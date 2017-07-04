Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 120

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Server Muradasilov:

Ну тогда должен быть и спред ишачий в это время 

СчЁтик его не смотрел, как он там оттянулся за сегодня?

Ну и у обсуждаемого MAX`а та же история...

 
Renat Akhtyamov:

СчЁтик его не смотрел, как он там оттянулся за сегодня?

Ну и у обсуждаемого MAX`а та же история...


Я тоже не смотрел . Утро вечера мудренее ,надо поспать ,завтра проанализируем 

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

СчЁтик его не смотрел, как он там оттянулся за сегодня?


Ничё особенного... всего каких то 280%  Так что Энрик ваш - первый после меня(ну как обычно)



Дали бы плечико поболе(весь депо на маржу уходит) - я п уже в небесах парил.(Ну ничего - даже на таком чисто ради хохмы можно попытаться лям процентов забацать

Вопрос на засыпку - и что мне мешает теперь взять и верифицироваться? В правилах нет ни слова о принципах честной игры, как то делают в любом конкурсе.
 
Могучий, вы хакер)))
[Удален]  
Alexander Ivanov:
Могучий, вы хакер)))

да, я хакнул ваш рынок 
 
Почитал.

Одна из проблем из за задержек включения в мониторинг, человек честно отрывает счёт скидывает его организаторам. Но в мониторинг не  включается. 

Это проблема организаторов, Т е Сервера  Виталия и моя.

Ее исправить проще всего. За выходные, скорее всего сегодня составлю список.

Вторая сильная  проблема  из за задержек платформы мт4.
Задержки были и в апреле, я писал в сервис декск. Проблема была устранена, но видимо не полностью.
Как быть с этой проблемой пока не ясно.
И в такой ситуации возникают арбитражники.

И тут мы чудесным образом понимаем , в какой ситуации оказываются дилинги у которых есть технические проблемы с задержками котировок.



 
mmmoguschiy-new:

да, я хакнул ваш рынок 
Вы там по осторожнее, а то ликвидность на метакв0т-демо-сервере закончится и как нам в чемпионате участвовать дальше?))
 
mmmoguschiy-new:

Ничё особенного... всего каких то 280%  Так что Энрик ваш - первый после меня(ну как обычно)



Дали бы плечико поболе(весь депо на маржу уходит) - я п уже в небесах парил.(Ну ничего - даже на таком чисто ради хохмы можно попытаться лям процентов забацать

Вопрос на засыпку - и что мне мешает теперь взять и верифицироваться? В правилах нет ни слова о принципах честной игры, как то делают в любом конкурсе.

КРАСАВЭЛЛА!!!!! :-)
 
mmmoguschiy-new:

да, я хакнул ваш рынок 

:-)

Рыспект и уважуха! 

Без шуток.

 
mmmoguschiy-new:

да, я хакнул ваш рынок 


Всё выберете, щас, точнее с пн. USDJPY -с торгов снимут, там и до остальных инструментов доберетесь... :-)

Нам - то (списку участников) оставьте чуток, поиграццо... :-)

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