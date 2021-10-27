Проблема с валидацией советника на маркете - страница 5
Тогда библиотеки не причем, вы же файл ex4 или ex5 передаёте в маркет, в нем всё включено уже.
У меня при автоматической валидации сразу возникает ошибка Not Available. И что с эти делать, как понять исправить?? Выложить на проверку не могу из-за этого!
Напишите в сервис-деск. Только потом расскажите нам, что ответят.
Вообще хотелось бы иметь перечень ошибок, которые может выдавать автотестер.
На форуме обычно при такой невразумительной диагностике посылают в клуб телепатов.
Stanislav Korotky, На следующее утро само заработало. Проблема решена.
Аналогичная проблема
Аналогичная проблема
Если здесь недалеко есть кто-либо компетентный из администрации - дайте людям вразумительный ответ, пожалуйста!
А то мы все тут только гадаем о сути проблемы. Кто на кофейной гуще, кто телепатию пытается подключить... Проблема, очевидно, не в нас, а в глюке на сайте.