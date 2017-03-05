Поиск лучшего взаимоположения в двух массивах в координатной плоскости не смотря на дельты между ними
А не просто значения, а чем число больше, тем оно лучше, а число Б чем меньше, тем лучше
тогда дельту умножьте на то что должно быть больше (А) и поделите на то что должно быть меньше (Б).
|№ П.П.
|А +
|Б -
|Дельта
|Дельта * А / Б
|1
|2
|3
|-1
|-0.666666666666667
|2
|3
|2
|1
|1.5
|3
|4
|3
|1
|1.33333333333333
|4
|5
|4
|1
|1.25
|5
|6
|3
|3
|6
|6
|8
|5
|3
|4.8
|7
|7
|3
|4
|9.33333333333333
|8
|5
|2
|3
|7.5
|9
|4
|2
|2
|4
|10
|5
|1
|4
|20
самый лучший получится вариант 10, за ним 7
тогда дельту умножьте на то что должно быть больше (А) и поделите на то что должно быть меньше (Б).
|№ П.П.
|А +
|Б -
|Дельта
|Дельта * А / Б
|1
|2
|3
|-1
|-0.666666666666667
|2
|3
|2
|1
|1.5
|3
|4
|3
|1
|1.33333333333333
|4
|5
|4
|1
|1.25
|5
|6
|3
|3
|6
|6
|8
|5
|3
|4.8
|7
|7
|3
|4
|9.33333333333333
|8
|5
|2
|3
|7.5
|9
|4
|2
|2
|4
|10
|5
|1
|4
|20
самый лучший получится вариант 10, за ним 7
Спасибо!
А если добавить ещё числовой ряд, то как быть?
Что за ряд, и куда добавить? :)
Да всё туда же - допустим ещё В+ и Г- .
А, понял.
Принцип тот-же - если переменная должна позитивно влиять на итоговый результат то умножайте на неё.
Если чем переменная больше тем результат хуже - делите на неё. Или умножайте на (1 - переменная), иногда это получше, особенно если переменная всегда лежит в границах [0;1].
А, понял.
Принцип тот-же - если переменная должна позитивно влиять на итоговый результат то умножайте на неё.
Если чем переменная больше тем результат хуже - делите на неё. Или умножайте на (1 - переменная), иногда это получше, особенно если переменная всегда лежит в границах [0;1].
Надо осмыслить на примере, а пока у меня возникли сомнения в методе - если увеличить значение столбца А++ пропорционально всему ряду, то у нас изменяется расстановка сил (столбец - Дельта), что очень не хорошо.
|№ П.П.
|А +
|Б -
|Дельта
|K
|Выбрано
|№ П.П.
|А +
|Б -
|Дельта
|K
|Выбрано
|Дельта
|1
|2
|3
|-1
|-0,67
|1
|1
|200
|3
|197
|13133,33
|1
|0
|2
|3
|2
|1
|1,50
|4
|2
|300
|2
|298
|44700,00
|2
|2
|3
|4
|3
|1
|1,33
|3
|3
|400
|3
|397
|52933,33
|3
|0
|4
|5
|4
|1
|1,25
|2
|4
|500
|4
|496
|62000,00
|4
|-2
|5
|6
|3
|3
|6,00
|7
|5
|600
|3
|597
|119400,00
|6
|1
|6
|8
|5
|3
|4,80
|6
|6
|800
|5
|795
|127200,00
|8
|-2
|7
|7
|3
|4
|9,33
|9
|7
|700
|3
|697
|162633,33
|9
|0
|8
|5
|2
|3
|7,50
|8
|8
|500
|2
|498
|124500,00
|7
|1
|9
|4
|2
|2
|4,00
|5
|9
|400
|2
|398
|79600,00
|5
|0
|10
|5
|1
|4
|20,00
|10
|10
|500
|1
|499
|249500,00
|10
|0
Если предварительно сделать процентовку от максимума каждого ряда, то значение "значемости" не меняется
|№ П.П.
|А +
|Б -
|Дельта
|K
|Выбрано
|№ П.П.
|А +
|Б -
|Дельта
|K
|Выбрано
|Дельта
|1
|0,25
|0,6
|-0,35
|-0,15
|1
|1
|0,25
|0,6
|-0,35
|-0,15
|1
|0
|2
|0,375
|0,4
|-0,025
|-0,02
|4
|2
|0,375
|0,4
|-0,025
|-0,02
|4
|0
|3
|0,5
|0,6
|-0,1
|-0,08
|3
|3
|0,5
|0,6
|-0,1
|-0,08
|3
|0
|4
|0,625
|0,8
|-0,175
|-0,14
|2
|4
|0,625
|0,8
|-0,175
|-0,14
|2
|0
|5
|0,75
|0,6
|0,15
|0,19
|7
|5
|0,75
|0,6
|0,15
|0,19
|7
|0
|6
|1
|1
|0
|0,00
|5
|6
|1
|1
|0
|0,00
|5
|0
|7
|0,875
|0,6
|0,275
|0,40
|9
|7
|0,875
|0,6
|0,275
|0,40
|9
|0
|8
|0,625
|0,4
|0,225
|0,35
|8
|8
|0,625
|0,4
|0,225
|0,35
|8
|0
|9
|0,5
|0,4
|0,1
|0,13
|6
|9
|0,5
|0,4
|0,1
|0,13
|6
|0
|10
|0,625
|0,2
|0,425
|1,33
|10
|10
|0,625
|0,2
|0,425
|1,33
|10
|0
однако, имеется расхождение с первоначальным вариантом
|№ П.П.
|V1
|V2
|Дельта
|1
|1
|1
|0
|2
|4
|4
|0
|3
|3
|3
|0
|4
|2
|2
|0
|5
|7
|7
|0
|6
|6
|5
|1
|7
|9
|9
|0
|8
|8
|8
|0
|9
|5
|6
|-1
|10
|10
|10
|0
Отсюда вопрос, так какой метод правильней?
а что такое А и Б? Операция дельта к ним вообще применима?
Допустим у вас A это объём, а Б - цена. Будет ли какой-то смысл в операции "объём минус цена" ?
По-моему искать дельту стоит если А и Б это значения одного типа. Но если А в 100 раз больше чем Б как во втором примере то они явно относятся к разным типам, дельта там как-то не к месту
Можете для результата просто использовать А * Б , без умножения на дельту в таком случае.
однако, имеется расхождение с первоначальным вариантом
Вы А и Б процентовкой привели к разным масштабам, дельта теперь показывает разницу не между А и Б, а между каким-то сдвинутыми значениями, потому результат испортился.
Ну, в общем, если А и Б это переменные одного типа, то процентовку не делайте, считайте как есть.
Если А и Б это вообще что-то разное по своей логике - то дельта не имеет смысла, не умножайте на неё.
а что такое А и Б? Операция дельта к ним вообще применима?
Допустим у вас A это объём, а Б - цена. Будет ли какой-то смысл в операции "объём минус цена" ?
По-моему искать дельту стоит если А и Б это значения одного типа. Но если А в 100 раз больше чем Б как во втором примере то они явно относятся к разным типам, дельта там как-то не к месту
Можете для результата просто использовать А * Б , без умножения на дельту в таком случае.
А и Б разная ли в них суть - да - это разные показатели, но измеряются в одних единицах - да и потом, интересен метод как раз безотносительный к еденице измерения - есть зависимость - "хорошо" и "плохо", поэтому я и счел возможным делать процентовку - цель найти потолок "хорошо" и "плохо" и соответственно привести к одному масштабу в виде двух этих понятий.
А дельта, так я и не утверждаю, что дельту нужно использовать...
Вы А и Б процентовкой привели к разным масштабам, дельта теперь показывает разницу не между А и Б, а между каким-то сдвинутыми значениями, потому результат испортился.
Как раз к одному - минимум А++ - "плохо", а максимум - "хорошо" - для Б-- наоборот - почему я не прав?
Если А и Б это вообще что-то разное по своей логике - то дельта не имеет смысла, не умножайте на неё.
Если А умножить на Б, то мы ещё больше исказим положение дела
|№ П.П.
|А +
|Б -
|Дельта
|K
|Выбрано
|№ П.П.
|А +
|Б -
|Дельта
|K
|Выбрано
|Дельта
|1
|2
|3
|-1
|6,00
|2
|1
|200
|3
|197
|600,00
|2
|0
|2
|3
|2
|1
|6,00
|3
|2
|300
|2
|298
|600,00
|3
|0
|3
|4
|3
|1
|12,00
|6
|3
|400
|3
|397
|1200,00
|6
|0
|4
|5
|4
|1
|20,00
|8
|4
|500
|4
|496
|2000,00
|8
|0
|5
|6
|3
|3
|18,00
|7
|5
|600
|3
|597
|1800,00
|7
|0
|6
|8
|5
|3
|40,00
|10
|6
|800
|5
|795
|4000,00
|10
|0
|7
|7
|3
|4
|21,00
|9
|7
|700
|3
|697
|2100,00
|9
|0
|8
|5
|2
|3
|10,00
|5
|8
|500
|2
|498
|1000,00
|5
|0
|9
|4
|2
|2
|8,00
|4
|9
|400
|2
|398
|800,00
|4
|0
|10
|5
|1
|4
|5,00
|1
|10
|500
|1
|499
|500,00
|1
|0
|№ П.П.
|V1
|V2
|V1_1
|V_2
|Дельта V1
|Дельта V2
|1
|1
|1
|2
|2
|-1
|-1
|2
|4
|4
|3
|3
|1
|1
|3
|3
|3
|6
|6
|-3
|-3
|4
|2
|2
|8
|8
|-6
|-6
|5
|7
|7
|7
|7
|0
|0
|6
|6
|5
|10
|10
|-4
|-5
|7
|9
|9
|9
|9
|0
|0
|8
|8
|8
|5
|5
|3
|3
|9
|5
|6
|4
|4
|1
|2
|10
|10
|10
|1
|1
|9
|9
Решил начать с простого - допустим, у нас две параллельных линии, и соответственно, их расстояние одинаково - условие то же А+ - чем больше значение, тем лучше, а Б- - чем меньше, тем лучше, если воспользоваться выше предложенным алгоритмом, то получается, что с минимальной точки к максимальной происходит ухудшение взаимного показателя - т.е. проявляется большее влияние Б- - но разве это отражает действительность, я думаю, что показатель не должен меняться - как считаете?
|№ П.П.
|А +
|Б -
|Дельта
|K
|Выбрано
|1
|2
|1
|1
|2,00
|10
|2
|3
|2
|1
|1,50
|9
|3
|4
|3
|1
|1,33
|8
|4
|5
|4
|1
|1,25
|7
|5
|6
|5
|1
|1,20
|6
|6
|7
|6
|1
|1,17
|5
|7
|8
|7
|1
|1,14
|4
|8
|9
|8
|1
|1,13
|3
|9
|10
|9
|1
|1,11
|2
|10
|11
|10
|1
|1,10
|1
Есть идеи, на каких ещё графиках можно логическую проверку алгоритма предпринять?
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Прошу помощи в решении задачи – есть два массива чисел, надо определить оптимальную дельту между ними с условием, что числа в массиве А не просто значения, а чем число больше, тем оно лучше, а число Б чем меньше, тем лучше. Таким образом дельта сама по себе не имеет значения, хотя и может быть ориентиром.
Есть догадка, что это надо сделать через веса, но что т пока не пойму, как их грамотно распределить - нужен алгоритм действий.