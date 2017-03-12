Плотность числового ряда - страница 21
У нас есть 50 ячеек и 11 кубиков с номерами
Такой вариант вам не подходит?
Я же сказал, что такой вариант не ясно как применять так как деление на группы зависит от количества дельт либо минимального шага дельты.
Вы скрипт мой запускали последний?
Он обрабатывает числа и находит плотности - ниже визуализация - числа - цена закрытия недельных баров на GBPUSD с 01.02.2015 по 25.12.2016 - 100 цифр
Можете сделать такой же расчет для своего алгоритма?
Так Вы мне и задаете те же вопросы, на которые я ищу ответы :)
Поэтому я и думаю, по какому критерию отсеивать скопления - и верным будет ли их отсеивание.
Отсеить я могу и больше - регулируется % оставшихся дельт относительно всех чисел - сейчас 50%, но могу и 10% - просто Ваш алгоритм не позволяет сейчас автоматизировать этот процесс.
Сейчас по Вашему алгоритму 132 разные дельты получилось - как из них отобрать нужные - вопрос - понятно что от меньшей, но не ясно до какой большей.
1. считаются дельты (расстояния между смежными точками)
2. разбиваются по группам последовательно возрастающие-убывающие (фактически найдены локальные экстремумы, получается а-ля зигзаг у которого впадины показывают на плотные группочки, вершины - на разряжения между ними)
3. по аналогии с пп.1, 2 проводятся 2 отдельные процедуры с вершинами и впадинами. То есть из одного зигзага получили 2. В том который делался по набору вершин, впадины указывают в области максимальной разряженности. А в другом впадины попадают в максимальную плотность. В теории дав зигзага должны быть более-менее в противофазе.
алг. на вскидку :
Глубокая мысль, но сделать на её основании пример сможете точно только Вы! Может, покажете, ход своей мысли на ранее приведенных 20 числах - что б было понятней?
На графике дабавил результат с фильтром 30%
Дорабавил в скрипт возможность выбора % чисел отсеивания по дельте.
Принцип очень простой - идём вдоль числового ряда и чем чаще встречаем точки, тем выше их плотность (просто из определения плотности). Находим экстремумы которые укажут группы-"уплотнения".
Повторяем уже для "групп" и находим групповую плотность и разряженность.
1. Если иллюстрировать на ваших 20-ти числах :
то есть стрелками просто отмечаем - дельты убывают (стрелка вправо) или возрастают (стрелка влево). Слева получились кружочки - локальные группы. Справа кружочки - локальный промежуток. ( Фигура в точности зигзаг и если понадобится с ней можно работать точно так-же)
дальше считаем дельты между кружочками слева и повторяем аналогичную процедуру, получаем плотность/разряженность промежутков.
и для кружочков справа аналогично - получаем плотность/разряженность групп.
кстати прикольно - так можно безразмерно измерить "неизмеримое" - нервенность рынка,ускорение/замедление и даже по тикам :-)
Давайте пока разберемся на простом - ниже таблица - два варианта какие дельты надо считать
Или надо дельты из V2 между ++ и -- ?
в вашей табличке специально выделил фиолетовым - локальные максимумы дельт и зелёным локальные минимумы (кое где ошибся - неудобно на сайте с таблицами, не то закрасил). Группы точек определены.
Далее такую-же процедуру провести с фиолетовым (посчитать дельты=31-13,46-13, 65-46...) и выявить их экстремумы.
что за случайные числа у вас в V1,V2 с ++ и с -- ?? :-)
Числа не случайные, а как раз те, что Вы выделяли ++ - максимум при росте , а -- минимум при снижении. Так что пока не понял - что менять - большинство ваших цветовых пометок совпало с V2, остальные, могу допустить, ошибки - о которых Вы сообщили. Прошу уточнения.