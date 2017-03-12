Плотность числового ряда - страница 9
окей, где находятся дельты для числа 10
Третий столбец.
а тогда дельта между 13 и 15 нуль чтоли?
Вот для наглядности - так понятней? По пересечению столбца и строки найдете дельту. Кстати правы - в формуле там ошибка, видимо - счаз разберемся.
Тогда и итоговый вариант поменялся
Мой, это алгоритм 1 так. вот, теперь у нас есть точки плотности то есть, числа от которых ближе всего до других чисел в среднем
Центры плотности так сказать, в порядке возрастания
Теперь, если нужно найти скопления, как вы говорили, то есть
это группы чисел близко расположенные друг к другу я правильно понял?
за начальное скопление что вы возьмете сколько чисел должны быть близко 2 или 3? и на каком макс расстоянии?
Видимо так.
Нам это не известно - нет критерия. Напротив, нам надо определить плотность сгруппированных чисел (может и во всех вариантах) , а потом выбрать те числа, у которых будет максимальная плотность.
Но, я не против посмотреть на ход Ваших мыслей - допустим, минимум в группе должно быть 4 числа - расстояние не известно - плотность максимальная... За плотность возьмем дельту между первым и последним числом в группе, деленное на количество цифр в этой группе (можете свой метод предложить) (чем меньше коэффициент будет, тем лучше).