Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 123
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не споришь, но предлагаешь абсолютно гонимые вешними лучами условия - какие на... 10 минут?!!! ты вообще в своём уме?
очкуешь, не нравится, да?
лично у меня абсолютно новая стратегия на выходе, т.е. я готов участвовать в соревновании, но по видимому уже не в мае.
У кого более +100% удалить с конкурса ))
майский конкурс должен продолжаться на первоначально объявленных условиях и правилах.
Конечно будет продолжаться ,но аферисты будут ликвидированы
1) Нужно выбрать нормальный сервер , без задержек !
2) Это поменять рейтинговую систему , я уже предлагал . Эквити/просадку = балы ! Как видите у всех разная нагрузка на депозит !
очкуешь, не нравится, да?
лично у меня абсолютно новая стратегия на выходе, т.е. я готов участвовать в соревновании, но по видимому уже не в мае.
Рена, хорошо быть умным, когда тебе всё разжевали и положили в ротик... Вот организаторам еще в первом туре объясняли люди - котиры отстают - не, мы говорит всё проверили, всё пучком... И они словей даже таких не знали - арбитраж там и всё такое... А тут уже второй тур и бац - что-то пошло не так... Я за час накосил 50%. Но нет, организаторы все равно не внемлят и даже бросают вызов накосить лям процентов... Тут появляется второй стебач. Ну тут уже пришлось организаторам занырнуть в ликбез - оказалось, что слово оказывается есть такое - арбираж обзывается После им даже показали что это такое и как это делается - и вот они уже со знанием дела могу перефразировав сказанное даже предложения составлять и вумными казаться... оказывается они уже лет цать обо всём об этом знали... Млин, я валяюсь просто!!! Да это первое, о чем нужно задумываться, когда конкурс берешься организовывать, а не изучать вопрос в процессе... Мало того - участники тоже должны в первую очередь об этом задумываться - прокатит или нет. А потом уже участвовать.
В итоге что имеем? штук 50 чел пытаются из себя разыгрывать честных девиц в красных платьицах, которые при всем при этом всё знают, но никогда - ни ни - да вы что - как вы могли такое подумать - мы же честные девушки. Я валяюсь!!!
Ну вот и ты вумный, переписал чужое сообщение, но как дело коснулось предложений рациональных выдал такую чушь, которую я даже не знаю к чему прилепить!!! Пояснять ничего я не собираюсь, ибо у тебя неоткуда было скопировать с вумным видом. Итак уже много наговорил... Устал
1) Нужно выбрать нормальный сервер , без задержек !
2) Это поменять рейтинговую систему , я уже предлагал . Эквити/просадку = балы ! Как видите у всех разная нагрузка на депозит !
"Нормального сервера" не существует. Всегда будет возможно найти самый "нормальный". Но хитросделанные участники будут выявляться, безусловно.
А на счет балловой системы по второй номинации - в расчетах учитывается и прирост и просадки, формула навряд ли в дальнейшем будет изменятся.
Каждый из участников в выходные дает EX4/5-советник (с любыми ограничениями внутри). На выходных в тестере сразу на нескольких (или один, но с лучшими торговыми условиями) брокерах гонится советник за предыдущую неделю. Так строится эквити каждого участника за месяц. Никакого отставания.
Такое дело можно автоматизировать и тогда чемпионат станет постоянным.
Каждый из участников в выходные дает EX4/5-советник (с любыми ограничениями внутри). На выходных в тестере сразу на нескольких (или один, но с лучшими торговыми условиями) брокерах гонится советник за предыдущую неделю. Так строится эквити каждого участника за месяц. Никакого отставания.
Такое дело можно автоматизировать и тогда чемпионат станет постоянным.