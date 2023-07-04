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Ну там жалкие попытки восстановить статус. Такой индикатор хороший дискредитировала
Интересно, какой?
На некоторых сервисах приоритет отдается сигналам, где основной критерий - количество заработанных пунктов. Насколько это лучше или хуже пока непонятно
может быть такое, что трейдер по пунктах показывает прибыль, но на комиссию он тратит еще больше, чем на пунктах зарабатывает. и будет показывать по пунктах плюс, а счет в это время в минусе находится.
сейчас большинство на ECN счетах торгует. а там комиссия.
может быть такое, что трейдер по пунктах показывает прибыль, но на комиссию он тратит еще больше, чем на пунктах зарабатывает. и будет показывать по пунктах плюс, а счет в это время в минусе находится.
Не знаю, у меня ECN тоже и комиссия. После закрытия позиции все это вычитается и остается чистый доход. У других то же самое наверно
Не знаю, у меня ECN тоже и комиссия. После закрытия позиции все это вычитается и остается чистый доход. У других то же самое наверно
а если считать прибыль по сделке в пунктах, то там учитываются только пункты. от цены открытия до цены закрытия.
у тебя считается в терминале в долларах. прибыль в пунктах * стоимость пункта - комиссия за сделку в долларах.
Второй индус продолжает падать. Опытнейший трейдер перевалил за 20% (при 22к балансе)
Врага надо знать в лицо, я поддерживаю политику сервиса не гнать их, хоть они меня бесят как и вас. Вот например товарищ Башковцев, если ему сейчас закрыть сигнал, он через 3 месяца запустит уже 12 супер идеальный и сверх доходный сигнал, который у него в запаске задним числом, просто мы еще не знаем. Зачем ему его публиковать такой хороший без мартингейла сигнал.