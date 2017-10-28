Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 20
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депо 10000$
сервер MetaQuotes-Demo
зарегистрировать сигнал что то типа https://www.mql5.com/ru/signals/282872
старт конкурса 27.03.2017 - завершение 28.04.2017
Понедельник стартуем , осталось несколько часов!
у моего коня-советника из ноздрей вырывается белый здоровый пар - похрапывая - он бьет копытом...
Зачем нужны правила?
Сделайте одинаковые стартовые условия и этого достаточно.
Вот только такое осталось, комментария от модератора не нашёл, но гласил он примерно следующее: "Большая нагрузка на сервер, из-за большого количества сделок"
Хотя реально там сделок было не так уж и много
Поскольку трейдов - ноль, предполагаю только то, что торговые запросы на сервер отсылались бесконечно, но выполнится не могли.
Обычно недостаточно маржи при такой ошибке.
Торговля планируется смешанная!
Входы планируются на группе пар. Часть входов отложенными ордерами на расчетных уровнях - часть входов на очень резких движениях , вход против движения, с элементами вполне здорового мартингейла. Часть входов будет происходить на пробой уровней по ходу движений
Поскольку трейдов - ноль, предполагаю только то, что торговые запросы на сервер отсылались бесконечно, но выполнится не могли.
Обычно недостаточно маржи при такой ошибке.
Трейдов было предостаточно, это видно по оставшейся статистике - её обнули. Торговал по 24 парам круглосуточно, но кроме выходных)
Он за 2 недели сделал 14%, работал супер безошибочно, как и все мои советники.
Торговля планируется смешанная!
Входы планируются на группе пар. Часть входов отложенными ордерами на расчетных уровнях - часть входов на очень резких движениях , вход против движения, с элементами вполне здорового мартингейла. Часть входов будет происходить на пробой уровней по ходу движений
ОК)
Тогда о себе: торговля по рынку, входы по тренду!!! на тайме М1(смешно самому)
При неудачном входе - лок и усреднение, при удачном - доливка. Торговля по 20-24 парам, начальный лот - пока не определён, но скорее всего 0.05.
Советник свеженаписан, и пока рынка не видел. Используются уровни, и расчёт цены закрытия и открытия для определения направления рынка.
На слив не рассчитываю, рассчитываю что все сольют, и Я со своим мелким профитом победю) Как-то так.
Ребятки, не проходим мимо - регистрируемся!
Только увидел
Нужно поставить запятую, и добавить: или заработаете 5000%
На слив не рассчитываю, рассчитываю что все сольют, и Я со своим мелким профитом победю) Как-то так.
А мы можем таблицу из виджетов спарринга сделать ? :)
ОК)
Тогда о себе: торговля по рынку, входы по тренду!!! на тайме М1(смешно самому)
При неудачном входе - лок и усреднение, при удачном - доливка. Торговля по 20-24 парам, начальный лот - пока не определён, но скорее всего 0.05.
Советник свеженаписан, и пока рынка не видел. Используются уровни, и расчёт цены закрытия и открытия для определения направления рынка.
На слив не рассчитываю, рассчитываю что все сольют, и Я со своим мелким профитом победю) Как-то так.
Ребятки, не проходим мимо - регистрируемся!
Только увидел
Нужно поставить запятую, и добавить: или заработаете 5000%
Ага. И примечание только для того, чтобы указать - кто затейник.
А лучше бы написать дату начала торговли. И колонки добавить - для оценки текущего состояния деМозита.