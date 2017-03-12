Плотность числового ряда - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Повторю вопрос - с каким окном предлагаете усреднять числовой ряд?
У Вас красным на скрине что за квадратик?
Ну ё-ма-ё...
Ну и пихайте в него со сдвигом вправо числовые значения ряда, если попадают
Будет Вам SMA и она же - плотность
У Вас красным на скрине что за квадратик?
Ну ё-ма-ё...
Ну и пихайте в него со сдвигом вправо числовые значения ряда, если попадают
Будет Вам SMA и она же - плотность
Красным обозначена область плотности чисел в числовом ряду, найденная согласно вышеописанному алгоритму. Пихать в квадратик со сдвигом в право числовые значения предлагаете, а как найти этот квадратик? Давайте не эмоции, а числа обсуждать - есть числовой ряд - покажите, как найдете красный квадратик, как на скрине.
период SMA - какой пожелаете, такой и будет
он же квадрат
Вы хотя бы формулу МА-шки смотрели для начала?
период SMA - какой пожелаете, такой и будет
он же квадрат
Вы хотя бы формулу МА-шки смотрели для начала?
Я Вам уже сказал - если мните других идиотами, то докажите свой ум на деле - дайте расчет и алгоритм.
Я Вам уже сказал - если мните других идиотами, то докажите свой ум на деле - дайте расчет и алгоритм.
а где блюдце с золотой каемочкой, куда положить?
Если Вам не хватило подсказки, то на этом могу пожелать только успеха!
а где блюдце с золотой каемочкой, куда положить?
Если Вам не хватило подсказки, то на этом могу пожелать только успеха!
Что ж, теперь стало очевидно, что свои фантазии Вы не способны подкрепить делом.
Удачного поиска иного места самоутверждения!
Воспроизвел алгоритм до момента выделения групп плотных чисел. Далее нужно проверить его фактическую работу следующим образом:
1. Меняем исходные данные
2. Сохраняем результат выбранных чисел
3. Визуализируем данные
//| Test_FindOblast'.mq4 |
//| Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com/ru/users/-aleks- |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com/ru/users/-aleks-"
#property version "1.00"
#property strict
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
int massivSize=19; //размер массива
double Digit[19]=
{
10,
20,
30,
40,
50,
51,
52,
53,
54,
60,
70,
80,
120,
150,
190,
210,
223,
232,
260,
250
};
double summDelta[19-1];
int N=massivSize-1;//Количество оставшихся цифровых значений
double avrMass=0;//Среднее значение массива дельт
int SizeMass=0;//Узнаем размер массива
int SizeMassDigit=0;//Узнаем размер массива
ArraySort(Digit,WHOLE_ARRAY,0,MODE_ASCEND);//Сортируем массив на случай, если значения не внесены в порядке возрастания
//-Фильтр
//1. Суммируем последовательно две дельты и умножаем значение на два
for(int i=1;i<massivSize;i++)
{
summDelta[i-1]=((Digit[i]-Digit[i-1])+(Digit[i+1]-Digit[i]))*2;
}
for(int i=0;i<massivSize-1;i++) printf("summDelta[%d] = %G",i,summDelta[i]);
//3. Составляем новый числовой ряд, если значение меньше среднего значения
//4. Повторяем пункт 2-3 пока числовой ряд не будет меньше половины первоначального ряда
for(int Z=0;N>massivSize/2;Z++)
{
SizeMass=ArraySize(summDelta);//Узнаем размер массива
SizeMassDigit=ArraySize(Digit);//Узнаем размер массива
avrMass=0;
int NOL=0;
int CalcZero=0;
//2. Находим среднее значение получившегося числового ряда
for(int i=0;i<SizeMass;i++)
{
if(summDelta[i]!=0)avrMass=avrMass+summDelta[i];
else NOL++;
}
avrMass=avrMass/(SizeMass-NOL);
Print("Среднее значение получившегося числового ряда ",Z,"=",avrMass);
//Обнуляем отфильтрованные значения массива summDelta
for(int i=0;i<SizeMass;i++)
{
if(summDelta[i]>avrMass)
{
summDelta[i]=0;
N--;
}
}
for(int i=0;i<SizeMass;i++) printf("Обнуление summDelta[%d] = %G",i,summDelta[i]);
//Обнуляем отфильтрованные значения массива SizeMassDigit
for(int i=0;i<SizeMassDigit;i++)
{
if(i==0)
{
if(summDelta[i]!=0) Digit[i]=Digit[i];
else Digit[i]=0;
}
if(i==1)
{
if(summDelta[i-1]!=0 || summDelta[i]!=0) Digit[i]=Digit[i];
else Digit[i]=0;
}
if(i>1 && i<SizeMass)
{
if(summDelta[i-2]!=0 || summDelta[i-1]!=0 || summDelta[i]!=0) Digit[i]=Digit[i];
else Digit[i]=0;
}
if(i==SizeMass-1+1) //Предпоследняя ячейка
{
if(summDelta[i-1-1]!=0 || summDelta[i-1-2]!=0) Digit[i]=Digit[i];
else Digit[i]=0;
}
if(i==SizeMass-1+2) //Последняя ячейка
{
if(summDelta[i-1-2]!=0) Digit[i]=Digit[i];
else Digit[i]=0;
}
}
for(int i=0;i<SizeMassDigit;i++) printf("Обнуление Digit[%d] = %G",i,Digit[i]);
}
SizeMass=ArraySize(summDelta);//Узнаем размер массива
SizeMassDigit=ArraySize(Digit);//Узнаем размер массива
avrMass=0;
int NOL=0;
int CalcZero=0;
//Удаление обнуленных данных массива summDelta
for(int i=0;i<SizeMass;i++)
{
if(summDelta[i]!=0)
{
ArrayCopy(summDelta,summDelta,i-CalcZero,i,1);
}
else CalcZero++;
}
//Удаление обнуленных данных массива Digit
CalcZero=0;
for(int i=0;i<SizeMassDigit;i++)
{
if(Digit[i]!=0)
{
ArrayCopy(Digit,Digit,i-CalcZero,i,1);
}
else CalcZero++;
}
for(int i=0;i<SizeMass;i++) printf("До обрезания массива summDelta[%d] = %G",i,summDelta[i]);
for(int i=0;i<SizeMassDigit;i++) printf("До обрезания массива Digit[%d] = %G",i,Digit[i]);
SizeMass=ArraySize(summDelta);//Узнаем размер массива
SizeMassDigit=ArraySize(Digit);//Узнаем размер массива
Print("N=",N);
if(N!=0)
{
ArrayResize(summDelta,N,0);
for(int i=0;i<N;i++) printf("summDelta[%d] = %G",i,summDelta[i]);
ArrayResize(Digit,SizeMassDigit-CalcZero,0);
for(int i=0;i<SizeMassDigit-CalcZero;i++) printf("Digit[%d] = %G",i,Digit[i]);
}
else
{
for(int i=0;i<N;i++) printf("summDelta[%d] = %G",i,summDelta[i]);
for(int i=0;i<SizeMassDigit-CalcZero;i++) printf("Digit[%d] = %G",i,Digit[i]);
return;
}
SizeMass=ArraySize(summDelta);//Узнаем размер массива
avrMass=iMAOnArray(summDelta,0,SizeMass,0,0,0);
Print("Среднее значение получившегося числового ряда=",avrMass);
//-Основной алгоритм
//0. Очистим более не нужный массив
SizeMassDigit=ArraySize(Digit); //Узнаем размер массива
ArrayFree (summDelta); //Очищаем массив
ArrayResize(summDelta,SizeMassDigit-1,0); //Восстанавливаем нужный размер массива
SizeMass=ArraySize(summDelta); //Узнаем размер массива
//1. Находим разницу между числами - это как раз их близость друг от друга.
for(int i=0;i<SizeMass;i++)
{
summDelta[i]=(Digit[i+1]-Digit[i]);
}
for(int i=0;i<SizeMass;i++) printf("summDelta[%d] = %G",i,summDelta[i]);
avrMass=iMAOnArray(summDelta,0,SizeMass,0,0,0);
Print("Среднее значение получившегося числового ряда=",avrMass);
//2. Если число меньше среднего значения дельт, получившихся из п.1, то - 1, а если нет - 0.
for(int i=0;i<SizeMass;i++)
{
if (summDelta[i]<avrMass) summDelta[i]=1;
else summDelta[i]=0;
}
for(int i=0;i<SizeMass;i++) printf("summDelta[%d] = %G",i,summDelta[i]);
//3. Если значение из п.2 равно 1, то суммируем значение с предыдущим итогом, если нет - 0.
for(int i=0;i<SizeMass;i++)
{
if (i==0 && summDelta[i]==1) summDelta[i]=1;
else if (i==0) summDelta[i]=0;
if (i>0 && summDelta[i]>0) summDelta[i]=summDelta[i-1]+1;
else if (i>0) summDelta[i]=0;
}
for(int i=0;i<SizeMass;i++) printf("summDelta[%d] = %G",i,summDelta[i]);
//4. Находим максимальное значение из пункта 3.
int Max=ArrayMaximum(summDelta,WHOLE_ARRAY,0);
Print ("Максимальное значение=",Max);
//4.1 Необходимо найти все группы чисел с подозрением на плотность
for(int i=0;i<SizeMassDigit;i++)
{
if (i==0 && summDelta[i]>0) Digit[i]=Digit[i];
else if (i==0) Digit[i]=0;
if (i<SizeMass && i>0 && (summDelta[i-1]>0 || summDelta[i]>0)) Digit[i]=Digit[i];
else if (i<SizeMass && i>0 ) Digit[i]=0;
if (i==SizeMass && summDelta[i-1]>0) Digit[i]=Digit[i];
else if (i==SizeMass) Digit[i]=0;
}
for(int i=0;i<SizeMassDigit;i++) printf("Все группы чисел с подозрением на плотность Digit[%d] = %G",i,Digit[i]);
//5. Определяем диапазон - находим значение из пункта 4 и ищем вверх из пункта 3 число с нулевым значением, потом увеличиваем найденное число на единицу.
//Таким образом мы получаем диапазон чисел, плотность которых наибольшая по отношению к другим.
}
//+------------------------------------------------------------------+
Что ж, теперь стало очевидно, что свои фантазии Вы не способны подкрепить делом.
Удачного поиска иного места самоутверждения!
Моих тут нет
Я то свои фантазии проверяю - работаю над ними - проверяю, а Вы - нет.
Попробывал такой числовой ряд:
40
56
31
42
46
51
545
13
65
71
78
81
10
15
190
21
223
232
250
260
Получил следующие числа (правда закрался там ещё ноль - надо понять причину будет):
10
13
15
21
40
42
46
51
56
78
81
Графически выглядит так:
На графике видно, что найдены плотные группы чисел (Ряд 2).
Выглядит не плохо, но без объективной критики и проверки нельзя - прошу желающих найти недостатки алгоритма. Интересны и альтернативные решения, но с доказательной базой.