Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 19
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Убыточной сделка может быть только если позиция уже закрыта. Поэтому не может быть просадки по эквити после убыточных сделок. Это не просадка по эквити, а серия убыточных сделок.
Если эквити с утра была 10 000, а вечером 7 000. То просадка 30%. И не важно закрыты сделки (пардон позииции) или нет.
В смысле оперативно, посреди соревнования, остановить торговлю нарушителя.
Да пусть себе торгует до упора или окончания соревнования. А после окончания нужно проверять.
Вообще, на мой взгляд сейчас не верно показывает отчет в сигналах "Максимальная просадка", на примере ниже говорится, что просадка максимальная была 43,33%, но видно же, что просадка по эквити была не менее 60%!!!
Если эквити с утра была 10 000, а вечером 7 000. То просадка 30%. И не важно закрыты сделки (пардон позииции) или нет.
Да пусть себе торгует до упора или окончания соревнования. А после окончания нужно проверять.
Вообще, на мой взгляд сейчас не верно показывает отчет в сигналах "Максимальная просадка", на примере ниже говорится, что просадка максимальная была 43,33%, но видно же, что просадка по эквити была не менее 60%!!!
А что не так? 8/18 = 0.44
Да? Именно так сейчас считает сервис Сигналы? Утром замер делает и вечером и пофиг на закрытые открытые сделки?
Ну немного не так выразился, конечно считать нужно от зафиксированной прибыли, в моем примере 10 000, до минимально просаженной по эквити - 7000.*поправка: "от максимально зафиксированной прибыли"
А что не так? 8/18 = 0.44
Значение баланса 18585,84
Значение эквити 10531,84
100 - (10531,84*100/18585,84)=43,33
Да, сервис правильно считает одномоментную просадку. Меня в заблуждение ввело то, что график не от 0-я начинается.
В общем вот как раз эту цифру и можно использовать как критерий отсева. Превысило 20% - пшол вон, даже считать ничего не надо.
Вот сейчас из тройки лидеров остался бы только Юрий, его показатель 19,85, едва не касается грани. В общем - молодец. Стопов нет - пофигу, главное в рамках держится (если бы сейчас были ограничения на макс просадку по эквити 20%).
Кстати, Андрей, есть один хитрый ход который использовался и в сервисе сигналов. Кому нужно, скину в личке сигнал.
В самом начале можно сыграть в лотерею - пан или пропал, лотом покрупнее и на хорошем движении, но прибыль не фиксировать, а залокировать ее противоположным ордером.
И чем выше эквити залокированной прибыли, тем больше у нас "подушка безопасности". Например, залочили эквити таким образом > 20% над депо.
А далее, торгуем в пределах этих 20%. И просадка в сервисе будет 0.
Будет ли запрет на такое поведение? Т.к., несомненно, это всего лишь манипуляция, но которая дает участнику преимущества.
Кстати, Андрей, есть один хитрый ход который использовался и в сервисе сигналов. Кому нужно, скину в личке сигнал.
В самом начале можно сыграть в лотерею - пан или пропал, лотом покрупнее и на хорошем движении, но прибыль не фиксировать, а залокировать ее противоположным ордером.
И чем выше эквити залокированной прибыли, тем больше у нас "подушка безопасности". Например, залочили эквити таким образом > 20% над депо.
А далее, торгуем в пределах этих 20%. И просадка в сервисе будет 0.
Хороший ход конём. Но есть правило - не должна ни одна из сделок быть объёмом более 80% от проторгованного объёма. Это раз. Если это не учитывать, то сделать +20 эквити почти нереально ещё и при условии, что нельзя опуститься ниже 20%, ведь расчет на то. что бы в последствии не упасть ниже подушки. Но при этом нужно ещё умудрится выйграть конкурс. Слишком сложно дурить таким образом,что бы реализовать в конкурсных условиях при таких правилах - поэтому я и предложил такие правила, что бы не прокатывала такая дуристика как сейчас прокатывает в сигналах.
Естественно нужно пересмотреть свою стратегию чтобы не выйти за пределы. Да, будет прирост эквити в десятки раз меньше. Но зато каждый доллар точно выхваченный у рынка на вес золота.
Юрий, а помните критику к последним чемпионатам? Что чемпионаты превратились в лотерею, просадки огромные, торгуют на все депо и т.д.
Но я понимаю что с этим ограничением мало кто согласится, потому, что слабо такое выдержать )) Куда уж сигналы заводить.
Игорь, да помню. Ну на самом деле там были ограничения по лотности и количеству ордеров. С твоего позволения записал тебя!
По сути ты сам можешь выбрать стиль торговли , например в примечании напишу , участник не планирует превысить 10% просадку!
Цель твоя будет не прийти к финишу не случайно и первым, а покорить всех красивой линией эквити и минимальной просадкой.
правила исключительно простые:
Trading Championship May
Необходимо открыть счет на сервере MetaQuotes-Demo , Депозит 10000$ плечо 100 , торговать можно на платформе мт5 ( хедж/нетинг) или мт4. Зарегистрировать как сигнал, и запостить заявку в данную тему.
Заявку можно оформить следующим образом. Но можно в более свободной формю. ВАЖНО , не начинайте торговать раньше 01.05.2017
Пользователь должен быть верифицирован, что бы исключить дублирующие ники. Начало 01.05.2017 - завершение 02.06.2017
Нет каких либо иных ограничений.
Победитель определяется по максимальному эквити в пятницу 02.06.2017 после завершения торговой сессии.Можно регистрировать прямо сейчас, для терминалов MT4 РЕШЕНА проблема с задержками котировок.
Denis Chugrin
Alexander Ivanov
Vladimir Zubov
Serhii Shevchuk
Vladimir Gorbachev