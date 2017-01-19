Самый главный график для трейдинга - страница 6

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Dina Paches:


И расскажите, пожалуйста, поподробнее о спот Форекс и неосторожном обращении с кредитными плечами при нём...

А Вы его еще спросите на любом ли споте есть плечо ;). И заодно есть ли/может ли быть живая поставка на маржинальном рынке ;) ))))))).

Кстати, спот - это совершение сделки с оговоренной датой поставки актива, стандарт спот => T +2 дня - именно поэтому своп со среды на четверг двойной ;). В отличие от того же форварда/фьючерса.

A foreign exchange spot transaction, also known as FX spot, is an agreement between two parties to buy one currency against selling another currency at an agreed price for settlement on the spot date. The exchange rate at which the transaction is done is called the spot exchange rate.

The standard settlement timeframe for foreign exchange spot transactions is T + 2 days; i.e., two business days from the trade date. Notable exceptions are USD/CAD, USD/TRY, USD/PHP, USD/RUB, USD/KZT and USD/PKR currency pairs, which settle at T + 1.




Sergiy Podolyak Вы абсолютно зря не пытаетесь понять то, что Вам говорит Дина.

Поскольку, похоже что Вам легче оперировать не математическими категориями, а эмоциональными, попробую перевести на житейский язык Ваше утверждение: Вы утверждаете, что на машине, у которой мощнее двигатель спидометр размечен до 300 км/час ехать по дорогам общего пользование более опасно, чем на машине, у которой двигатель менее мощный и на спидометре максимальная отметка в 180 км/час при прочих равных условиях. Вам же в ответ говорят, что опасность в прокладке между рулем и сиденьем и что скорость надо выбирать в соответствии с дорожными условиями, а не в соответствии с максимальной скоростью на спидометре.

Кстати, совершенно не важно сколько дилетантских мнений Вы приведете для подтверждения своей точки зрения )))) - это только показывает насколько Вы далеки от предмета обсуждения.

 

Зря вы силы тратите...

Вся глубина мысли топик-стартера заключается в том, что если торговать на все депо в каждой сделке, то при большом плече слив наступит быстрее, чем при маленьком.

Да, кэп.

 

Конечно же эти графики не есть риск-менеджер.

Риск менеджер - риск-менеджеру рознь, т.к. его расчет зависит от математического ожидания в основном.

Спор насчет плеча предлагаю обозначить следующим образом.

Плечо - это ничто иное по моему мнению, как некий коэффициент доли Вашего капитала к доле средств брокера, затраченных на совершение Вами Вашей торговой операции.

Поэтому, чем выше плечо, тем выше риск потерять средства, надеюсь по понятным причинам. Плечо позволяет также торговать и с более меньшими вложениями за чужой счет по сути, проще говоря если средств почти нет)))

Поэтому, предлагаю пользоваться риск-менеджером, который будет соответствовать стратегии и забыть про эти скрины и ссылки, т.к. ничего удивительного и необходимого для трейдера в них по сути нет, хотя при первом ознакомлении чем то зацепило.

 
Andrey Khatimlianskii:

Зря вы силы тратите...

Вся глубина мысли топик-стартера заключается в том, что если торговать на все депо в каждой сделке, то при большом плече слив наступит быстрее, чем при маленьком.

Да, кэп.

Это верно, но речь о том, что размер плеча участвует косвенно. Причина же в том, что при большем плече, открываясь на весь доступный сайз, трейдер сможет открыться на больший объем. Соответственно, стоимость пункта будет выше и количество пунктов против открытой позиции, которое может выдержать депозит до исчерпания свободной маржи будет меньше. Соответственно и стоп-аут и маржин-колл наступают раньше.


У ТС же утверждение в начальном посте абсолютное - то есть, больше плечо === больший риск. Собственно, с этим и несогласие.

Основа для управления рисками - это стоимость пункта и размер свободной маржи и от плеча они зависят только при экстремальных значениях, но никто же не вынуждает трейдера открываться каждый раз на максимальный сайз, как и никто не заставляет водителя постоянно жать газ до упора в авто ))))))).

При вменяемом риск-менеджменте (РМ) размер плеча может даже повысить шансы на заработок. Пример (теоретический, но вполне реальный): при одной и той же торговой стратегии счет с большим плечом может выдержать либо движение цены на  большее количество пунктов против открытой позиции поскольку после открытия позиции остается больше свободной маржи, либо больше убыточных сделок подряд. В случае с большим плечом и вменяемом мани-менеджменте (ММ) можно пережить большую просадку с возможностью продолжить торговлю. Если вменяемо торговать, то одна и та же торговая система может оказаться в условиях, когда в одном случае не хватает средств, чтоб продолжить торговлю и серия убыточных сделок эту торговлю просто остановит, а в другом (при большем плече и выдерживании ММ) средств хватает для прохождения серии убыточных и потом на прибыльных сделках происходит восстановление депо.


То есть, утверждение о том, что увеличение плеча однозначно приводит к увеличению риска в торговле не является истинным. К увеличению риска в торговле приводит нарушение правил ММ/РМ.

Собственно, об этом спич. )))))))


 
Renat Akhtyamov:

Конечно же эти графики не есть риск-менеджер.

Риск менеджер - риск-менеджеру рознь, т.к. его расчет зависит от математического ожидания в основном.

Спор насчет плеча предлагаю обозначить следующим образом.

1. Плечо - это ничто иное по моему мнению, как некий коэффициент доли Вашего капитала к доле средств брокера, затраченных на совершение Вами Вашей торговой операции.

2. Поэтому, чем выше плечо, тем выше риск потерять средства, надеюсь по понятным причинам. Плечо позволяет также торговать и с более меньшими вложениями за чужой счет по сути, проще говоря если средств почти нет)))

3. Поэтому, предлагаю пользоваться риск-менеджером, который будет соответствовать стратегии и забыть про эти скрины и ссылки, т.к. ничего удивительного и необходимого для трейдера в них по сути нет, хотя при первом ознакомлении чем то зацепило.

Ну определение плеча/рычага вообще-то есть. И Вы правы в том, что это залоговые средства, которые фиксируются на счету трейдера и не участвуют в расчете свободной маржи, необходимой для поддержания открытой позиции.

Второе же утверждение, IMHO, спорно. Более правильно, думаю, так:  большее плечо дает больше возможностей трейдеру повысить риски торговли.

Но повысит ли трейдер риски зависит от самого трейдера. )))))))

п 3 истина - РМ/ММ подбирается именно под стратегию, а не абстрактно.

 
Vladyslav Goshkov:
Не могу промолчать, не выразив своего почтения.

Поймала себя тогда на том, что тихо внимая смотрю в монитор.

Вы - как чистый воздух и тёплый свет были для меня, после утверждений автора темы. 

 

Вас, и других старожилов добротной формации, всё реже можно "увидеть" на форуме.

Но наверное это закономерно. А жаль. Хотя и понятно.


P./S.: Ваш лаконичный пример:

 Основа для управления рисками - это стоимость пункта и размер свободной маржи и от плеча они зависят только при экстремальных значениях, но никто же не вынуждает трейдера открываться каждый раз на максимальный сайз, как и никто не заставляет водителя постоянно жать газ до упора в авто ))))))).

При вменяемом риск-менеджменте (РМ) размер плеча может даже повысить шансы на заработок. Пример (теоретический, но вполне реальный): при одной и той же торговой стратегии счет с большим плечом может выдержать либо движение цены на  большее количество пунктов против открытой позиции поскольку после открытия позиции остается больше свободной маржи, либо больше убыточных сделок подряд. В случае с большим плечом и вменяемом мани-менеджменте (ММ) можно пережить большую просадку с возможностью продолжить торговлю. Если вменяемо торговать, то одна и та же торговая система может оказаться в условиях, когда в одном случае не хватает средств, чтоб продолжить торговлю и серия убыточных сделок эту торговлю просто остановит, а в другом (при большем плече и выдерживании ММ) средств хватает для прохождения серии убыточных и потом на прибыльных сделках происходит восстановление депо.


То есть, утверждение о том, что увеличение плеча однозначно приводит к увеличению риска в торговле не является истинным. К увеличению риска в торговле приводит нарушение правил ММ/РМ.

А так же краткий, наглядный пример в начале темы, приведённый Alexeем Kozitsyn

И утверждения автора темы (они мне очень напомнили утверждения new_rena в другой теме), привели к тому, что будучи в думках, нарисовала небольшую схему.

 

В общем, сейчас приведу её и таблицы (одну таблицу следующим постом, другую последующим), в качестве некой незамысловатой иллюстрации к озвученным примерам.

Из них, в том числе, можно наглядно увидеть, что при меньшем плече, может быть бо́льший риск, чем при бо́льшем.

 

Перед тем как привести таблицу и схему дополнено: о которых говорила, когда выражала почтение Vladyslav Goshkov(<- без этого уточнения невольно получается, имхо, будто ему пишу о Справочнике и другом), упомяну ещё, что различные, применяемые не только на Форекс, обобщённые формулы расчёта по размеру залога(маржи) для открытия торговых позиций, есть в Справке по MQL5. Они там - в таблице описания ENUM_SYMBOL_CALC_MODE.

Для Форекс (всё нижеследующее, что привожу, касается торговли на Форекс), это: 

Идентификатор

Описание

Формула

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX

Forex mode – расчет прибыли и маржи для Форекс

Margin:  Lots*Contract_Size/Leverage

Profit:   (close_price-open_price)*Contract_Size*Lots


Т.е., видно, что при расчёте прибыли/убытка, плечо не участвует.

 

И ещё озвучу думки о следующем :

Полагаю, страшилкам по поводу плеч, способствует и само название: кредитное плечо.

Вполне вероятно, у кого-то, кто с ними не знаком, это словосочетание может невольно вызывать ассоциации с какими-либо видами денежных кредитов (например, с выдаваемыми в банках или иных местах).

Хотя плечи - это нечто иное.

А цифры, озвучиваемые о размере плеч: 1:5, 1:10, 1:50, 1:100, 1:200 (и другие), если не иметь о них пользовательского представления, могут навевать мысли о том, что это означает что-то страшное-долговое. 

 

В то время как (в этом можно убедиться не только при торговле на реальные деньги, но и при торговле на демо):

  • плечи не увеличивают торговый депозит;
  • максимальный риск потерь при убыточной торговле, имеет ограничение уровнем стоп-аута от залога(маржи);
  • за предоставление плеч при торговле на Форекс, с пользователей не взимается оплата.


Так, лан. Перехожу к таблице и рисунку-схеме, незамысловато иллюстрирующие то, что страшилки по поводу плеч, не редко надуманы.

Исходными данные взяла следующие:

  • Пользователь (трейдер) - абстрактный;
  • Финансовый инструмент (интересующая трейдера торгуемая валютная пара) - абстрактная, подобная пятизначной EUR/USD;
  • Отметка (курс) этой валютной пары, на момент расчёта = 1.0000;
  • Сумма, которую (допустим) перечислил этот пользователь на торговый счёт = 1000$
  • Размер лота, допустим, трейдер решил применить = 0.01;
  • Размер контракта - стандартный.
  • Уровень MarginCall  =  50%;
  • Уровень StopOut = 30%;
  • Один пятизначный пункт прибыли/убытка, исходя из условий, равен 0.01$ (один четырёхзначный = 0.10$);

На всякий случай упомяну, что уровни MarginCall и StopOut я взяла первые попавшиеся под руку на глаза. То есть, не исходя из «лучшие-худшие». Размер лота взяла минимально мне известный.

В таблице - это какие будут проценты и сумма залога (маржи), маржин кола и стоп аута будут, исходя из вышеперечисленных условий, при разных размерах плеч:

Размер плечаРазмер торгового лотаЗалог (маржа)Уровень MarginCall в %Он же, в $Уровень StopOut в %Он же, в $Свободные средства (торговый депозит минус маржа)
1:5000.012.00$50%1.00$30%0.60$998.00
1:2000.015.00$50%2.50$30%1.50$995.00
1:1000.0110.00$50%5.00$30%3.00$990.00
1:500.0120.00$50%10.00$30%6.00$980.00
1:10.011 000.00$50%500.00$30%300.00$0

Попутно видно, что если на торговом счету есть (или осталось) 1000$ при плече 1:1, то это может быть не достаточная сумма для открытия торговой позиции(<-зелёным цветом шрифта - это дополнения и уточнения, внесённые позже) минимальным лотом, поскольку отметка(курс) валютной пары может быть больше 1.00000. Например, на момент написания этого поста, курс EUR/USD был в районе 1.0698

Данные из таблицы в схематическом виде:


Дополнено: одна клетка отрезков на схеме при плече 1:1 равна 10$. Одна клетка отрезков при размерах плеч выше на схеме, равна 1$ (сейчас допишу это на схеме и перекреплю её). 

Дополнено: дописала и перекрепила

Эта схема наглядно показывает не задействованные в залоге средства, уровни маржинкола и стоп аута, в зависимости от размера плеч.

Кроме того, показывает, что размер плеча не увеличивает торговый счёт трейдера.

Показывает и то, что торговые средства, которыми может оперировать трейдер, ограничены перечисленной им суммой и уровнем стоп аута.

И, в том числе, показывает, что бо́льшие плечи могут позволять нести меньшие риски. Например, плечи могут помогать:

  • пережить серию убыточных сделок; 
  • держать на торговом счету меньшие суммы, чем при малом плече;
  • при меньших суммах на торговом счету, не переживать, что в каких-то ситуациях брокер (предупреждая заранее), на какое-то время уменьшит размер кредитного плеча (например, с 1:100 до 1:50, или с 1:500 до 1:200 и т.д.)

Кроме того, брокер принудительно закрывает трейдеру торговлю, когда остаток средств на счету трейдера уменьшится (снизится) до уровня StopOut. /*На схеме, уровни стоп-аута при разных размерах плеч, обозначены красным цветом.*/

Если же торговать бо́льшим размером лота, чем 0.01, то размер залога увеличивается. Увеличивается и прибыли и убытки (стоимость пункта выше, чем при меньшем лоте).

 

Следующим постом я приведу такую же таблицу, что и вверху, но уже при размере лота, равном 0.10

Без длинных сопроводительных описаний. 

 

Та же таблица, что и вверху, но уже с лотом = 0.10. /*предыдущая таблица и схема - при размере лота = 0.01*/

Соответственно, один пункт прибыли/убытка (пятый при пятизначных котировках) будет равен уже 0.10$. Четвёртый пункт в пятизначных и четырёхзначных котировках = 1$:

Размер плечаРазмер торгового лотаЗалог (маржа)Уровень MarginCall в %Он же, в $Уровень StopOut в %Он же, в $Свободные средства (торговый депозит минус маржа)
1:5000.120.00$50%10.00$30%6.00$980.00
1:2000.150.00$50%25.00$30%15.0$950.00
1:1000.1100.00$50%50.00$30%30.0$900.00
1:500.1200.00$50%100.00$30%60.00$800.00
1:10.110 000.00$50%5 000.00$30%3 000.00$-9 000.00$ (то есть, не доступно открыть торговую позицию, имея на счету 1 000$)

Рисунок к этой таблице не делала.

Дополнено: Нет, всё-таки решила сделать и прикрепить рисунок. Он внешне идентичен рисунку выше. Основная разница лишь в том, что на рисунке ниже:

  • обозначен лот размером 0.10;
  • одна клетка в каждом отрезке равна 10$ (каждый отрезок = 100$вне зависимости от перечисленных на рисунке размеров плеч

То есть, в масштабировании. 

Но, в общем-то, это и сопоставляется по таблицам, поскольку в первой таблице - о лоте 0.01, а в таблице, приводимой в этом посте, и на рисунке ниже - размер лота 0.10 (при прочих равных условиях)

Дополнено: Заменила в этом посте ранее прикреплённую схему, поскольку в её шапке не были исправлены стоимости одного четырёхзначного и пятизначного пунктов прибыли/убытка.  Делала её скопировав с схемы с лотом 0.01 и не заметила, что не исправила в её шапке стоимости одного пункта (так-то, в начале поста я изначально написала о стоимости пунктов при лоте 0.10, а вот в шапке схемы ...). Sorry.

 

P./S.: Упомяну ещё всё-таки на всякий случай, что расчёты для реального применения можно делать, задав по поиску в интернете словосочетание: калькулятор трейдера 

В зависимости от различных факторов, они могут отличаться. Например имеют значения: размер лота, финансовый инструмент, его отметки (курс), размер контракта, валюта счёта, направление сделки, количество средств на счету, размер кредитного плеча (в плане расчёта суммы залога). Как-то так. 

Учёт и применение различных факторов - во многом зависит от трейдера. 

Преувеличения же об опасности плеч, и не соответствующие фактическому придумки в отношении них, это, имхо, путь к:

  • дорогим "входным билетам" и увеличению рисков;
  • меньшему числу участников и, как следствие, меньшей ликвидности (с не хорошими для трейдеров следствиями из-за этого);
  • увеличению возможностей различных манипуляций (в т.ч., ценами какими-то группами лиц).

В общем, из штук, не способствующих оптимизму.

Как-то так.

[Удален]  
Dina Paches:

И, в том числе, показывает, что бо́льшие плечи могут позволять нести меньшие риски. Например, плечи могут помогать:

  • пережить серию убыточных сделок; 
  • держать на торговом счету меньшие суммы, чем при малом плече;
  • при меньших суммах на торговом счету, не переживать, что в каких-то ситуациях брокер (предупреждая заранее), на какое-то время уменьшит размер кредитного плеча (например, с 1:100 до 1:50, или с 1:500 до 1:200 и т.д.)


Это ещё одна ахинея, замаскированная полуправдой.

А как известно, полуправда - хуже лжи (народная мудрость).

Дина преднамеренно не показала риск при разных плечах. Достаточно было показать ещё одну колонку изменения эквити (в % от маржи по позиции) при изменении цены актива на 1% - и всё бы стало сразу понятно. Так бы сделал любой честный человек, окончивший 7 классов средней школы. Но Дина этого не сделала. То есть она одна умная, а международные Базельские соглашения и нормативы по ограничению кредитного плеча - это бред по словам Дины. А американские законы и закон Додда-Франка, ограничивающий плечо для форекса 1:50, по словам Дины - это околесица, они там все идиоты на Уолл-Стрит.

Даже на сайте CNBC специально поясняется опасность кредитных плеч для простого народа:

http://www.cnbc.com/2015/01/16/forex-leverage-how-it-works-why-its-dangerous.html

Даже на самом популярном простом сайте Investopedia наглядно и на пальцах поясняется опасность кредитных плеч:

http://www.investopedia.com/articles/forex/092115/how-much-leverage-right-you-forex-trades.asp

Но Дина упорно несёт околесицу и видит только комфортную сторону плеч и типа не видит опасности повышенного риска при использовании кредитного плеча.

Кредитное плечо - это ОБОЮДООСТРЫЙ МЕЧ.

Forex leverage: How it works, why it's dangerous
Forex leverage: How it works, why it's dangerous
  • 2015.01.16
  • Dominic Chu | @TheDomino
  • www.cnbc.com
Currency traders around the world are still reeling from the effects of the Swiss National Bank's surprise move to ditch its efforts at pegging the value of Swiss francs to euros. For three years, the SNB had used its own war chest to make sure that a euro was worth 1.20 Swiss francs. After giving up on trying to artificially keep the euro...
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