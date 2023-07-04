1200 подписчиков!! - страница 214

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Maxim Kuznetsov:

здесь сигналы под микроскопом смотрят, поэтому вопрос тут:

зачем "сигнальщики" дробят сделки ?

то есть вместо входа на 0.02 лота открывают две по 0.01.. и закрывают одновременно. Это частое явление и у многих так. 

в этом есть какой-то смысл помимо просто увеличения кол-ва сделок ?? но это-же по идее затрудняет копирование..

мартингейлщики?

 
multiplicator:

мартингейлщики?

не очень похоже - сразу так открываются, парой-тройкой ордеров; без привязки есть/нет просадка, был/ не было промаха

смысла действия не очень улавливаю. Борьба с проскальзыванием ? Или график выходит более "гладкий"

PS/ а мартингельщики освоили торговлю в треугольниках и объём подчас задирают через соседние пары. 

 
Maxim Kuznetsov:

здесь сигналы под микроскопом смотрят, поэтому вопрос тут:

зачем "сигнальщики" дробят сделки ?

то есть вместо входа на 0.02 лота открывают две по 0.01.. и закрывают одновременно. Это частое явление и у многих так. 

в этом есть какой-то смысл помимо просто увеличения кол-ва сделок ?? но это-же по идее затрудняет копирование..

Известный номер.

Количество заработанных пунктов в статистике возрастает в арифметической прогрессии. Неопытные оценят, а рейтинги возвысят.

Одной серией сделок в день делал 12 000,0 пунктов, раздробив 1 лот на 100 открытых ордеров по 0.01

 
Может не все ДЦ позволяют частичное закрытие позиций?
 
Maxim Kuznetsov:

здесь сигналы под микроскопом смотрят, поэтому вопрос тут:

зачем "сигнальщики" дробят сделки ?

то есть вместо входа на 0.02 лота открывают две по 0.01.. и закрывают одновременно. Это частое явление и у многих так. 

в этом есть какой-то смысл помимо просто увеличения кол-ва сделок ?? но это-же по идее затрудняет копирование..

Система оценивания сервиса сигналов должна иметь минимум 30 сделок, иначе будет предупреждение о малом количестве ордеров. Плюс идет анализ, что основная прибыль, например, за три месяца сделана в два-три дня. Часто такие системы строятся по нехорошим схемам, когда на нескольких центовых счетах раз-два в месяц ставят противоположные позиции, потом выжившие счета подключают к мониторингу.

На этой странице обращал внимание на некоторых. Сейчас с того же ДЦ, появился новый сигнал от одного из тех "трейдеров", на 4-м месте по приросту. За последние полгода уже несколько счетов слил, но до этого неплохо на подписчиках успевает зарабатывать.

А такие вот дробления позволяют "перехитрить" систему оценивания, чтобы избежать некоторые стандартные предупреждения и для подписчиков создать видимость, что у него несколько страниц с историей сделок. Хотя там может быть по сути 5-6 дробленных позиций. Последнее время стали еще такие позиции разбавлять случайными сделками с небольшими тейками, где-то прибыльные, где-то минусовые, чтобы не так явно было это видно. И народ бросается на 200-300% в месяц как на горячие пирожки.

[Удален]  
Vasiliy Pushkaryov:

Система оценивания сервиса сигналов должна иметь минимум 30 сделок, иначе будет предупреждение о малом количестве ордеров. Плюс идет анализ, что основная прибыль, например, за три месяца сделана в два-три дня. Часто такие системы строятся по нехорошим схемам, когда на нескольких центовых счетах раз-два в месяц ставят противоположные позиции, потом выжившие счета подключают к мониторингу.

На этой странице обращал внимание на некоторых. Сейчас с того же ДЦ, появился новый сигнал от одного из тех "трейдеров", на 4-м месте по приросту. За последние полгода уже несколько счетов слил, но до этого неплохо на подписчиках успевает зарабатывать.

А такие вот дробления позволяют "перехитрить" систему оценивания, чтобы избежать некоторые стандартные предупреждения и для подписчиков создать видимость, что у него несколько страниц с историей сделок. Хотя там может быть по сути 5-6 дробленных позиций. Последнее время стали еще такие позиции разбавлять случайными сделками с небольшими тейками, где-то прибыльные, где-то минусовые, чтобы не так явно было это видно. И народ бросается на 200-300% в месяц как на горячие пирожки.

Никто никуда не бросается, подписчиков мало, в сравнении с торгующими. MQ теряет доверие походу, после истории с хомяком
 
Vladimir Baskakov:
Никто никуда не бросается, подписчиков мало, в сравнении с торгующими. MQ теряет доверие походу, после истории с хомяком

Вот сигналы автора, которые он слил вначале декабря. Более 400 подписчиков было. На слитом 118 - это уже разбежались часть.

Сейчас она на 4-м месте по приросту со своим новым сигналом. На двух ее счетах более 60 человек. Конечно, поменьше. Видимо с декабря ее еще многие помнят, но тоже неплохо.



 
Vasiliy Pushkaryov:

Вот сигналы автора, которые он слил вначале декабря. Более 400 подписчиков было. На слитом 118 - это уже разбежались часть.

Сейчас она на 4-м месте по приросту со своим новым сигналом. На двух ее счетах более 60 человек. Конечно, поменьше. Видимо с декабря ее еще многие помнят, но тоже неплохо.



а почему метаквоты не зарисовывают серым те месяцы, которые были до мониторинга?
они отказались от такой практики?

 
Vladimir Baskakov:
Никто никуда не бросается, подписчиков мало, в сравнении с торгующими. MQ теряет доверие походу, после истории с хомяком

все сливаются, поэтому потеряли всякое доверие к сервису.

поставщики "готовят" сигналы несколько месяцев, потом добавляются с готовыми результатами в 100% каждый месяц, хомячки набегают и быстро сливаются.
потом разочаровываются в сервисе.

раньше 3000 подписчиков было у топового сигнала,
сейчас ~300.


[Удален]  
multiplicator:

все сливаются, поэтому потеряли всякое доверие к сервису.

поставщики "готовят" сигналы несколько месяцев, потом добавляются с готовыми результатами в 100% каждый месяц, хомячки набегают и быстро сливаются.
потом разочаровываются в сервисе.

раньше 3000 подписчиков было у топового сигнала,
сейчас ~300.


Я сказал то же самое, только короче
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