Vyacheslav Kornev:

точнее уже не найдете самые плотные точки из любого ряда

 только так и найдешь точку, которая ближе всего ко всем остальным - Т.е там где плотность.

 Я молодец?) 

 Вы молодец, что думаете над этой темой.

Однако, Ваш метод позволит найти только одно число, без отнесения его к группе чисел, представляющих из себя скопление. Представьте звездное небо - на нём есть области с плотной россыпью звезд, а есть одиночные звезды, наша задача найти алгоритм для определения этих плотностей. 



 

да как же, нет, на первой картинке получилось 2 числа.

И второе

 

вы, вы можете расположить числа в порядке возрастания посчитанной  плотности, и возьмете сколько надо 

 
 Вы молодец, что думаете над этой темой.

Однако, Ваш метод позволит найти только одно число, без отнесения его к группе чисел, представляющих из себя скопление. Представьте звездное небо - на нём есть области с плотной россыпью звезд, а есть одиночные звезды, наша задача найти алгоритм для определения этих плотностей. 



так пожалуста

 

находите САМЫЕ плотные числа как я написал

  Если нужны какие то скопления

 

 

то вбейте параметры какие нужно и что принимать за скопление

 

допустим вы считаете скоплением число радом с которым находится 3 и более чисел,  на расстоянии дельты не более 5

 

 

взял посчитал все дельты для чисел, посмотрел у кого числа есть 3 и более чисел с дельтой меньше 5

 

и получил ряд чисел 

 

с помощью моего метода вы можете

1. Найти самые плотные числа/число во всем числовом ряду

2. найти скопления  

3. Опять найти конкретно в этих скопления самые плотные точки 

 
да как же, нет, на первой картинке получилось 2 числа.

И второе

 

вы, вы можете расположить числа в порядке возрастания посчитанной  плотности, и возьмете сколько надо 

Так в том то и дело, что изначально не известно сколько надо. Так-как сколько - вопрос относительный...

Возьмем ранее предложенные мной числа, и воспользуемся Вашим алгоритмом

 

 

 Теперь расположим числа последовательно - в зависимости от суммы дельт, и сравним с предложенным мной алгоритмом

 

Сумма дельтАлгоритм 1Алгоритм 2
15471310
16705613
16706515
16805121
16827140
17004642
17107846
17244251
17288156
17404078
18303181
195021 
203415 
212010 
2600190 
2930223 
3038232 
3290250 
3450260 
8580545 

Числа от 190 - допустим можно отбросить, но что делать с 65, 71, 31? Кроме того, как я ранее уже отметил, не ясно как группировать эти числа между собой.


 
с помощью моего метода вы можете

1. Найти самые плотные числа/число во всем числовом ряду

2. найти скопления  

3. Опять найти конкретно в этих скопления самые плотные точки 

Продемонстрируйте на цифрах, что выше приведены - по пунктам - может я не до конца понимаю метод. При условии, что нам не известны параметры плотности предварительно - т.е. мы их не можем подгонять под конкретный числовой ряд.

 

 что нам не известны параметры плотности предварительно 

 

такого быть не может

 Если вы не знаете изначально что принять за плотность, хотя бы начиная с какого значения начинается плотность вы ее не найдете 

 
я не понял картинку сверху первую
 
дайте мне небольшой ряд чисел до 10 чисел я покажу
 
 что нам не известны параметры плотности предварительно 

 

такого быть не может

 Если вы не знаете изначально что принять за плотность, хотя бы начиная с какого значения начинается плотность вы ее не найдете 

Почему же не может? Есть ряды чисел и надо принимать решение... мой алгоритм (мало тестировал) с этим справляется.

 

я не понял картинку сверху первую

Таблицу из экселя не получилось вставить - ограничение на форуме по количеству символов. В таблице показан Ваш метод, для каждого числа (второй столбец )находится дельта (сделал по модулю) относительно всех других чисел, потом дельты суммируются.

 

 

дайте мне небольшой ряд чисел до 10 чисел я покажу

10 мало - возьмите Выше предложенные числа для наглядности. 

