Проблема с валидацией советника на маркете

Всем привет, проблема с валидацией советника!!! Советник ограничен торговать по всем парам кроме EURAUD. Скрин прилагаю. Ума не приложу что значит это сообщение об ошибке и как его обойти. Не проходит автоматическую валидацию.
Нельзя ограничивать программно торговые пары, если оптимальная пара EURAUD об этом надо сообщить в описании продукта, но тестироваться без ошибок должен на всех парах и металлах, торговый результат на не оптимальных парах не важен, главное что бы небыло ошибок.
Да Владимир, все есть. Я кажется нашел в чем причина)). Ошибка в логах теста ModifyOrder error 1 - скорее всего ошибка возникает при модифицировании ордера, в момент сравнения цен (старой и новой). Так как я не нормализую цены через NormalizeDouble у меня получаются они одни и те же. Попробую исправить)
Как-же так халатно и безответственно поступать, не успели ещё отладить и проверить на ошибки, так-же не нормализуются цены в самом коде и уже в маркет? Вы его сначала поставьте хотя-бы на демку месяца на 3-4, и если будет работать безошибочно и не в минус, то уже только тогда можно задуматься о маркете, чтоб не стыдно было показать.
"нет никаких торговых операций" - если дословно перевести текст ошибки.
Выходит, что если эксперт не совершает торговых операций, тогда это считается за ошибку в работе эксперта?
Если да, то это странно как минимум, может эксперт не предназначен для этого символа просто :)
Советник торгует на счете с декабря 2015 года, и сигналы есть на маркете) В терминале при тестировании ошибок уже нет, модификация проходит. Но при автоматической валидации все равно "падает" в ту же ошибку(((
Попробуйте поставить текущий спред, а не спред 100. У вас при валидации не открывается ни одного ордера ни на одной паре. Надо что бы открыло несколько ордеров хотябы на одной паре в валидаторе.
