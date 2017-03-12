Плотность числового ряда - страница 12

Да, и Вы так и не сказали, как предлогаете группировать числа.

 
Vyacheslav Kornev:
Вы де знаете, что без констант, ничего не работает. 
Человек когда смотрит на небо, все равно
Не примет за скопление 2-3 звезды. 5 заезд да?  А на каком расстоянии. Примерно хотя бы, мозг примет

Все относительно - можно задавать пределы и ограничения константами... во всяком случае мой алгоритм работает без констант.

 
Ладно хотя бы так, вы согласны, что мы умеем находить центр масс? То что пару страничек назад?
 
Ладно хотя бы так, вы согласны, что мы умеем находить центр масс? То что пару страничек назад?

Про эту таблицу https://www.mql5.com/ru/forum/163871/page9#comment_4130691 ?

Центр - куда в среднем можно быстрей всего попасть из разных точек - да. 

 
Мой алгоритм тоже работает без констант. 
Их можно получить
 
Если вам нужны скопления
Тогда просто начинайте с самой маленькой дельты которая есть. Это обозначить вам самы плотные скопления. 

Потом берете следующую дельту. Покажет скопление побольше 
Точнее группу. 
И все
 
И не надо ниче выдумывать
 
Да, а в чем проблема. У нас и получился ряд из всего 2 чисел. 
Вы же задали плотность в пределах 6
Можете поставить минимум. Не брать в расчет числа у которых минимальная дельта меньше 2 или 3

Вот тут я Вас не понимаю. Кстати, там я исправил - ещё число 65 отсутствует в результатах по моему методу.

Я задал плотность в пределах 6 - допустим, мы видим числа у которых это условие соблюдалось - как эти числа сгруппировать между собой? Сколько это будет скоплений и с какой плотностью?

 
А вы об этом. 
Короче 
Для числа 10 выписываем все числа с которыми у 10 дельта <=6. Получаем ряд цифр. 

Далее для числа 13 делаем также
Далее доя 15 и до конца. 


У нас получились ряды для каждого числа. 

Теперь убираем повторяющиеся ряды. 

И мы получили скопления
 
Вот таблица - числа отвечающие условию выделены еденицей - что с ней делать предлагаете?

 

 

