Проблема с валидацией советника на маркете

Всем привет, проблема с валидацией советника!!! Советник ограничен торговать по всем парам кроме EURAUD. Скрин прилагаю. Ума не приложу что значит это сообщение об ошибке и как его обойти.  Не проходит автоматическую валидацию.
Александр:
Нельзя ограничивать программно торговые пары, если оптимальная пара EURAUD об этом надо сообщить в описании продукта, но тестироваться без ошибок должен на всех парах и металлах, торговый результат на не оптимальных парах не важен, главное что бы небыло ошибок.

 https://www.mql5.com/ru/articles/2555

Какие проверки должен пройти торговый робот перед публикацией в Маркете
Какие проверки должен пройти торговый робот перед публикацией в Маркете
  • 2016.07.19
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Все продукты Маркета перед публикацией проходят обязательную предварительную проверку для обеспечения единого стандарта качества. В этой статье мы расскажем о наиболее частых ошибках, которые допускают разработчики в своих технических индикаторах и торговых роботах. А также покажем как самостоятельно проверить свой продукт перед отправкой в Маркет.
 
Убрал ограничение по торгуемым парам. Все равно сообщение об ошибке осталось прежнее. В советнике ошибок и предупреждений нет. Что значит данное сообщение? Уже неделю голову ломаю)
TakeProfit, StopLoss используется, есть проверка на достаточность средств перед оправкой ордера ?
 
Да Владимир, все есть. Я кажется нашел в чем причина)). Ошибка в логах теста ModifyOrder error 1 - скорее всего ошибка возникает при модифицировании ордера, в момент сравнения цен (старой и новой). Так как я не нормализую цены через NormalizeDouble у меня получаются они одни и те же. Попробую исправить)
Александр:
Это да, ещё протестируйте с TakeProfit = 1, Stoploss =1. Как бы ни странно это звучало, но на это проверяют что бы небыло ошибки 130. В случае если советник не может вписаться в этот диапозон, а он не сможет, запроса на сервер не должно быть и соответственно ошибки 130 тоже.
 
Спасибо, попробую протестировать))
 
Александр:
Как-же так халатно и безответственно поступать, не успели ещё отладить и проверить на ошибки, так-же не нормализуются цены в самом коде и уже в маркет? Вы его сначала поставьте хотя-бы на демку месяца на 3-4, и если будет работать безошибочно и не в минус, то уже только тогда можно задуматься о маркете, чтоб не стыдно было показать.
 
Vitaly Muzichenko:
Как-же так халатно и безответственно поступать, не успели ещё отладить и проверить на ошибки, так-же не нормализуются цены в самом коде и уже в маркет? Вы его сначала поставьте хотя-бы на демку месяца на 3-4, и если будет работать безошибочно и не в минус, то уже только тогда можно задуматься о маркете, чтоб не стыдно было показать.
Советник торгует на счете с декабря 2015 года, и сигналы есть на маркете) В терминале при тестировании ошибок уже нет, модификация проходит. Но при автоматической валидации все равно "падает" в ту же ошибку(((
"нет никаких торговых операций" - если дословно перевести текст ошибки.

Выходит, что если эксперт не совершает торговых операций, тогда это считается за ошибку в работе эксперта?

Если да, то это странно как минимум, может эксперт не предназначен для этого символа просто :)

Александр:
Советник торгует на счете с декабря 2015 года, и сигналы есть на маркете) В терминале при тестировании ошибок уже нет, модификация проходит. Но при автоматической валидации все равно "падает" в ту же ошибку(((

Попробуйте поставить текущий спред, а не спред 100. У вас при валидации не открывается ни одного ордера ни на одной паре. Надо что бы открыло несколько ордеров хотябы на одной паре в валидаторе.

 

