окей, где находятся дельты для числа 10
 
Vyacheslav Kornev:
окей, где находятся дельты для числа 10

Третий столбец.

 
а тогда дельта между 13 и 15 нуль чтоли?
 
Vyacheslav Kornev:
а тогда дельта между 13 и 15 нуль чтоли?

 Вот для наглядности - так понятней? По пересечению столбца и строки найдете дельту. Кстати правы - в формуле там ошибка, видимо - счаз разберемся.

 

 


 

 

Тогда и итоговый вариант поменялся

Сумма дельтАлгоритм 1Алгоритм 2
1670 56 10
1670 65 13
1680 51 15
1682 71 21
1700 46 40
1710 78 42
1724 42 46
1728 81 51
1740 40 56
1830 31 78
1950 21 81
2034 15  
2066 13  
2120 10  
2600 190  
2930 223  
3038 232  
3290 250  
3450 260  
8580 545  
 

Мой, это алгоритм 1 так. вот,  теперь у нас есть точки плотности то есть, числа от которых ближе всего до других чисел в среднем

Центры плотности так сказать, в порядке возрастания 

 

Теперь, если нужно найти скопления, как вы говорили, то есть

это группы чисел близко расположенные  друг к другу я правильно понял? 

за начальное скопление что вы возьмете сколько чисел должны быть близко 2 или 3?  и на каком макс расстоянии? 

 
Vyacheslav Kornev:

Мой, это алгоритм 1 так. вот,  теперь у нас есть точки плотности то есть, числа от которых ближе всего до других чисел в среднем

Центры плотности так сказать, в порядке возрастания 

Видимо так.

 

Vyacheslav Kornev:

Теперь, если нужно найти скопления, как вы говорили, то есть

это группы чисел близко расположенные  друг к другу я правильно понял? 

за начальное скопление что вы возьмете сколько чисел должны быть близко 2 или 3?  и на каком макс расстоянии? 

Нам это не известно - нет критерия. Напротив, нам надо определить плотность сгруппированных чисел (может и во всех вариантах) , а потом выбрать те числа, у которых будет максимальная плотность.

Но, я не против посмотреть на ход Ваших мыслей - допустим, минимум в группе должно быть 4 числа - расстояние не известно - плотность максимальная... За плотность возьмем дельту между первым и последним числом в группе, деленное на количество цифр в этой группе (можете свой метод предложить) (чем меньше коэффициент будет, тем лучше).


 
я позже напишу через день, а то уезжаю
