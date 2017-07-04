Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 120
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну тогда должен быть и спред ишачий в это время
СчЁтик его не смотрел, как он там оттянулся за сегодня?
Ну и у обсуждаемого MAX`а та же история...
СчЁтик его не смотрел, как он там оттянулся за сегодня?
Ну и у обсуждаемого MAX`а та же история...
Я тоже не смотрел . Утро вечера мудренее ,надо поспать ,завтра проанализируем
СчЁтик его не смотрел, как он там оттянулся за сегодня?
Ничё особенного... всего каких то 280% Так что Энрик ваш - первый после меня(ну как обычно)
Дали бы плечико поболе(весь депо на маржу уходит) - я п уже в небесах парил.(Ну ничего - даже на таком чисто ради хохмы можно попытаться лям процентов забацать
Вопрос на засыпку - и что мне мешает теперь взять и верифицироваться? В правилах нет ни слова о принципах честной игры, как то делают в любом конкурсе.
Могучий, вы хакер)))
да, я хакнул ваш рынок
да, я хакнул ваш рынок
Ничё особенного... всего каких то 280% Так что Энрик ваш - первый после меня(ну как обычно)
Дали бы плечико поболе(весь депо на маржу уходит) - я п уже в небесах парил.(Ну ничего - даже на таком чисто ради хохмы можно попытаться лям процентов забацать
Вопрос на засыпку - и что мне мешает теперь взять и верифицироваться? В правилах нет ни слова о принципах честной игры, как то делают в любом конкурсе.
КРАСАВЭЛЛА!!!!! :-)
да, я хакнул ваш рынок
:-)
Рыспект и уважуха!
Без шуток.
да, я хакнул ваш рынок
Всё выберете, щас, точнее с пн. USDJPY -с торгов снимут, там и до остальных инструментов доберетесь... :-)
Нам - то (списку участников) оставьте чуток, поиграццо... :-)