Самый главный график для трейдинга - страница 10
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Приношу свои извинения, что выразила что-то не теми словами, что были бы более подходящи.
Относясь к вам с огромным уважением, втройне чувствую себя за это неловко.
Дина, абсолютно не за что извиняться-