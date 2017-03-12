Плотность числового ряда - страница 4
ln(a) определяется как площадь под кривой f(x) = 1/x от 1 до a
Поможет?
Как это может помочь?
Здесь все есть.
С помощью какой функции я могу узнать:
1. Количество числовых групп;
2. Плотность каждой группы относительно дпуг друга;
3. Среднюю плотность групп между собой;
4. Процент заполнения группами числового ряда.
С помощью какой функции я могу узнать:
Не знаю. Прочел название ветки.
Понял. Видимо название ветки не очень удачно, так как не раскрывает всю суть вопроса.
Сделал фильтр - пол дела. Критика кода, с целью его улучшения - приветствуется!
//| Test_FindOblast'.mq4 |
//| Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com/ru/users/-aleks- |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com/ru/users/-aleks-"
#property version "1.00"
#property strict
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
int massivSize=19; //размер массива
double Digit[19]=
{
10,
20,
30,
40,
50,
51,
52,
53,
54,
60,
70,
80,
120,
150,
190,
210,
223,
232,
250,
260
};
double summDelta[19-1];
int N=massivSize-1;//Количество оставшихся цифровых значений
double avrMass=0;//Среднее значение массива дельт
int SizeMass=0;//Узнаем размер массива
int SizeMassDigit=0;//Узнаем размер массива
//-Фильтр
//1. Суммируем последовательно две дельты и умножаем значение на два
for(int i=1;i<massivSize;i++)
{
summDelta[i-1]=((Digit[i]-Digit[i-1])+(Digit[i+1]-Digit[i]))*2;
}
for(int i=0;i<massivSize-1;i++) printf("summDelta[%d] = %G",i,summDelta[i]);
//3. Составляем новый числовой ряд, если значение меньше среднего значения
//4. Повторяем пункт 2-3 пока числовой ряд не будет меньше половины первоначального ряда
for(int Z=0;N>massivSize/2;Z++)
{
SizeMass=ArraySize(summDelta);//Узнаем размер массива
SizeMassDigit=ArraySize(Digit);//Узнаем размер массива
avrMass=0;
int NOL=0;
int CalcZero=0;
//2. Находим среднее значение получившегося числового ряда
for(int i=0;i<SizeMass;i++)
{
if(summDelta[i]!=0)avrMass=avrMass+summDelta[i];
else NOL++;
}
avrMass=avrMass/(SizeMass-NOL);
Print("Среднее значение получившегося числового ряда ",Z,"=",avrMass);
//Обнуляем отфильтрованные значения массива summDelta
for(int i=0;i<SizeMass;i++)
{
if(summDelta[i]>avrMass)
{
summDelta[i]=0;
N--;
}
}
for(int i=0;i<SizeMass;i++) printf("Обнуление summDelta[%d] = %G",i,summDelta[i]);
//Обнуляем отфильтрованные значения массива SizeMassDigit
for(int i=0;i<SizeMassDigit;i++)
{
if(i==0)
{
if(summDelta[i]!=0) Digit[i]=Digit[i];
else Digit[i]=0;
}
if(i==1)
{
if(summDelta[i-1]!=0 || summDelta[i]!=0) Digit[i]=Digit[i];
else Digit[i]=0;
}
if(i>1 && i<SizeMass)
{
if(summDelta[i-2]!=0 || summDelta[i-1]!=0 || summDelta[i]!=0) Digit[i]=Digit[i];
else Digit[i]=0;
}
if(i==SizeMass-1+1) //Предпоследняя ячейка
{
if(summDelta[i-1-1]!=0 || summDelta[i-1-2]!=0) Digit[i]=Digit[i];
else Digit[i]=0;
}
if(i==SizeMass-1+2) //Последняя ячейка
{
if(summDelta[i-1-2]!=0) Digit[i]=Digit[i];
else Digit[i]=0;
}
}
for(int i=0;i<SizeMassDigit;i++) printf("Обнуление Digit[%d] = %G",i,Digit[i]);
}
SizeMass=ArraySize(summDelta);//Узнаем размер массива
SizeMassDigit=ArraySize(Digit);//Узнаем размер массива
avrMass=0;
int NOL=0;
int CalcZero=0;
//Удаление обнуленных данных массива summDelta
for(int i=0;i<SizeMass;i++)
{
if(summDelta[i]!=0)
{
ArrayCopy(summDelta,summDelta,i-CalcZero,i,1);
}
else CalcZero++;
}
//Удаление обнуленных данных массива Digit
CalcZero=0;
for(int i=0;i<SizeMassDigit;i++)
{
if(Digit[i]!=0)
{
ArrayCopy(Digit,Digit,i-CalcZero,i,1);
}
else CalcZero++;
}
for(int i=0;i<SizeMass;i++) printf("До обрезания массива summDelta[%d] = %G",i,summDelta[i]);
for(int i=0;i<SizeMassDigit;i++) printf("До обрезания массива Digit[%d] = %G",i,Digit[i]);
SizeMass=ArraySize(summDelta);//Узнаем размер массива
SizeMassDigit=ArraySize(Digit);//Узнаем размер массива
Print("N=",N);
if(N!=0)
{
ArrayResize(summDelta,N,0);
for(int i=0;i<N;i++) printf("summDelta[%d] = %G",i,summDelta[i]);
ArrayResize(Digit,SizeMassDigit-CalcZero,0);
for(int i=0;i<SizeMassDigit-CalcZero;i++) printf("Digit[%d] = %G",i,Digit[i]);
}
else
{
for(int i=0;i<N;i++) printf("summDelta[%d] = %G",i,summDelta[i]);
for(int i=0;i<SizeMassDigit-CalcZero;i++) printf("Digit[%d] = %G",i,Digit[i]);
return;
}
SizeMass=ArraySize(summDelta);//Узнаем размер массива
avrMass=iMAOnArray(summDelta,0,SizeMass,0,0,0);
Print("Среднее значение получившегося числового ряда=",avrMass);
//-Основной алгоритм
//1. Находим разницу между числами - это как раз их близость друг от друга.
//2. Если число меньше среднего значения дельт, получившихся из п.1, то - 1, а если нет - 0.
//3. Если значение из п.2 равно 1, то суммируем значение с предыдущим итогом, если нет - 0.
//4. Находим максимальное значение из пункта 3.
//5. Определяем диапазон - находим значение из пункта 4 и ищем вверх из пункта 3 число с нулевым значением, потом увеличиваем найденное число на единицу.
//Таким образом мы получаем диапазон чисел, плотность которых наибольшая по отношению к другим.
}
//+------------------------------------------------------------------+
Описание фильтра тут https://www.mql5.com/ru/forum/163871/page3#comment_3940913
Критиковать код или идею - я любому общению рад по этой теме.
> Тестирую такой алгоритм фильтрации данных перед обработкой:
> 1. Суммируем последовательно две дельты и умножаем значение на два
> 2. Находим среднее значение получившегося числового ряда
это детский лепет.
пункт 1 - это (SMA 2) * 4
пункт 2 - Вы получаете среднее значение "получившегося числового ряда" какой длинны?