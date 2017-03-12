Плотность числового ряда - страница 8
точнее уже не найдете самые плотные точки из любого ряда
только так и найдешь точку, которая ближе всего ко всем остальным - Т.е там где плотность.
Я молодец?)
Вы молодец, что думаете над этой темой.
Однако, Ваш метод позволит найти только одно число, без отнесения его к группе чисел, представляющих из себя скопление. Представьте звездное небо - на нём есть области с плотной россыпью звезд, а есть одиночные звезды, наша задача найти алгоритм для определения этих плотностей.
так пожалуста
находите САМЫЕ плотные числа как я написал
Если нужны какие то скопления
то вбейте параметры какие нужно и что принимать за скопление
допустим вы считаете скоплением число радом с которым находится 3 и более чисел, на расстоянии дельты не более 5
взял посчитал все дельты для чисел, посмотрел у кого числа есть 3 и более чисел с дельтой меньше 5
и получил ряд чисел
с помощью моего метода вы можете
1. Найти самые плотные числа/число во всем числовом ряду
2. найти скопления
3. Опять найти конкретно в этих скопления самые плотные точки
Так в том то и дело, что изначально не известно сколько надо. Так-как сколько - вопрос относительный...
Возьмем ранее предложенные мной числа, и воспользуемся Вашим алгоритмом
Теперь расположим числа последовательно - в зависимости от суммы дельт, и сравним с предложенным мной алгоритмом
Числа от 190 - допустим можно отбросить, но что делать с 65, 71, 31? Кроме того, как я ранее уже отметил, не ясно как группировать эти числа между собой.
Продемонстрируйте на цифрах, что выше приведены - по пунктам - может я не до конца понимаю метод. При условии, что нам не известны параметры плотности предварительно - т.е. мы их не можем подгонять под конкретный числовой ряд.
что нам не известны параметры плотности предварительно
такого быть не может
Если вы не знаете изначально что принять за плотность, хотя бы начиная с какого значения начинается плотность вы ее не найдете
Почему же не может? Есть ряды чисел и надо принимать решение... мой алгоритм (мало тестировал) с этим справляется.
я не понял картинку сверху первую
Таблицу из экселя не получилось вставить - ограничение на форуме по количеству символов. В таблице показан Ваш метод, для каждого числа (второй столбец )находится дельта (сделал по модулю) относительно всех других чисел, потом дельты суммируются.
дайте мне небольшой ряд чисел до 10 чисел я покажу
10 мало - возьмите Выше предложенные числа для наглядности.