Все правильно - это и есть межа пессимиста - Вы там творите все что угодно - это Ваши проблемы, а суть по прежнему, я знаю как ее решить, а Вы как хотите. И это в принципе правильно.
 И вот, совсем не понятное явление поставил сейчас функцию AccountFreeMarginCheck  и в тестере пишет что денег для торговли нет - полный бред с советами и их функциями. Прям скопировал из справочника. Зачем она там?! Для какого познания? Скорей всего для отупения и отсеивания, не плюнешь на нее - так и будешь брякать с лопатой. Ну народ. Что Вы иногда пишете и чем учите?! Да - тупик полный. Сейчас удалю ее, будет писать что лотов дофига. Тут надо по ходу максимальный лот делить на 10. И все, а не ретюрн.
И совсем не понятно. Бывает стратегия с чистыми входами в рынок и там если брокер позволяет торговать, то можно газовать на полную катушку. А тут на тебе, у советника маргин продел. Бред полный. У хорошего брокера все хорошо.  И нет оснований делать такого рода ограничения, лучше, о сообщении с брокером, о связи подумать, так как они при торговле предупреждают, когда может наступить маржа-кол и не радуются твоему проигрышу, так как двух дневные позиции несут им доход и они заинтересованы в коротких сделках и двух дневных сделках и больше надо думать, о брокерах, а не, о тех кто торгует. Лично мне, они по барабану все. 
 
Мм-дяяя...
И вот пишет денег нет, а в конечном счете получилось, что у советника не должно быть на русском языке в коде ни чего написано. Ищешь одно, а по сути дело совсем в другом. Беспорядок. Елкин спред, думал правда что толковое, с этим пусть финансисты разбираются. Это чисто их делеш между собой и вот мне не понятно каким боком нас туда плюсуют?!, в их делеш. Bid принадлежит кому-то основному, и по ходу цена до Ask - это скорей всего десятина, а вот все что сверх того это брокеры прилипалы, банки и т.д, и мне зачем об этом обо всем надо знать не понятно?! Сделал расчет на спред, типа Ask-Bid нормализовал и все. Что тут сверх естественного?! - непонятно.(Если твой робот торгует в тра-та-ра-ры и не в красную армию, то он при нулевом спреде будет торговать в тра-та-ра-ру) и все сливать. К примеру: Вот этот мой советник с двумя ордерами и если цена пошла не в ту степь то он начинает выставлять, через определенное расстояние еще ордера по направлению первого. Во первых: на счету должны быть деньги, правильно выставленный стоп-лос и тайк-профитт выравнивают ситуацию вполне в прибыль. И все. И вся стратегия. Спред в 10 пунктов у пятизначного брокера - это совсем ни, о чем. А с четырьмя знаками к брокерам лучше совсем не пихаться. Потом есть есть такой момент, многие говорят, этот брокер берет процент и считают что это плохо. И плохо считают. Так тот кто берет процент, больше заинтересован в Вашей стратегии, чем тот, который на словах, говорит, да я ни чего не беру, и ждет, когда Вы все спустите. Значит есть лица по обе стороны заинтересованные. И есть еще такой момент, если сейчас все разом уйдут к заинтересованным, то этим вторым придется косить под заинтересованных, но при всем при этом оставаться заинтересованными в Вашем спуске. Это система скорей всего в позвоночнике, инстинкт, и у него совсем другие приоритеты. Так что тут надо быть постоянно в событии происходящего.
 
Yrii Kuksov:
И вот пишет денег нет, а в конечном счете получилось, что у советника не должно быть на русском языке в коде ни чего написано. Ищешь одно, а по сути дело совсем в другом. Беспорядок. 

Напишите кратко, что хотели сказать. Нечитаемы все посты.

 
Yrii Kuksov:
Какой-то непонятный бред, иногда творится. Ни когда не думал, что бюрократия поселится и здесь, среди программистов. Хотя это все исходит от длиннобородых старичков, сидящих по долгу на одном месте. Но суть не в этом?! Сделал советника с двумя сделками(специально), что бы понять суть этой валидации и в дальнейшем уже вставлять эти коды уже нормальным советникам и походу смотреть, что к чему?! Но тут, такое твориться?! Складывается впечатление, что я продаю не своего робота. Почему я должен думать, как у купившего, робота - он будет работать в тестере стратегий?! Мне в буквальном смысле на это на чихать, где и когда и на чем и по чему, он будет у него работать и с каким хлебом, солью, он его будет запускать. Я его деньги не намерен считать. Они мне не нужны.  И вот тут, становится вопрос, в содержании лица маркета. Хорошо. Значит заботу, о покупателях они проявляют в достатке. Хорошо. А заботу, о нас, кто будет проявлять?! Не будет нас и не нужен будет этот маркет. Два ордера и 300 строк проверок. И на этом еще не закончилось, Тут хот весь справочник по MQL4 копируй и впихивай в код и не ошибешься. И все-равно будут огрехи, так как сама логика не понятна. К чему это все?!, не уже ли я продаю не свой товар?! Если они устанавливают такую проверку, то пусть сами и покупают. К примеру: я сделал робота(допустим), который торгует на паре EUR/USD, хорошо, прописал и указал это в комментариях к продукту,хорошо. Если, кто приобрел и запустил его на паре GBP/USD, то это его проблемы, в руководстве к роботу было прописано, что валютная пара EUR/USD, и все его волшебные слова после покупки, о самом роботе, что он яко бы не торгует - пустой звук. И за такой звук, можно подать в суд и суд будет на твоей стороне 100%. И вот тут, есть какой-то испуг, и не понятный испуг, и нас к нему приобщают; гнездо испуганных. Совсем не понятно к чему это все?! Есть древняя пословица и еврейская, а если быть более точным, то Месопотамская - не переступай межи древней. А в мой огород заехали на танке и прикатывают всю ботву. И это не порядок. Хорошо. Есть определенные правила, их там куча программистов, пусть сделают заготовку файла уже с этими проверками и все. Может заваривать по утрам чай намного сложнее?! Хотя тут такое: я когда-то мучился и теперь Вы помучайтесь. А потом идут в церковь, мечеть, синагогу и каяться в грехах, а вот об этом даже и не подумают. Так что лучше быть атеистом - не промахнешься, всегда будешь на коне. В принципе я не спишу и мне этот момент помогает в учебе и продвигает мой ум.

Что же Вы себе такую антирекламу то делаете? Нужно рассказывать о том, как Вы заботитесь о других людях (своих потенциальных покупателях), а не о том, как Вам на всех начхать.

 
Yrii Kuksov:
И вот пишет денег нет, а в конечном счете получилось, что у советника не должно быть на русском языке в коде ни чего написано.

Как вариант указать вводный параметр выбора локализации. И от него отталкиваться. Для меню такое конечно не проходит, но в Print, Comment и т.п. вполне нормально можно реализовать.

 
Konstantin Nikitin:

Как вариант указать вводный параметр выбора локализации. И от него отталкиваться. Для меню такое конечно не проходит, но в Print, Comment и т.п. вполне нормально можно реализовать.

Зачем? Ведь можно получить текущую локаль программно.

 
Ihor Herasko:

Зачем? Ведь можно получить текущую локаль программно.

Можно и так, но тут может быть такое что пользователю это и не совсем удобно.. Решения есть. Когда нужно можно применить...

