1200 подписчиков!! - страница 143

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Vladimir Baskakov:
Ну там жалкие попытки восстановить статус. Такой индикатор хороший дискредитировала
Интересно, какой?
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
Интересно, какой?
Рси
 
Vladimir Baskakov:

На некоторых сервисах приоритет отдается сигналам, где основной критерий - количество заработанных пунктов. Насколько это лучше или хуже пока непонятно

сейчас большинство на ECN счетах торгует. а там комиссия.

может быть такое, что трейдер по пунктах показывает прибыль, но на комиссию он тратит еще больше, чем на пунктах зарабатывает. и будет показывать по пунктах плюс, а счет в это время в минусе находится.
[Удален]  
multiplicator:
сейчас большинство на ECN счетах торгует. а там комиссия.

может быть такое, что трейдер по пунктах показывает прибыль, но на комиссию он тратит еще больше, чем на пунктах зарабатывает. и будет показывать по пунктах плюс, а счет в это время в минусе находится.

Не знаю, у меня ECN тоже и комиссия. После закрытия позиции все это вычитается и остается чистый доход. У других то же самое наверно

 
Vladimir Baskakov:

Не знаю, у меня ECN тоже и комиссия. После закрытия позиции все это вычитается и остается чистый доход. У других то же самое наверно

но комиссия идет в долларах!

а если считать прибыль по сделке в пунктах, то там учитываются только пункты.  от цены открытия до цены закрытия.

у тебя считается в терминале в долларах. прибыль в пунктах * стоимость пункта - комиссия за сделку в долларах.
 
Второй индус продолжает падать. Опытнейший трейдер перевалил за 20% (при 22к балансе)
 
Yevhenii Levchenko:
Второй индус продолжает падать. Опытнейший трейдер перевалил за 20% (при 22к балансе)
Пусть падает,  заодно подтвердит что и он и его сигнал и его дц и его подписчики фейк.  Но по сигналам я в корне не согласен что большой прирост это риск.  Если в залоге 10% и взял много пунктов то при чем тут риск? Ладно понимаю когда скальпируют 2 пипса на всё депо...  Просто обидно. 
 
Врага надо знать в лицо, я поддерживаю политику сервиса не гнать их, хоть они меня бесят как и вас. Вот например товарищ Башковцев, если ему сейчас закрыть сигнал, он через 3 месяца запустит уже 12-ый супер идеальный и сверх доходный сигнал, который у него в запаске задним числом, просто мы еще не знаем. Зачем ему его публиковать такой хороший без мартингейла сигнал.
[Удален]  
Yury Lemeshev:
Врага надо знать в лицо, я поддерживаю политику сервиса не гнать их, хоть они меня бесят как и вас. Вот например товарищ Башковцев, если ему сейчас закрыть сигнал, он через 3 месяца запустит уже 12 супер идеальный и сверх доходный сигнал, который у него в запаске задним числом, просто мы еще не знаем. Зачем ему его публиковать такой хороший без мартингейла сигнал.
Так может лучше изучать хорошие сигналы, их стратегию и мм, есть же в топе такие
 
Сигнал второго индуса, великого маэстро трейдинга, исчез... Наверное большая просадка. Или слился. Как там говорят мошенники в таких случаях:
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