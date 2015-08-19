Очень интересная ПРОБЛЕМА Ордер SELL НО tp отработал раньше чем BUY LIMIT который стоял выше TP

В одном ДЦ ( каком писать не буду  согласно правил форума ) - только в личку

( СЧЕТ МТ5 )


Был в позиции  SELL 

ниже стоял ордер BUY LIMIT  который по объему был меньше позиции

еще ниже где то более чем в два раза ниже чем BUY LIMIT стоял TP

расстояния   не 5 пипов ...

в результате я получил профит по ордеру на весь лот по ТП

и тут же получил  убыточный ордер на половину лота от прибыльного ордера

хотя по логике должен был получить половину объема на BUY LIMIT и остаток лота по тейку

Дилинг , правда через сутки и только после обращения  пересчитал профит и вернул на счет разницу...

сами бы они не вернули - ну разве только если бы   обнаружили  еще  потом профит и по бай ордеру :-)))))

при этом точно такая же  подобная ситуация возникала  несколько дней назад - я руками вырулил  


сама ситуация напрягает...  Самым разумным кажется решение 1

1)  уйти с этого дилинга

2) продолжать работать но следить за ситуацией

3) описать проблему - что я уже сделал - в техподдержку для правильной настройки сервера

были ли у кого то подобные проблемы ?

в личку буду рад письмам с советами и рекомендациями по выбору ДЦ с мт5

есть у меня критерии -  работать в рублях... 

 
Укажите терминал (МТ5 или МТ4). Точные данные: по каким ценам ордера, где SL, где TP. Какой тип исполнения по данному инструменту (скриншот из свойств инструмента). Тогда может быть станет более понятно. 
barabashkakvn:
Укажите терминал (МТ5 или МТ4). Точные данные: по каким ценам ордера, где SL, где TP. Какой тип исполнения по данному инструменту (скриншот из свойств инструмента). Тогда может быть станет более понятно. 
+
 
IvanIvanov:
+

MT5


повторюсь:

позиция SELL

ниже BUY LIMIT с меньшим объемом !!!

еще ниже TP ,  расстояние приличное

 в ДЦ сначала срабатывает ТП

затем открывается BUY LIMIT и ордер висит с убытком


вопрос  -   были ли у  кого то  подобные проблемы?

в личку -  если можно на каких дилингах с МТ5  есть проблемы и на каких нет

- и если можно рекомендации где нравится работа дилинга на мт5

в свою очередь в личку отвечу , где я  встретился с проблемой




 
Вся инфа лишняя кроме  открывается BUY LIMIT

С ним что именно не так ? Не по той цене ? 

В данном случае лимит одно название и в рынке он не висит , а как его открыть решает дц 

 
ну не совсем лишняя   - в общем то попросили даже скриншот

( оговорюсь еще раз - речь о  МТ5 )

ордер открылся по той цене где стоял  :-)    но после того как отработал тейк ...

основная проблема в том что сначала отработал тейк! 

а должен был сначала  отработать BUY LIMIT


как отрывать BUY LIMIT реашает дц ? 

это решает не ДЦ а правила работы

я не против если   ДЦ   решит сегодня открыть   по цене 0.0001  евро или чиф

еще неплохо  если они известят о своем решении   заранее,  я лот подберу покруче

 
Могу предположить, что ни лимитники ни тейки не выводятся в рынок. Соответственно все они находятся в общей очереди на исполнение и при наступлении соответствующих условий исполняются в порядке поступления в очередь (FIFO). Там на свечке не видно, возможно был гэп и сработал ТП, а после исполнялись лимитники и стоповые ордера.

 
не понял я 

а откуда и какая появилась тогда разница если всё по нужным ценам сработало ?  

Дилинг , правда через сутки и только после обращения пересчитал профит и вернул на счет разницу... 

 
Разница есть. Ожидалось закрытие позиции на продажу 2мя половинками и всё. А по факту произошло закрытие (правда, по наилучшей цене) и в рынке появилась позиция на покупку. Если бы цена продолжила движение вниз, то образовавшийся минус мог бы "съесть" всю прибыль от продажи.
 
Точно , обьемы не посмотрел 

А нефик извращаться  )

