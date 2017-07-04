Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 145

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Подводим итоги завершившегося Майского чемпионата 

В первой номинации победил Vladimir Gorbachev

Вторая номинация достаётсяSerhii Shevchuk  

Победители получают из призового фонда по 100$ ,и кубок

Огромное спасибо MetaQuotes Software Corp  , за предоставление ресурсов ,для проведения конкурсов пользователей  MQL5.community

Выражается огромная благодарность,за поддержку проекта - спонсорам Майского состязания Petros Shatakhtsyan  ,Yuriy Zaytsev  . Да не зарастёт тропа спонсоров последующих чемпионатов, воздастся им хорошим профитом за благое дело !

Огромное спасибо всем кто помогал в наших начинаниях ,хорошим словом ,делом !   Неоценимый вклад внесли в проведении состязания, соорганизаторы чемпионата, Vitaly Muzichenko  , Andrey Dik Yuriy Zaytsev ,низкий поклон вам друзья !


Победителей прошу скинуть мне в личку номера долларовых кошельков вебмани ,и данные для отправки кубков 


Первое место  кубок                                                                                                                                                                                                      




Второе место кубок




Регистрация открыта на следующий чемпионат ,который состоится в Июле месяце . ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДРУЗЬЯ ! 

Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .
Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .
  • 2017.05.11
  • www.mql5.com
Добро пожаловать ! Запрещено: Пополнять и снимать с счёта средства во время проведения конкурса. Изменять кредитное плечо...
 

Итак, один из призов отправляться с России в братскую Украину к победителю по второй номинации Serhii Shevchuk, с чем его и поздравляем!

Второй приз куда-то в Антарктиду на получателя Vladimir Gorbachev)

 
Vitaly Muzichenko:

Итак, один из призов отправляться с России в братскую Украину к победителю по второй номинации Serhii Shevchuk, с чем его и поздравляем!

Второй приз куда-то в Антарктиду на получателя Vladimir Gorbachev)


Владимир - он тоже твой земляк ,чует моё сердце :)
 
Vitaly Muzichenko:

Итак, один из призов отправляться с России в братскую Украину к победителю по второй номинации Serhii Shevchuk, с чем его и поздравляем!

Второй приз куда-то в Антарктиду на получателя Vladimir Gorbachev)


Позвольте - ка... :-)

Там же похоже УШЛИ от таких условий конкурса...

Нет?

Предлагаю в

"Арктику с Антарктикай" @Владимир Семенович Высоцкий

 
Roman Shiredchenko:


Позвольте - ка... :-)

Там же похоже УШЛИ от таких условий конкурса...

Нет?

Предлагаю в

"Арктику с Антарктикай" @Владимир Семенович Высоцкий

Подробнее пожалуйста, кто и куда ушёл)
 
Vitaly Muzichenko:
Подробнее пожалуйста, кто и куда ушёл)


может я чего-то пропустил... :-)

Там же красиво люди жгли на задержке?

Все гут.

ПС Да, просто я дальше сам не в теме и все... как там решили...

 
Roman Shiredchenko:


может я чего-то пропустил... :-)

Там же красиво люди жгли на задержке?

Все гут.

ПС Да, просто я дальше сам не в теме и все... как там решили...


Всё гут ,они уже отожгли :)
 

Может победитель во второй номинации частично опишет принципы торговли, уж очень интересно, как он искал закономерности, по которым почти всегда цена уходила в нужную сторону.

Пусть хотя бы намекнет))

 
Server Muradasilov:

Всё гут ,они уже отожгли :)

Всё ясно.. :-)
 
Server Muradasilov:

Всё гут ,они уже отожгли :)


"Все гут..."

А Вы красиво отвечаете...:-)

Я о "супер гут"...:-)

Когда, "все нормально - супер гут..." - Сережа поет... :-)

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