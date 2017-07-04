Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 145
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Подводим итоги завершившегося Майского чемпионата
В первой номинации победил Vladimir Gorbachev
Вторая номинация достаётсяSerhii Shevchuk
Победители получают из призового фонда по 100$ ,и кубок
Огромное спасибо MetaQuotes Software Corp , за предоставление ресурсов ,для проведения конкурсов пользователей MQL5.community
Выражается огромная благодарность,за поддержку проекта - спонсорам Майского состязания Petros Shatakhtsyan ,Yuriy Zaytsev . Да не зарастёт тропа спонсоров последующих чемпионатов, воздастся им хорошим профитом за благое дело !
Огромное спасибо всем кто помогал в наших начинаниях ,хорошим словом ,делом ! Неоценимый вклад внесли в проведении состязания, соорганизаторы чемпионата, Vitaly Muzichenko , Andrey Dik , Yuriy Zaytsev ,низкий поклон вам друзья !
Победителей прошу скинуть мне в личку номера долларовых кошельков вебмани ,и данные для отправки кубков
Первое место кубок
Второе место кубок
Регистрация открыта на следующий чемпионат ,который состоится в Июле месяце . ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДРУЗЬЯ !
Итак, один из призов отправляться с России в братскую Украину к победителю по второй номинации Serhii Shevchuk, с чем его и поздравляем!
Второй приз куда-то в Антарктиду на получателя Vladimir Gorbachev)
Итак, один из призов отправляться с России в братскую Украину к победителю по второй номинации Serhii Shevchuk, с чем его и поздравляем!
Второй приз куда-то в Антарктиду на получателя Vladimir Gorbachev)
Владимир - он тоже твой земляк ,чует моё сердце :)
Итак, один из призов отправляться с России в братскую Украину к победителю по второй номинации Serhii Shevchuk, с чем его и поздравляем!
Второй приз куда-то в Антарктиду на получателя Vladimir Gorbachev)
Позвольте - ка... :-)
Там же похоже УШЛИ от таких условий конкурса...
Нет?
Предлагаю в
"Арктику с Антарктикай" @Владимир Семенович Высоцкий
Позвольте - ка... :-)
Там же похоже УШЛИ от таких условий конкурса...
Нет?
Предлагаю в
"Арктику с Антарктикай" @Владимир Семенович Высоцкий
Подробнее пожалуйста, кто и куда ушёл)
может я чего-то пропустил... :-)
Там же красиво люди жгли на задержке?
Все гут.
ПС Да, просто я дальше сам не в теме и все... как там решили...
может я чего-то пропустил... :-)
Там же красиво люди жгли на задержке?
Все гут.
ПС Да, просто я дальше сам не в теме и все... как там решили...
Всё гут ,они уже отожгли :)
Может победитель во второй номинации частично опишет принципы торговли, уж очень интересно, как он искал закономерности, по которым почти всегда цена уходила в нужную сторону.
Пусть хотя бы намекнет))
Всё гут ,они уже отожгли :)
Всё ясно.. :-)
Всё гут ,они уже отожгли :)
"Все гут..."
А Вы красиво отвечаете...:-)
Я о "супер гут"...:-)
Когда, "все нормально - супер гут..." - Сережа поет... :-)