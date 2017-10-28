Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 20

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 Участники чемпионата
 ПлатформаСпаринг сигналы , не подписывайтесь - сольете, или заработаете
Примечание 
Server Muradasilov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282893
 Глава конкурса
Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   
Evgeny Belyaev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283098 
Andrey Dik MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283433 
Alexandr Saprykin MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283235
 
Igor Volodin MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283177 
Vyacheslav Kornev
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283374
 
Vitaly Muzichenko  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283585
 
Sergey Gritsay MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283501
 
    
    


Плечо 100

депо 10000$

сервер MetaQuotes-Demo

зарегистрировать сигнал  что то типа   https://www.mql5.com/ru/signals/282872

старт конкурса 27.03.2017  - завершение 28.04.2017


Понедельник стартуем ,  осталось несколько часов!

у моего коня-советника из ноздрей вырывается белый здоровый пар - похрапывая - он бьет копытом...


Торговые сигналы для MetaTrader 5: Sparring
Торговые сигналы для MetaTrader 5: Sparring
  • Server Muradasilov
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал Sparring для MetaTrader 5: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 

Зачем нужны правила?

Сделайте одинаковые стартовые условия и этого достаточно.

 
Vitaly Muzichenko:

Вот только такое осталось, комментария от модератора не нашёл, но гласил он примерно следующее: "Большая нагрузка на сервер, из-за большого количества сделок"

Хотя реально там сделок было не так уж и много


Поскольку трейдов - ноль, предполагаю только то, что торговые запросы на сервер отсылались бесконечно, но выполнится не могли.

Обычно недостаточно маржи при такой ошибке.

 

Торговля планируется смешанная!

 Входы планируются на группе пар.  Часть входов  отложенными ордерами  на расчетных уровнях - часть входов на очень резких движениях , вход против  движения, с элементами вполне здорового мартингейла.  Часть входов будет происходить на пробой уровней по ходу движений

 
Renat Akhtyamov:

Поскольку трейдов - ноль, предполагаю только то, что торговые запросы на сервер отсылались бесконечно, но выполнится не могли.

Обычно недостаточно маржи при такой ошибке.

Трейдов было предостаточно, это видно по оставшейся статистике - её обнули. Торговал по 24 парам круглосуточно, но кроме выходных)

Он за 2 недели сделал 14%, работал супер безошибочно, как и все мои советники.

 
Как всё удачно складывается ,заодно узнаем какое новое правило нужно думать 
 
Yuriy Zaytsev:

Торговля планируется смешанная!

 Входы планируются на группе пар.  Часть входов  отложенными ордерами  на расчетных уровнях - часть входов на очень резких движениях , вход против  движения, с элементами вполне здорового мартингейла.  Часть входов будет происходить на пробой уровней по ходу движений

ОК)

Тогда о себе: торговля по рынку, входы по тренду!!! на тайме М1(смешно самому)

При неудачном входе - лок и усреднение, при удачном - доливка. Торговля по 20-24 парам, начальный лот - пока не определён, но скорее всего 0.05.

Советник свеженаписан, и пока рынка не видел. Используются уровни, и расчёт цены закрытия и открытия для определения направления рынка.

На слив не рассчитываю, рассчитываю что все сольют, и Я со своим мелким профитом победю) Как-то так.


Ребятки, не проходим мимо - регистрируемся! 

Только увидел

Нужно поставить запятую, и добавить: или заработаете 5000% 

 
Vitaly Muzichenko:

На слив не рассчитываю, рассчитываю что все сольют, и Я со своим мелким профитом победю) Как-то так.

ух ё.. а я думал только один на слив не рассчитываю судя по описанию сигналов. ✌
 

А мы можем таблицу из  виджетов спарринга сделать ? :)



 
Vitaly Muzichenko:

ОК)

Тогда о себе: торговля по рынку, входы по тренду!!! на тайме М1(смешно самому)

При неудачном входе - лок и усреднение, при удачном - доливка. Торговля по 20-24 парам, начальный лот - пока не определён, но скорее всего 0.05.

Советник свеженаписан, и пока рынка не видел. Используются уровни, и расчёт цены закрытия и открытия для определения направления рынка.

На слив не рассчитываю, рассчитываю что все сольют, и Я со своим мелким профитом победю) Как-то так.


Ребятки, не проходим мимо - регистрируемся! 

Только увидел

Нужно поставить запятую, и добавить: или заработаете 5000% 

Ага. И примечание только для того, чтобы указать - кто затейник.

А лучше бы написать дату начала торговли. И колонки добавить - для оценки текущего состояния деМозита.

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