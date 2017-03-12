Плотность числового ряда - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
> Тестирую такой алгоритм фильтрации данных перед обработкой:
> 1. Суммируем последовательно две дельты и умножаем значение на два
> 2. Находим среднее значение получившегося числового ряда
это детский лепет.
пункт 1 - это (SMA 2) * 4
пункт 2 - Вы получаете среднее значение "получившегося числового ряда" какой длинны?
Из Ваших ответов очевидно, что Вы не понимаете о чём речь и что фильтрует фильтр. Рекомендую прочитать тему, и если тема интересна сама по себе, то я попробую ответить на Вашу реплику, но если Вы потрудитесь обосновать эмоции - желательно другим, более продуктивным методом решения задачи.
Как это может помочь?
Вы искали плотность числового ряда?
Я считаю, что:
1. если площадь разделить на количество значений, это будет самое то.
2. Вы сами уже запутались в том что Вам нужно
Из Ваших ответов очевидно, что Вы не понимаете о чём речь и что фильтрует фильтр. Рекомендую прочитать тему, и если тема интересна сама по себе, то я попробую ответить на Вашу реплику, но если Вы потрудитесь обосновать эмоции - желательно другим, более продуктивным методом решения задачи.
где вы нашли эмоции?
Я задал конкретный вопрос.
Если у Вас нет на него ответа, то разбирайтесь сами.
С Вашими знаниями о фильтрации это будет очень нелегко.))
Вы искали плотность числового ряда?
Я считаю, что:
1. если площадь разделить на количество значений, это будет самое то.
2. Вы сами уже запутались в том что Вам нужно
Вот странно, почему нельзя прочесть тему? Как я совсем недавно написал, нужно решить следующие задачи:
1. Количество числовых групп;
2. Плотность каждой группы относительно дпуг друга;
3. Среднюю плотность групп между собой;
4. Процент заполнения группами числового ряда.
Как видите, я вовсе не запутался и знаю что мне нужно, так как знания я хочу использовать для решения практической задачи.
Относительно предложения - площадь поделить на количество значений - мы узнаем равномерность распределение чисел - сколько для каждого числа будет выделено площади - эти знания не помогут решить задачу.
где вы нашли эмоции?
Я задал конкретный вопрос.
Если у Вас нет на него ответа, то разбирайтесь сами.
С Вашими знаниями о фильтрации это будет очень нелегко.))
Эмоции в оценке моего алгоритма и в решении оставить эту тему.
Если нет желания понять, какие цели ставит автор темы, что он предлагает для решения этой задачи, то сомнительно, что участие такого человека будет полезным для развития темы ветки.
В связи с явным не пониманием аудитории цели данной работы, решил показать суть дела на картинке.
На графике виден числовой ряд(Все числа) и выявленная плотность на нём, согласно выше описанному алгоритму.
В связи с явным не пониманием аудитории цели данной работы, решил показать суть дела на картинке.
На графике виден числовой ряд(Все числа) и выявленная плотность на нём, согласно выше описанному алгоритму.
Обычная SMA, её значение - это и есть плотность в данном случае. Правильно Вам пишут.
Обычная SMA, её значение - это и есть плотность в данном случае. Правильно Вам пишут.
С каким окном предлогаете использовать SMA?
Какое практическое значение будет иметь показатель?
Сможет ли он ответить на вопросы:
1. Количество числовых групп;
2. Плотность каждой группы относительно дпуг друга;
3. Среднюю плотность групп между собой;
4. Процент заполнения группами числового ряда.
С каким окном предлогаете использовать SMA?
Какое практическое значение будет иметь показатель?
Сможет ли он ответить на вопросы:
1. Количество числовых групп;
2. Плотность каждой группы относительно дпуг друга;
3. Среднюю плотность групп между собой;
4. Процент заполнения группами числового ряда.
Нарисуйте SMA-шку сначала, затем найдете ответы на все свои вопросы.
Повторю вопрос - с каким окном предлагаете усреднять числовой ряд?