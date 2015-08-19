Очень интересная ПРОБЛЕМА Ордер SELL НО tp отработал раньше чем BUY LIMIT который стоял выше TP
Укажите терминал (МТ5 или МТ4). Точные данные: по каким ценам ордера, где SL, где TP. Какой тип исполнения по данному инструменту (скриншот из свойств инструмента). Тогда может быть станет более понятно.
+
MT5
повторюсь:
позиция SELL
ниже BUY LIMIT с меньшим объемом !!!
еще ниже TP , расстояние приличное
в ДЦ сначала срабатывает ТП
затем открывается BUY LIMIT и ордер висит с убытком
вопрос - были ли у кого то подобные проблемы?
в личку - если можно на каких дилингах с МТ5 есть проблемы и на каких нет
- и если можно рекомендации где нравится работа дилинга на мт5
в свою очередь в личку отвечу , где я встретился с проблемой
Вся инфа лишняя кроме открывается BUY LIMIT
С ним что именно не так ? Не по той цене ?
В данном случае лимит одно название и в рынке он не висит , а как его открыть решает дц
Вся инфа лишняя кроме открывается BUY LIMIT
С ним что именно не так ? Не по той цене ?
В данном случае лимит одно название и в рынке он не висит , а как его открыть решает дц
ну не совсем лишняя - в общем то попросили даже скриншот
( оговорюсь еще раз - речь о МТ5 )
ордер открылся по той цене где стоял :-) но после того как отработал тейк ...
...
основная проблема в том что сначала отработал тейк!
а должен был сначала отработать BUY LIMIT
как отрывать BUY LIMIT реашает дц ?
это решает не ДЦ а правила работы
я не против если ДЦ решит сегодня открыть по цене 0.0001 евро или чиф
еще неплохо если они известят о своем решении заранее, я лот подберу покруче
Могу предположить, что ни лимитники ни тейки не выводятся в рынок. Соответственно все они находятся в общей очереди на исполнение и при наступлении соответствующих условий исполняются в порядке поступления в очередь (FIFO). Там на свечке не видно, возможно был гэп и сработал ТП, а после исполнялись лимитники и стоповые ордера.
ордер открылся по той цене где стоял
...
основная проблема в том что сначала отработал тейк!
а должен был сначала отработать BUY LIMIT
не понял я
а откуда и какая появилась тогда разница если всё по нужным ценам сработало ?
---
Дилинг , правда через сутки и только после обращения пересчитал профит и вернул на счет разницу...
как отрывать BUY LIMIT реашает дц ?
это решает не ДЦ а правила работы
не понял я
а откуда и какая появилась тогда разница если всё по нужным ценам сработало ?
---
Разница есть. Ожидалось закрытие позиции на продажу 2мя половинками и всё. А по факту произошло закрытие (правда, по наилучшей цене) и в рынке появилась позиция на покупку. Если бы цена продолжила движение вниз, то образовавшийся минус мог бы "съесть" всю прибыль от продажи.
Точно , обьемы не посмотрел
А нефик извращаться )
В одном ДЦ ( каком писать не буду согласно правил форума ) - только в личку
( СЧЕТ МТ5 )
Был в позиции SELL
ниже стоял ордер BUY LIMIT который по объему был меньше позиции
еще ниже где то более чем в два раза ниже чем BUY LIMIT стоял TP
расстояния не 5 пипов ...
---
в результате я получил профит по ордеру на весь лот по ТП
и тут же получил убыточный ордер на половину лота от прибыльного ордера
хотя по логике должен был получить половину объема на BUY LIMIT и остаток лота по тейку
---
Дилинг , правда через сутки и только после обращения пересчитал профит и вернул на счет разницу...
сами бы они не вернули - ну разве только если бы обнаружили еще потом профит и по бай ордеру :-)))))
при этом точно такая же подобная ситуация возникала несколько дней назад - я руками вырулил
сама ситуация напрягает... Самым разумным кажется решение 1
1) уйти с этого дилинга
2) продолжать работать но следить за ситуацией
3) описать проблему - что я уже сделал - в техподдержку для правильной настройки сервера
---
были ли у кого то подобные проблемы ?
в личку буду рад письмам с советами и рекомендациями по выбору ДЦ с мт5
есть у меня критерии - работать в рублях...