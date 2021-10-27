Проблема с валидацией советника на маркете - страница 5

Александр:
Да
Тогда библиотеки не причем, вы же файл ex4 или ex5 передаёте в маркет, в нем всё включено уже.
 
Vladimir Zubov:
Библиотеки в формате .ex4 не допустимы в маркете, только инклудники .mqh. точно знаю так как уже сталкивался с такой проблемой при размещении продукта даже со встроенной библиотекой в терминал
 

У меня при автоматической валидации сразу возникает ошибка Not Available. И что с эти делать, как понять исправить?? Выложить на проверку не могу из-за этого!

error 

 
Ребята привет)) Ну вот и наступило время снова разбираться с валидацией советника. Пока был на выходных возник вопрос - может быть есть разница где тестить сову? Я тестирую ее на MQL4, может на MQL5 синтаксис другой и будут присутствовать ошибки? По крайней мере в описании тестирования у них на сайте все скрины сделаны в MQL5.
 
Alexander Nikolaev:

Напишите в сервис-деск. Только потом расскажите нам, что ответят.

Вообще хотелось бы иметь перечень ошибок, которые может выдавать автотестер.

На форуме обычно при такой невразумительной диагностике посылают в клуб телепатов.

 
Stanislav Korotky, На следующее утро само заработало. Проблема решена.
 
Alexander Nikolaev:
Аналогичная проблема


 
Evgeniy Zhdan:

У меня та же проблема 3 день. Может быть, праздники как-то влияют?
 

Если здесь недалеко есть кто-либо компетентный из администрации - дайте людям вразумительный ответ, пожалуйста!

А то мы все тут только гадаем о сути проблемы. Кто на кофейной гуще, кто телепатию пытается подключить... Проблема, очевидно, не в нас, а в глюке на сайте.

Так что же, теперь если проверка идёт в автоматическом режиме не нужно ждать больше недели для публикации продукта?
