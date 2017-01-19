Самый главный график для трейдинга - страница 9

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Дмитрий:
То есть, на уровень риска влияет не размер позиции, а размер открытой позиции по отношению к размеру собственного капитала? 

Что-то с вами не то (может случилось что?). Вспомните, пожалуйста, что вы писали:

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Самый главный график для трейдинга

Дмитрий, 2017.01.18 08:50

По твоей же логике:

есть два трейдера, у одного счет 10 долларов, а у второго - 1000.

Оба открыли, скажем, покупка eurusd с лотом 0.01.

"Размер позиции" у обоих одинаков, а одинаков у обоих риск? 


 
Dina Paches:

Что-то с вами не то (может случилось что?). Вспомните, пожалуйста, что вы писали:


У нас фестиваль бессмысленных постов? Или просто - ходим по кругу?

Я это писал, что бы продемонстрировать, что размер открытой позиции без привязки к размеру депозита ничего не говорит о риске.

Я это писал в ответ на "Подведем итог — размер кредитного плеча никак не влияет на уровень риска в торговле. На уровень риска влияет размер позиций, которые открывает трейдер, и больше ничего. (с) TLP" (с).

В чем смысл моего "воспоминания"? 

 
Дмитрий:

Ты уверен в этом?

Еще раз - два одинаковых депозита, например, по 100$, открывают одновременно две одинаковых позиции, например, SELL 0,01 лота EURUSD, на одном счете доступное плечо 1:100, а на втором 1:500 и StopOut у них наступит ПРИ РАЗНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПРОСАДКИ? 

ТЫ ТОЧНО УВЕРЕН, ЧТО СТОПАУТ У НИХ НАСТУПИТ ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ ПРОСАДКИ? 

Давайте, пройдем в Вашем примере чуть дальше.

Валюта счета EUR, уровень StopOut составляет 20%, комиссий нет, других позиций и ордеров нет:

 1) Считаем маржу для плеча 1:100:

0.01 x 100 000 / 100 = 10 EUR

2) Считаем маржу для плеча 1:500:

0.01 x 100 000 / 500 = 2 EUR

3) Цена пошла против трейдера - при закрытии позиции он получит убыток 98 EUR.

Проверяем, будет ли StopOut для плеча 1:100:

(100-98)/10 x 100 = 20% (словил StopOut)

Проверяем, будет ли StopOut для плеча 1:500:

(100-98)/2 x 100 =  100% (торгуем дальше - уверен, цена скоро пойдёт как мне надо)

:)

Как видно из примера, при прочих равных условиях, повторюсь, чем меньше плечо - тем больше риск Stop Out.

 
Andrey Miguzov:


Если "пойдем дальше", то согласен.
 
Andrey Miguzov:

Давайте, пройдем в Вашем примере чуть дальше.

Валюта счета EUR, уровень StopOut составляет 20%, комиссий нет, других позиций и ордеров нет:

 1) Считаем маржу для плеча 1:100:

0.01 x 100 000 / 100 = 10 EUR

2) Считаем маржу для плеча 1:500:

0.01 x 100 000 / 500 = 2 EUR

3) Цена пошла против трейдера - при закрытии позиции он получит убыток 98 EUR.

Проверяем, будет ли StopOut для плеча 1:100:

(100-98)/10 x 100 = 20% (словил StopOut)

Проверяем, будет ли StopOut для плеча 1:500:

(100-98)/2 x 100 =  100% (торгуем дальше - уверен, цена скоро пойдёт как мне надо)

:)

Как видно из примера, при прочих равных условиях, повторюсь, чем меньше плечо - тем больше риск Stop Out.

Чем меньше плечо, тем меньше потеряем при стопауте, с плечом 1:50 стопаут будет в разы меньше, чем ваш выращенный не до конца лось, и после этого можно продолжать торговлю, а вот с плечом 1:500 если цена не развернется, то потеряете почти весь депозит и продолжать торговлю будет нечем.
 
ChartWins:
Чем меньше плечо, тем меньше потеряем при стопауте, с плечом 1:50 стопаут будет в разы меньше, чем ваш выращенный не до конца лось, и после этого можно продолжать торговлю, а вот с плечом 1:500 если цена не развернется, то потеряете почти весь депозит и продолжать торговлю будет нечем.
Не нужно весь Торговый Капитал держать на Депозите, достаточно 10%.
 

Уходила надолго с форума (в т.ч., взяв тайм аут).

А позже поняла, что во второй схеме, с размером лота 0.10, у меня ошибка (по моей невнимательности) в шапке описания. Там должна была быть указана стоимость одного четырёхзначного пункта равной 1$, а пункта по пятизнаку равной 0.10$.

То есть, в самом посте с той схемой я изначально (и в самом начале поста) написала эти стоимости https://www.mql5.com/ru/forum/166224/page6#comment_4009497:

Соответственно, один пункт прибыли/убытка (пятый при пятизначных котировках) будет равен уже 0.10$. Четвёртый пункт в пятизначных и четырёхзначных котировках = 1$: 

А вот в схеме, делая её скопировав с той, что с лотом 0.01, не заметила, что не исправила в соответствии с размером лота.

Это - схема в исправлением в шапке:

 

Сейчас заменю её и в том посте. Дописав об изменении-уточнении. 

 
Дмитрий:

У нас фестиваль бессмысленных постов? Или просто - ходим по кругу?

Я это писал, что бы продемонстрировать, что размер открытой позиции без привязки к размеру депозита ничего не говорит о риске.

Я это писал в ответ на "Подведем итог — размер кредитного плеча никак не влияет на уровень риска в торговле. На уровень риска влияет размер позиций, которые открывает трейдер, и больше ничего. (с) TLP" (с).

В чем смысл моего "воспоминания"? 

Учитывая то, что вы, другие и я писали с начала этой темы, а так же, поскольку смотрю на пост, где Ingensi процитировал текст, содержащий приводимую вами фразу, через другую призму восприятия (призму общения с ним по другим вопросам ранее), тут, полагаю, взаимонепонимание.

Я тот его пост восприняла по другому, чем вы, имея некоторое представление об Ingensi (в том числе, помятуя о его ироничности). А не желая развития дальнейшего недоразумения между вами, написала эти посты:

Для вас и многих других (включая Ingensi и меня) то, что размер депозита имеет значение - воспринимается как само собой разумеющееся, полагаю. Да и в этой теме писалось о влиянии размера депозита разными людьми (в т.ч. и мной) в разном виде и прямо или косвенно практически с начала темы.

P./S.:  Кстати, до меня только много позже дошло, что Ingensi цитировал не только ту фразу и абзац, что вы потом приводили. И цитировал при этом не себя.

Видимо я была очень сильно уставшей, что не заметила это сразу.

Но по прежнему воспринимаю процитированный им текст, так как и восприняла изначально и о чём пыталась сказать вам в приводимых мной тут трёх постах.

 
Дмитрий:


А про "Вспомните, пожалуйста" - это я вас, похоже, не верно поняла, приняв ваш уточняющий вопрос: https://www.mql5.com/ru/forum/166224/page8#comment_4010037 за то, что вы стали сами себе противоречить.

Вот... Как-то так. 

 
Дмитрий:

У нас фестиваль бессмысленных постов? Или просто - ходим по кругу?

Я это писал, что бы продемонстрировать, что размер открытой позиции без привязки к размеру депозита ничего не говорит о риске.

Я это писал в ответ на "Подведем итог — размер кредитного плеча никак не влияет на уровень риска в торговле. На уровень риска влияет размер позиций, которые открывает трейдер, и больше ничего. (с) TLP" (с).

В чем смысл моего "воспоминания"? 

Опять выдумываешь?
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