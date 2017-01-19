Самый главный график для трейдинга - страница 10

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ingensi:

Приношу свои извинения, что выразила что-то не теми словами, что были бы более подходящи. 

Относясь к вам с огромным уважением, втройне чувствую себя за это неловко. 

 

Дина, абсолютно не за что извиняться-

 

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