И вот пишет денег нет, а в конечном счете получилось, что у советника не должно быть на русском языке в коде ни чего написано. Ищешь одно, а по сути дело совсем в другом. Беспорядок.
Напишите кратко, что хотели сказать. Нечитаемы все посты.
Какой-то непонятный бред, иногда творится. Ни когда не думал, что бюрократия поселится и здесь, среди программистов. Хотя это все исходит от длиннобородых старичков, сидящих по долгу на одном месте. Но суть не в этом?! Сделал советника с двумя сделками(специально), что бы понять суть этой валидации и в дальнейшем уже вставлять эти коды уже нормальным советникам и походу смотреть, что к чему?! Но тут, такое твориться?! Складывается впечатление, что я продаю не своего робота. Почему я должен думать, как у купившего, робота - он будет работать в тестере стратегий?! Мне в буквальном смысле на это на чихать, где и когда и на чем и по чему, он будет у него работать и с каким хлебом, солью, он его будет запускать. Я его деньги не намерен считать. Они мне не нужны. И вот тут, становится вопрос, в содержании лица маркета. Хорошо. Значит заботу, о покупателях они проявляют в достатке. Хорошо. А заботу, о нас, кто будет проявлять?! Не будет нас и не нужен будет этот маркет. Два ордера и 300 строк проверок. И на этом еще не закончилось, Тут хот весь справочник по MQL4 копируй и впихивай в код и не ошибешься. И все-равно будут огрехи, так как сама логика не понятна. К чему это все?!, не уже ли я продаю не свой товар?! Если они устанавливают такую проверку, то пусть сами и покупают. К примеру: я сделал робота(допустим), который торгует на паре EUR/USD, хорошо, прописал и указал это в комментариях к продукту,хорошо. Если, кто приобрел и запустил его на паре GBP/USD, то это его проблемы, в руководстве к роботу было прописано, что валютная пара EUR/USD, и все его волшебные слова после покупки, о самом роботе, что он яко бы не торгует - пустой звук. И за такой звук, можно подать в суд и суд будет на твоей стороне 100%. И вот тут, есть какой-то испуг, и не понятный испуг, и нас к нему приобщают; гнездо испуганных. Совсем не понятно к чему это все?! Есть древняя пословица и еврейская, а если быть более точным, то Месопотамская - не переступай межи древней. А в мой огород заехали на танке и прикатывают всю ботву. И это не порядок. Хорошо. Есть определенные правила, их там куча программистов, пусть сделают заготовку файла уже с этими проверками и все. Может заваривать по утрам чай намного сложнее?! Хотя тут такое: я когда-то мучился и теперь Вы помучайтесь. А потом идут в церковь, мечеть, синагогу и каяться в грехах, а вот об этом даже и не подумают. Так что лучше быть атеистом - не промахнешься, всегда будешь на коне. В принципе я не спишу и мне этот момент помогает в учебе и продвигает мой ум.
Что же Вы себе такую антирекламу то делаете? Нужно рассказывать о том, как Вы заботитесь о других людях (своих потенциальных покупателях), а не о том, как Вам на всех начхать.
Как вариант указать вводный параметр выбора локализации. И от него отталкиваться. Для меню такое конечно не проходит, но в Print, Comment и т.п. вполне нормально можно реализовать.
Зачем? Ведь можно получить текущую локаль программно.
Зачем? Ведь можно получить текущую локаль программно.
Можно и так, но тут может быть такое что пользователю это и не совсем удобно.. Решения есть. Когда нужно можно применить...