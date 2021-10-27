Проблема с валидацией советника на маркете - страница 10
Тестирование завершилось с ошибками
Попробуйте работу на счете с малым кредитным плечом. Возможно, просто не хватает маржи.
Готов поспорить! :)
Например, при помощи Sleep можно эффективно реализовать экономию вычислительных ресурсов - загрузку на CPU.
Или еще один пример: можно реализовать ожидание закачки необходимых тайм серий.
Или еще: можно реализовать анимацию графики.
В скрипте, так вообще таймер без этого не реализовать.
Да еще кучу всего можно придумать, что можно сделать при помощи Sleep ;)
Сегодня довольно много общался с севисдеском. Стали быстро реагировать. Сегодня на несколько моих вопросов ответили почти в реальном времени. Удалось даже выпросить кусочек скриншота с того загадочного лога размером 2 Гига (прилагаю на картинке вместе с ответом). Там оказались сплошные ошибки 131 "Неправильный объем". Мои попытки промоделировать ситуацию, в которой получилась хотя бы одна такая ошибка, успехов не имели (у меня получается чистый лог без ошибок во всех мыслимых и немыслимых режимах тестирования). Все мои попытки вытянуть из сервисдеска дополнительную информацию о конкретных условиях проверки оказались тщетными. Упорно ограничиваются общими фразами. В каждом ответе тыкают мордой в статьи и документацию. В принципе, тыкают в правильные места, но печально то, что это не дает возможности повторить ситуацию, которую они создали при тестировании. Всё равно придется править код вслепую. Ощущение такое, что нас учат читать как первоклашек в старину. Розгами. Заинтересованности помочь не ощущается, только бьют если прочитаешь неправильно.
Ну хотя бы на том спасибо, что показали код ошибки. Теперь понятно, в какое место программы смотреть. Думаю, их такие как мы уже достали. Их автовалидатор им работы не убавил, а прибавил. Поэтому отвечать на конкретные вопросы им стало сложнее.
Может быть, создать отдельную ветку на форуме, чтобы разработчики советников сформулировали то, что они хотят видеть в протоколе тестирования автовалидатором? Это помогло бы авторам автовалидатора довести свое детище до уровня, когда оно будет помогать людям, а не мешать.
Поделитесь опытом, плз, как удалось решить данную проблему? У меня аналогичная и аналогичные отфутболивания cервисдеска
Если не правильный объем то надо провести всего 3 проверки.
1. Объем должен быть в формате 0,01 или 0,1 в зависимости от брокера. в советнике это может вычислить минималный шаг изменения лотности.
2. Расчетный Лот не должен быть меньше минимального. т.е не может бытьn =-0,01, = 0,00 или =0,00092. Только 0,01 или отсутствие приказа на сделку.
3. Контроль максимального лота. Лот не может быть выше 100. 102 или 100,8 не должно появляться при любом депозите.
Это все есть, но не помогло
Видимо, неправильно реализовано. Есть код?
Поделитесь опытом, плз, как удалось решить данную проблему? У меня аналогичная и аналогичные отфутболивания cервисдеска
Ошибку 131 "Неправильный объем" удалось преодолеть просто. В любимой статье модераторов есть раздел Неправильные объемы в торговых операциях. Там пример кода для коррекции лота. Через этот код пропускаем свои вычисленные значения лота непосредственно перед установкой ордера. Код дает корректное значение лота.
Обращаю внимание, что эту проверку нужно делать даже если лот не вычисляется, а просто берется из входных параметров. Модератор может специально подставить некорректное число, чтобы Вам жить было веселее.
Не модератор тут вам палки в колёса вставляет, а проверяет ваш код на "защиту от дурака". И уж если в вашем коде нет таких проверок от неправильных действий пользователя, то какой такому советнику маркет?
Мы не против. Пусть проверяет. Только пусть говорит, что он сделал, чтобы вызвать ошибку. А так как сейчас- показали код ошибки, и на этом всё: повторно смоделировать её не получается, так как условия эксперимента не зафиксированы. Это очень затрудняет поиск ошибок.