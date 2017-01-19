Самый главный график для трейдинга - страница 9
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То есть, на уровень риска влияет не размер позиции, а размер открытой позиции по отношению к размеру собственного капитала?
Что-то с вами не то (может случилось что?). Вспомните, пожалуйста, что вы писали:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Самый главный график для трейдинга
Дмитрий, 2017.01.18 08:50
По твоей же логике:
есть два трейдера, у одного счет 10 долларов, а у второго - 1000.
Оба открыли, скажем, покупка eurusd с лотом 0.01.
"Размер позиции" у обоих одинаков, а одинаков у обоих риск?
Что-то с вами не то (может случилось что?). Вспомните, пожалуйста, что вы писали:
У нас фестиваль бессмысленных постов? Или просто - ходим по кругу?
Я это писал, что бы продемонстрировать, что размер открытой позиции без привязки к размеру депозита ничего не говорит о риске.
Я это писал в ответ на "Подведем итог — размер кредитного плеча никак не влияет на уровень риска в торговле. На уровень риска влияет размер позиций, которые открывает трейдер, и больше ничего. (с) TLP" (с).
В чем смысл моего "воспоминания"?
Ты уверен в этом?
Еще раз - два одинаковых депозита, например, по 100$, открывают одновременно две одинаковых позиции, например, SELL 0,01 лота EURUSD, на одном счете доступное плечо 1:100, а на втором 1:500 и StopOut у них наступит ПРИ РАЗНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПРОСАДКИ?
ТЫ ТОЧНО УВЕРЕН, ЧТО СТОПАУТ У НИХ НАСТУПИТ ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ ПРОСАДКИ?
Давайте, пройдем в Вашем примере чуть дальше.
Валюта счета EUR, уровень StopOut составляет 20%, комиссий нет, других позиций и ордеров нет:
1) Считаем маржу для плеча 1:100:
0.01 x 100 000 / 100 = 10 EUR
2) Считаем маржу для плеча 1:500:
0.01 x 100 000 / 500 = 2 EUR
3) Цена пошла против трейдера - при закрытии позиции он получит убыток 98 EUR.
Проверяем, будет ли StopOut для плеча 1:100:
(100-98)/10 x 100 = 20% (словил StopOut)
Проверяем, будет ли StopOut для плеча 1:500:
(100-98)/2 x 100 = 100% (торгуем дальше - уверен, цена скоро пойдёт как мне надо)
:)
Как видно из примера, при прочих равных условиях, повторюсь, чем меньше плечо - тем больше риск Stop Out.
Давайте, пройдем в Вашем примере чуть дальше.
Валюта счета EUR, уровень StopOut составляет 20%, комиссий нет, других позиций и ордеров нет:
1) Считаем маржу для плеча 1:100:
0.01 x 100 000 / 100 = 10 EUR
2) Считаем маржу для плеча 1:500:
0.01 x 100 000 / 500 = 2 EUR
3) Цена пошла против трейдера - при закрытии позиции он получит убыток 98 EUR.
Проверяем, будет ли StopOut для плеча 1:100:
(100-98)/10 x 100 = 20% (словил StopOut)
Проверяем, будет ли StopOut для плеча 1:500:
(100-98)/2 x 100 = 100% (торгуем дальше - уверен, цена скоро пойдёт как мне надо)
:)
Как видно из примера, при прочих равных условиях, повторюсь, чем меньше плечо - тем больше риск Stop Out.
Чем меньше плечо, тем меньше потеряем при стопауте, с плечом 1:50 стопаут будет в разы меньше, чем ваш выращенный не до конца лось, и после этого можно продолжать торговлю, а вот с плечом 1:500 если цена не развернется, то потеряете почти весь депозит и продолжать торговлю будет нечем.
Уходила надолго с форума (в т.ч., взяв тайм аут).
А позже поняла, что во второй схеме, с размером лота 0.10, у меня ошибка (по моей невнимательности) в шапке описания. Там должна была быть указана стоимость одного четырёхзначного пункта равной 1$, а пункта по пятизнаку равной 0.10$.
То есть, в самом посте с той схемой я изначально (и в самом начале поста) написала эти стоимости https://www.mql5.com/ru/forum/166224/page6#comment_4009497:
Соответственно, один пункт прибыли/убытка (пятый при пятизначных котировках) будет равен уже 0.10$. Четвёртый пункт в пятизначных и четырёхзначных котировках = 1$:
А вот в схеме, делая её скопировав с той, что с лотом 0.01, не заметила, что не исправила в соответствии с размером лота.
Это - схема в исправлением в шапке:
Сейчас заменю её и в том посте. Дописав об изменении-уточнении.
У нас фестиваль бессмысленных постов? Или просто - ходим по кругу?
Я это писал, что бы продемонстрировать, что размер открытой позиции без привязки к размеру депозита ничего не говорит о риске.
Я это писал в ответ на "Подведем итог — размер кредитного плеча никак не влияет на уровень риска в торговле. На уровень риска влияет размер позиций, которые открывает трейдер, и больше ничего. (с) TLP" (с).
В чем смысл моего "воспоминания"?
Учитывая то, что вы, другие и я писали с начала этой темы, а так же, поскольку смотрю на пост, где Ingensi процитировал текст, содержащий приводимую вами фразу, через другую призму восприятия (призму общения с ним по другим вопросам ранее), тут, полагаю, взаимонепонимание.
Я тот его пост восприняла по другому, чем вы, имея некоторое представление об Ingensi (в том числе, помятуя о его ироничности). А не желая развития дальнейшего недоразумения между вами, написала эти посты:
Для вас и многих других (включая Ingensi и меня) то, что размер депозита имеет значение - воспринимается как само собой разумеющееся, полагаю. Да и в этой теме писалось о влиянии размера депозита разными людьми (в т.ч. и мной) в разном виде и прямо или косвенно практически с начала темы.
P./S.: Кстати, до меня только много позже дошло, что Ingensi цитировал не только ту фразу и абзац, что вы потом приводили. И цитировал при этом не себя.
Видимо я была очень сильно уставшей, что не заметила это сразу.
Но по прежнему воспринимаю процитированный им текст, так как и восприняла изначально и о чём пыталась сказать вам в приводимых мной тут трёх постах.
А про "Вспомните, пожалуйста" - это я вас, похоже, не верно поняла, приняв ваш уточняющий вопрос: https://www.mql5.com/ru/forum/166224/page8#comment_4010037 за то, что вы стали сами себе противоречить.
Вот... Как-то так.
У нас фестиваль бессмысленных постов? Или просто - ходим по кругу?
Я это писал, что бы продемонстрировать, что размер открытой позиции без привязки к размеру депозита ничего не говорит о риске.
Я это писал в ответ на "Подведем итог — размер кредитного плеча никак не влияет на уровень риска в торговле. На уровень риска влияет размер позиций, которые открывает трейдер, и больше ничего. (с) TLP" (с).
В чем смысл моего "воспоминания"?