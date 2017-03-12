Плотность числового ряда - страница 4

ln(a) определяется как площадь под кривой f(x) = 1/x от 1 до a

Renat Akhtyamov:

ln(a) определяется как площадь под кривой f(x) = 1/x от 1 до a

Поможет?

 Как это может помочь?

 
fxsaber:
Здесь все есть.

С помощью какой функции я могу узнать:

1. Количество числовых групп;

2. Плотность каждой группы относительно дпуг друга;

3. Среднюю плотность групп между собой;

4. Процент заполнения группами числового ряда.

 
-Aleks-:

С помощью какой функции я могу узнать:

Не знаю. Прочел название ветки.
 
fxsaber:
Не знаю. Прочел название ветки.

Понял. Видимо название ветки не очень удачно, так как не раскрывает всю суть вопроса.

 

Сделал фильтр - пол дела. Критика кода, с целью его улучшения - приветствуется!

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             Test_FindOblast'.mq4 |
//|                        Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp. |
//|                            https://www.mql5.com/ru/users/-aleks- |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com/ru/users/-aleks-"
#property version   "1.00"
#property strict
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   int massivSize=19; //размер массива  
   double Digit[19]=
     {
      10,
      20,
      30,
      40,
      50,
      51,
      52,
      53,
      54,
      60,
      70,
      80,
      120,
      150,
      190,
      210,
      223,
      232,
      250,
      260
     };
   double summDelta[19-1];
   int N=massivSize-1;//Количество оставшихся цифровых значений
   double avrMass=0;//Среднее значение массива дельт
   int SizeMass=0;//Узнаем размер массива
   int SizeMassDigit=0;//Узнаем размер массива

//-Фильтр
//1. Суммируем  последовательно две дельты и умножаем значение на два
   for(int i=1;i<massivSize;i++)
     {
      summDelta[i-1]=((Digit[i]-Digit[i-1])+(Digit[i+1]-Digit[i]))*2;
     }
   for(int i=0;i<massivSize-1;i++) printf("summDelta[%d] = %G",i,summDelta[i]);

//3. Составляем новый числовой ряд, если значение меньше среднего значения
//4. Повторяем пункт 2-3 пока числовой ряд не будет меньше половины первоначального ряда
   for(int Z=0;N>massivSize/2;Z++)
     {
      SizeMass=ArraySize(summDelta);//Узнаем размер массива
      SizeMassDigit=ArraySize(Digit);//Узнаем размер массива      
      avrMass=0;
      int NOL=0;
      int CalcZero=0;

//2. Находим среднее значение получившегося числового ряда
      for(int i=0;i<SizeMass;i++)
        {
         if(summDelta[i]!=0)avrMass=avrMass+summDelta[i];
         else NOL++;
        }
      avrMass=avrMass/(SizeMass-NOL);
      Print("Среднее значение получившегося числового ряда ",Z,"=",avrMass);

//Обнуляем отфильтрованные значения массива summDelta
      for(int i=0;i<SizeMass;i++)
        {
         if(summDelta[i]>avrMass)
           {
            summDelta[i]=0;
            N--;
           }
        }
      for(int i=0;i<SizeMass;i++) printf("Обнуление summDelta[%d] = %G",i,summDelta[i]);

//Обнуляем отфильтрованные значения массива SizeMassDigit
      for(int i=0;i<SizeMassDigit;i++)
        {
         if(i==0)
           {
            if(summDelta[i]!=0) Digit[i]=Digit[i];
            else Digit[i]=0;
           }
         if(i==1)
           {
            if(summDelta[i-1]!=0 || summDelta[i]!=0) Digit[i]=Digit[i];
            else Digit[i]=0;
           }
         if(i>1 && i<SizeMass)
           {
            if(summDelta[i-2]!=0 || summDelta[i-1]!=0 || summDelta[i]!=0) Digit[i]=Digit[i];
            else Digit[i]=0;
           }
         if(i==SizeMass-1+1) //Предпоследняя ячейка
           {
            if(summDelta[i-1-1]!=0 || summDelta[i-1-2]!=0) Digit[i]=Digit[i];
            else Digit[i]=0;
           }
         if(i==SizeMass-1+2) //Последняя ячейка
           {
            if(summDelta[i-1-2]!=0) Digit[i]=Digit[i];
            else Digit[i]=0;
           }
        }
      for(int i=0;i<SizeMassDigit;i++) printf("Обнуление Digit[%d] = %G",i,Digit[i]);
     }

   SizeMass=ArraySize(summDelta);//Узнаем размер массива
   SizeMassDigit=ArraySize(Digit);//Узнаем размер массива      
   avrMass=0;
   int NOL=0;
   int CalcZero=0;

//Удаление обнуленных данных массива summDelta
   for(int i=0;i<SizeMass;i++)
     {
      if(summDelta[i]!=0)
        {
         ArrayCopy(summDelta,summDelta,i-CalcZero,i,1);
        }
      else CalcZero++;
     }

//Удаление обнуленных данных массива Digit
   CalcZero=0;
   for(int i=0;i<SizeMassDigit;i++)
     {
      if(Digit[i]!=0)
        {
         ArrayCopy(Digit,Digit,i-CalcZero,i,1);
        }
      else CalcZero++;
     }

   for(int i=0;i<SizeMass;i++) printf("До обрезания массива summDelta[%d] = %G",i,summDelta[i]);
   for(int i=0;i<SizeMassDigit;i++) printf("До обрезания массива Digit[%d] = %G",i,Digit[i]);

   SizeMass=ArraySize(summDelta);//Узнаем размер массива
   SizeMassDigit=ArraySize(Digit);//Узнаем размер массива

   Print("N=",N);
   if(N!=0)
     {
      ArrayResize(summDelta,N,0);
      for(int i=0;i<N;i++) printf("summDelta[%d] = %G",i,summDelta[i]);
      ArrayResize(Digit,SizeMassDigit-CalcZero,0);
      for(int i=0;i<SizeMassDigit-CalcZero;i++) printf("Digit[%d] = %G",i,Digit[i]);
     }
   else
     {
      for(int i=0;i<N;i++) printf("summDelta[%d] = %G",i,summDelta[i]);
      for(int i=0;i<SizeMassDigit-CalcZero;i++) printf("Digit[%d] = %G",i,Digit[i]);
      return;
     }

   SizeMass=ArraySize(summDelta);//Узнаем размер массива
   avrMass=iMAOnArray(summDelta,0,SizeMass,0,0,0);
   Print("Среднее значение получившегося числового ряда=",avrMass);

//-Основной алгоритм
//1. Находим разницу между числами - это как раз их близость друг от друга.

//2. Если число меньше среднего значения дельт, получившихся из п.1, то - 1, а если нет - 0.

//3. Если значение из п.2 равно 1, то суммируем значение с предыдущим итогом, если нет - 0.

//4. Находим максимальное значение из пункта 3.

//5. Определяем диапазон - находим значение из пункта 4 и ищем вверх из пункта 3 число с нулевым значением, потом увеличиваем найденное число на единицу.
//Таким образом мы получаем диапазон чисел, плотность которых наибольшая по отношению к другим.
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
-Aleks-:

Сделал фильтр - пол дела. Критика кода, с целью его улучшения - приветствуется!

Сделал фильтр, опиши его характеристики.

Что критиковать - качество кода или качество фильтрации?

 
Vladimir Suslov:

Сделал фильтр, опиши его характеристики.

Что критиковать - качество кода или качество фильтрации?

 Описание фильтра тут https://www.mql5.com/ru/forum/163871/page3#comment_3940913 

Критиковать код или идею - я любому общению рад по этой теме. 

-Aleks-:

 Описание фильтра тут https://www.mql5.com/ru/forum/163871/page3#comment_3940913 

Критиковать код или идею - я любому общению рад по этой теме. 

> Тестирую такой алгоритм фильтрации данных перед обработкой:

> 1. Суммируем  последовательно две дельты и умножаем значение на два

> 2. Находим среднее значение получившегося числового ряда

это детский лепет.

пункт 1 - это (SMA 2) * 4
пункт 2 - Вы получаете среднее значение "получившегося числового ряда" какой длинны?

