Да, и Вы так и не сказали, как предлогаете группировать числа.
Вы де знаете, что без констант, ничего не работает.
Все относительно - можно задавать пределы и ограничения константами... во всяком случае мой алгоритм работает без констант.
Ладно хотя бы так, вы согласны, что мы умеем находить центр масс? То что пару страничек назад?
Про эту таблицу https://www.mql5.com/ru/forum/163871/page9#comment_4130691 ?
Центр - куда в среднем можно быстрей всего попасть из разных точек - да.
Да, а в чем проблема. У нас и получился ряд из всего 2 чисел.
Вот тут я Вас не понимаю. Кстати, там я исправил - ещё число 65 отсутствует в результатах по моему методу.
Я задал плотность в пределах 6 - допустим, мы видим числа у которых это условие соблюдалось - как эти числа сгруппировать между собой? Сколько это будет скоплений и с какой плотностью?
А вы об этом.
Вот таблица - числа отвечающие условию выделены еденицей - что с ней делать предлагаете?