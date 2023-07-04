1200 подписчиков!! - страница 214
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здесь сигналы под микроскопом смотрят, поэтому вопрос тут:
зачем "сигнальщики" дробят сделки ?
то есть вместо входа на 0.02 лота открывают две по 0.01.. и закрывают одновременно. Это частое явление и у многих так.
в этом есть какой-то смысл помимо просто увеличения кол-ва сделок ?? но это-же по идее затрудняет копирование..
мартингейлщики?
мартингейлщики?
не очень похоже - сразу так открываются, парой-тройкой ордеров; без привязки есть/нет просадка, был/ не было промаха
смысла действия не очень улавливаю. Борьба с проскальзыванием ? Или график выходит более "гладкий"
PS/ а мартингельщики освоили торговлю в треугольниках и объём подчас задирают через соседние пары.
здесь сигналы под микроскопом смотрят, поэтому вопрос тут:
зачем "сигнальщики" дробят сделки ?
то есть вместо входа на 0.02 лота открывают две по 0.01.. и закрывают одновременно. Это частое явление и у многих так.
в этом есть какой-то смысл помимо просто увеличения кол-ва сделок ?? но это-же по идее затрудняет копирование..
Известный номер.
Количество заработанных пунктов в статистике возрастает в арифметической прогрессии. Неопытные оценят, а рейтинги возвысят.
Одной серией сделок в день делал 12 000,0 пунктов, раздробив 1 лот на 100 открытых ордеров по 0.01
здесь сигналы под микроскопом смотрят, поэтому вопрос тут:
зачем "сигнальщики" дробят сделки ?
то есть вместо входа на 0.02 лота открывают две по 0.01.. и закрывают одновременно. Это частое явление и у многих так.
в этом есть какой-то смысл помимо просто увеличения кол-ва сделок ?? но это-же по идее затрудняет копирование..
Система оценивания сервиса сигналов должна иметь минимум 30 сделок, иначе будет предупреждение о малом количестве ордеров. Плюс идет анализ, что основная прибыль, например, за три месяца сделана в два-три дня. Часто такие системы строятся по нехорошим схемам, когда на нескольких центовых счетах раз-два в месяц ставят противоположные позиции, потом выжившие счета подключают к мониторингу.
На этой странице обращал внимание на некоторых. Сейчас с того же ДЦ, появился новый сигнал от одного из тех "трейдеров", на 4-м месте по приросту. За последние полгода уже несколько счетов слил, но до этого неплохо на подписчиках успевает зарабатывать.
А такие вот дробления позволяют "перехитрить" систему оценивания, чтобы избежать некоторые стандартные предупреждения и для подписчиков создать видимость, что у него несколько страниц с историей сделок. Хотя там может быть по сути 5-6 дробленных позиций. Последнее время стали еще такие позиции разбавлять случайными сделками с небольшими тейками, где-то прибыльные, где-то минусовые, чтобы не так явно было это видно. И народ бросается на 200-300% в месяц как на горячие пирожки.
Система оценивания сервиса сигналов должна иметь минимум 30 сделок, иначе будет предупреждение о малом количестве ордеров. Плюс идет анализ, что основная прибыль, например, за три месяца сделана в два-три дня. Часто такие системы строятся по нехорошим схемам, когда на нескольких центовых счетах раз-два в месяц ставят противоположные позиции, потом выжившие счета подключают к мониторингу.
На этой странице обращал внимание на некоторых. Сейчас с того же ДЦ, появился новый сигнал от одного из тех "трейдеров", на 4-м месте по приросту. За последние полгода уже несколько счетов слил, но до этого неплохо на подписчиках успевает зарабатывать.
А такие вот дробления позволяют "перехитрить" систему оценивания, чтобы избежать некоторые стандартные предупреждения и для подписчиков создать видимость, что у него несколько страниц с историей сделок. Хотя там может быть по сути 5-6 дробленных позиций. Последнее время стали еще такие позиции разбавлять случайными сделками с небольшими тейками, где-то прибыльные, где-то минусовые, чтобы не так явно было это видно. И народ бросается на 200-300% в месяц как на горячие пирожки.
Никто никуда не бросается, подписчиков мало, в сравнении с торгующими. MQ теряет доверие походу, после истории с хомяком
Вот сигналы автора, которые он слил вначале декабря. Более 400 подписчиков было. На слитом 118 - это уже разбежались часть.
Сейчас она на 4-м месте по приросту со своим новым сигналом. На двух ее счетах более 60 человек. Конечно, поменьше. Видимо с декабря ее еще многие помнят, но тоже неплохо.
Вот сигналы автора, которые он слил вначале декабря. Более 400 подписчиков было. На слитом 118 - это уже разбежались часть.
Сейчас она на 4-м месте по приросту со своим новым сигналом. На двух ее счетах более 60 человек. Конечно, поменьше. Видимо с декабря ее еще многие помнят, но тоже неплохо.
а почему метаквоты не зарисовывают серым те месяцы, которые были до мониторинга?
они отказались от такой практики?
Никто никуда не бросается, подписчиков мало, в сравнении с торгующими. MQ теряет доверие походу, после истории с хомяком
все сливаются, поэтому потеряли всякое доверие к сервису.
поставщики "готовят" сигналы несколько месяцев, потом добавляются с готовыми результатами в 100% каждый месяц, хомячки набегают и быстро сливаются.
потом разочаровываются в сервисе.
раньше 3000 подписчиков было у топового сигнала,
сейчас ~300.
все сливаются, поэтому потеряли всякое доверие к сервису.
поставщики "готовят" сигналы несколько месяцев, потом добавляются с готовыми результатами в 100% каждый месяц, хомячки набегают и быстро сливаются.
потом разочаровываются в сервисе.
раньше 3000 подписчиков было у топового сигнала,
сейчас ~300.