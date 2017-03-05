Поиск лучшего взаимоположения в двух массивах в координатной плоскости не смотря на дельты между ними

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Прошу помощи в решении  задачи – есть два массива чисел, надо определить оптимальную дельту между ними с условием, что числа в массиве А не просто значения, а чем число больше, тем оно лучше, а число Б чем меньше, тем лучше. Таким образом дельта сама по себе не имеет значения, хотя и может быть ориентиром.

Есть догадка, что это надо сделать через веса, но что т пока не пойму, как их грамотно распределить - нужен алгоритм действий.

 

№ П.П.А +Б -Дельта
1 2 3 -1
2 3 2 1
3 4 3 1
4 5 4 1
5 6 3 3
6 8 5 3
7 7 3 4
8 5 2 3
9 4 2 2
10 5 1 4

 
-Aleks-:

А не просто значения, а чем число больше, тем оно лучше, а число Б чем меньше, тем лучше

тогда дельту умножьте на то что должно быть больше (А) и поделите на то что должно быть меньше (Б‌).

№ П.П. А + Б - Дельта Дельта * А / Б
1 2 3 -1 -0.666666666666667
2 3 2 1 1.5
3 4 3 1 1.33333333333333
4 5 4 1 1.25
5 6 3 3 6
6 8 5 3 4.8
7 7 3 4 9.33333333333333
8 5 2 3 7.5
9 4 2 2 4
10 5 1 4 20

самый лучший получится вариант 10, за ним 7

 
Dr.Trader:

тогда дельту умножьте на то что должно быть больше (А) и поделите на то что должно быть меньше (Б‌).

№ П.П. А + Б - Дельта Дельта * А / Б
1 2 3 -1 -0.666666666666667
2 3 2 1 1.5
3 4 3 1 1.33333333333333
4 5 4 1 1.25
5 6 3 3 6
6 8 5 3 4.8
7 7 3 4 9.33333333333333
8 5 2 3 7.5
9 4 2 2 4
10 5 1 4 20

самый лучший получится вариант 10, за ним 7

 

Спасибо!

А если добавить ещё числовой ряд, то как быть?‌

 
Что за ряд, и куда добавить? :)
 
Dr.Trader:
Что за ряд, и куда добавить? :)

 

Да всё туда же - допустим ещё В+ и Г- .
 

А, понял.

П‌ринцип тот-же - если переменная должна позитивно влиять на итоговый результат то умножайте на неё.
Если чем переменная больше тем результат хуже - делите на неё. Или умножайте на (1 - переменная), иногда это получше, особенно если переменная всегда лежит в границах [0;1].

 
Dr.Trader:

А, понял.

П‌ринцип тот-же - если переменная должна позитивно влиять на итоговый результат то умножайте на неё.
Если чем переменная больше тем результат хуже - делите на неё. Или умножайте на (1 - переменная), иногда это получше, особенно если переменная всегда лежит в границах [0;1].

 

Надо осмыслить на примере, а пока у меня возникли сомнения в методе - если увеличить значение столбца А++ пропорционально всему ряду, то у нас изменяется расстановка сил (столбец - Дельта), что очень не хорошо.

№ П.П.А +Б -ДельтаKВыбрано№ П.П.А +Б -ДельтаKВыбраноДельта
123-1-0,6711200319713133,3310
23211,5042300229844700,0022
34311,3333400339752933,3330
45411,2524500449662000,004-2
56336,00756003597119400,0061
68534,80668005795127200,008-2
77349,33977003697162633,3390
85237,50885002498124500,0071
94224,0059400239879600,0050
1051420,0010105001499249500,00100

 

Если предварительно сделать процентовку от максимума каждого ряда, то значение "значемости" не меняется

№ П.П.А +Б -ДельтаKВыбрано№ П.П.А +Б -ДельтаKВыбраноДельта
10,250,6-0,35-0,15110,250,6-0,35-0,1510
20,3750,4-0,025-0,02420,3750,4-0,025-0,0240
30,50,6-0,1-0,08330,50,6-0,1-0,0830
40,6250,8-0,175-0,14240,6250,8-0,175-0,1420
50,750,60,150,19750,750,60,150,1970
61100,00561100,0050
70,8750,60,2750,40970,8750,60,2750,4090
80,6250,40,2250,35880,6250,40,2250,3580
90,50,40,10,13690,50,40,10,1360
100,6250,20,4251,3310100,6250,20,4251,33100

однако, имеется расхождение с первоначальным вариантом‌

№ П.П.V1V2Дельта
1110
2440
3330
4220
5770
6651
7990
8880
956-1
1010100

Отсюда вопрос, так какой метод правильней?
 

а что такое А и Б? ‌Операция дельта к ним вообще применима?
Д‌опустим у вас A это объём, а Б - цена. Будет ли какой-то смысл в операции "объём минус цена" ? 

П‌о-моему искать дельту стоит если А и Б это значения одного типа. Но если А в 100 раз больше чем Б как во втором примере то они явно относятся к разным типам, дельта там как-то не к месту
Можете для результата просто использовать А * Б , без умножения на дельту в таком случае.

-Aleks-:

однако, имеется расхождение с первоначальным вариантом‌

Вы А и Б процентовкой привели к разным масштабам, дельта теперь показывает разницу не между А и Б, а между каким-то сдвинутыми значениями, потому результат испортился.

Н‌у, в общем, если А и Б это переменные одного типа, то процентовку не делайте, считайте как есть.

Е‌сли А и Б это вообще что-то разное по своей логике - то дельта не имеет смысла, не умножайте на неё.

 
Dr.Trader:

а что такое А и Б? ‌Операция дельта к ним вообще применима?
Д‌опустим у вас A это объём, а Б - цена. Будет ли какой-то смысл в операции "объём минус цена" ? 

П‌о-моему искать дельту стоит если А и Б это значения одного типа. Но если А в 100 раз больше чем Б как во втором примере то они явно относятся к разным типам, дельта там как-то не к месту
Можете для результата просто использовать А * Б , без умножения на дельту в таком случае.

А и Б разная ли в них суть - да - это разные показатели, но измеряются в одних единицах - да и потом, интересен метод как раз безотносительный к еденице измерения - есть зависимость - "хорошо" и "плохо", поэтому я и счел возможным делать процентовку - цель найти потолок "хорошо" и "плохо" и соответственно привести к одному масштабу в виде двух этих понятий.

А дельта, так я и не утверждаю, что дельту нужно использовать...

Dr.Trader:
 

Вы А и Б процентовкой привели к разным масштабам, дельта теперь показывает разницу не между А и Б, а между каким-то сдвинутыми значениями, потому результат испортился.

 Как раз к одному - минимум А++ - "плохо",  а максимум - "хорошо"  - для Б-- наоборот - почему я не прав?

Dr.Trader:

Е‌сли А и Б это вообще что-то разное по своей логике - то дельта не имеет смысла, не умножайте на неё.

 Если А умножить на Б, то мы ещё больше исказим положение дела

№ П.П.А +Б -ДельтаKВыбрано№ П.П.А +Б -ДельтаKВыбраноДельта
123-16,00212003197600,0020
23216,00323002298600,0030
343112,006340033971200,0060
454120,008450044962000,0080
563318,007560035971800,0070
685340,0010680057954000,00100
773421,009770036972100,0090
852310,005850024981000,0050
94228,00494002398800,0040
105145,001105001499500,0010

№ П.П.V1V2V1_1V_2Дельта V1Дельта V2
11122-1-1
2443311
33366-3-3
42288-6-6
5777700
6651010-4-5
7999900
8885533
9564412
1010101199

 

Решил начать с простого - допустим, у нас две параллельных линии, и соответственно, их расстояние одинаково - условие то же А+ - чем больше значение, тем лучше, а Б- - чем меньше, тем лучше, если воспользоваться выше предложенным алгоритмом, то получается, что с минимальной точки к максимальной происходит ухудшение взаимного показателя - т.е. проявляется большее влияние Б- - но разве это отражает действительность, я думаю, что показатель не должен меняться - как считаете?

№ П.П.А +Б -ДельтаKВыбрано
12112,0010
23211,509
34311,338
45411,257
56511,206
67611,175
78711,144
89811,133
910911,112
10111011,101

 

Есть идеи, на каких ещё графиках можно логическую проверку алгоритма предпринять?‌

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