5

Alexander Ivanov



 
 6

Vladimir Zubov

 
 
 7

Serhii Shevchuk

 
 
 8Vitaly Muzichenko 
 
 9

Vladimir Gorbachev

MetaTrader 4

 
 10Vladislav Andruschenko 
 
 11Veniamin Skrepkov 
 
 12Igor Volodin 

 
 13Сюда никого не пишем    "чёртова дюжина"
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Торговые сигналы для MetaTrader 5: YurazCompetitionMetaqotes
Торговые сигналы для MetaTrader 5: YurazCompetitionMetaqotes
  • Yuriy Zaytsev
  • www.mql5.com
Учавствую в спарринге Спарринг на демо счетах Metaqotes Competition , Please do not subscribe to this signal https://www.mql5.com/ru/forum/187993 http://mvs.hol.es/Monitoring/ МОНИТОРИНГ Очень прошу не садится на сигнал ,...
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