Получил следующие числа (правда закрался там ещё ноль - надо понять причину будет):
Причина понята - всё верно - ноль от того, что есть разрыв в группах.
При обработке реальных данных может возникнуть дилемма - что делать с одинаковыми числами. Думаю, что разумней изменить их на незначительную величину - сотые, но надо проверить сколько таких чисел будет идти подряд...
Прошу модератора перенести тему в раздел "Автоматические торговые системы " - данная тема создана с целью решения конкретной задачи, непосредственно связанной с построением АТС.
Можно простым способом найти плотность, если нет ПОВТОРЯЮЩИХСЯ чисел.
1. находим среднее
2. смотрим где чисел больше, справа или слева от среднего
3.То есть мы нашли основную плотность. Чисел допустим больше слева. Находим теперь ИХ среднее
4. получаем еще 2 области, где чисел больше, та и плотнее. Итого 4 области мы нашли уже в порядке плотности
ну в принципе я правильно написал, а если нужно просто найти числа близкие друг к другу , то располагаем в порядке увеличения числа, высчитываем последовательно дельты
и просто по разности дельт отмечаем , дельта 5 - один цвет, дельта 3 другой цвет, дельта 1 ну значит еще плотнее
Попробуйте свой метод хотя бы в экселе на приведенных тут числах и поделитесь результатом, пожалуйста.
Попробуйте свой метод хотя бы в экселе на приведенных тут числах и поделитесь результатом, пожалуйста.
а пока предлагаю еще один метод, для нахождения максимальной плотности.
Нужно посчитать удаленность от числа всех других чисел, то есть у нас ряд из 12 чисел есть, ну так вот
Для первого числа считаем все 11 дельт, все расстояния до других 11 чисел. СКЛАДЫВАЕМ ВСЕ его дельты
Для второго все его 11 дельт , и потом складываем ВСЕ ЕГО дельты
для третьего и тд.
И то число/числа, у которых суммарная дельта меньше всего являются самыми плотными
я сделал с 4 числами
точнее уже не найдете самые плотные точки из любого ряда
только так и найдешь точку, которая ближе всего ко всем остальным - Т.е там где плотность.
Я молодец?)