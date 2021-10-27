Проблема с валидацией советника на маркете - страница 12
Так никто не заставляет её открывать с таким лотом.
Делайте проверку на максимально допустимый лот, и при заданном значении выше допустимого, лот будет пересчитан на возможно максимальный.
Проверка есть, иначе в логе была бы ошибка. Кем и зачем будет пересчитан, если по параметрам надо 0.06 (фиксированный лот)?
1. Артем, это уже реальный перегиб палки. Цель ведь - написать качественный продукт, а не попридираться к коду. Думаю, Вы когда-нибудь писали программу для кого-то, и сталкивались с тем, что клиент какими-то непредусмотренными Вами действиями крэшил программу. В этом случае одного сообщения ошибки будет недостаточно, т. к. нужно еще понять, как такой результат получен. А это именно последовательность действий.
2. К примеру, в том же сервисдеске недостаточно указать ошибку. Нужно приложить шаги, которые приводят к воспроизведению этой ошибки. Таким образом, получаем явный дисбаланс: когда речь идет о продукте компании, то ей нужно предоставлять сведения по воспроизведению, а когда речь идет о продукте Маркета, то считается, что все программисты с приставкой СУПЕР и должны сами догадаться о том, что привело к ошибке.
1. Достаточно изучить статью и 99% ошибок можно будет избежать. В ней описаны стандартные требования к надежному коду для Маркета. Так что здесь жаловаться не на что: хочешь продавать в Маркета - должен предусмотреть нештатные ситуации. Модератор не обязан подсказывать, вы должны пройти проверки самостоятельно.
2. Все правильно - в любом сложном проекте неизбежны ошибки, которые не так то легко обнаружить. Если вы хотите помочь разработчику, то можете предоставить все детали для вопроизведения ошибки. Это поможет быстро выявить причину и исправить неправильное поведение. У нас перед каждым билдом проводятся сотни ручных и автоматических тестов, но все предусмотреть невозможно.
Если говорить о Маркете - продавец продукта также будет стараться исправить найденные ошибки, о которых ему сообщают покупатели. И будут просить детали для вопроизведения и изучения ошибок. Но только в случае Маркета часть тестов за продавца мы проводим сами. Чтобы отловить стандартные ошибки и не пропустить проблемный продукт в продажу.
С мира по писку - модератору сирена)
Еще не понятно требование обязательного открытия советником сделок на любом символе и таймфрейме при произвольных начальных значениях. Как, например открывать сделки на EURUSD при лоте 0.06 и начальном депозите $30? Уже скоро месяц как пытаюсь опубликовать продукт.
Значит вам рано публиковать свой Продукт. Идите и прокачивайтесь, нечего здесь разводить сказки о суровости модераторов Маркета.
Опять не услышали.
Себе жизнь Вы хотите облегчить, и всегда просите от нас подробных разъяснений условий появления своих багов. А нам, смердам, Вы ничем не обязаны.
Неэтично даже как-то.
Так публично посылать человека- это хамство. Говорит о пробелах в воспитании.
Вот что написал вам модератор.На что вы жалуетесь?
Рашид, вот такой вопрос-пожелание есть по поводу маркета и проверок...
Допустим получилась ситуация что не хватает денег для совершения операций. Не ошибка, а на стадии подготовки к запросу на сервер. Выяснили, что денег не хватит... И какой смысл гонять советник до конца теста? На мой взгляд целесообразно такой советник с оповещением в журнал, выгрузить с графика. Почему в таком случае советник не проходит автовалидацию?
выгрузить с графика- это еще зачем?
Сейчас не хватает, а потом может хватить. Зачем выгружать -то?
Вот что написал вам модератор.На что вы жалуетесь?
Я не жалуюсь. Эти ошибки я давно и успешно исправил. Я вмешался в этот разговор не для привлечения внимания к своей персоне. Свои ошибки я исправлять способен, и не считаю это чем-то постыдным. Все делают ошибки, и Вы в том числе.
Я вмешался только потому, что считаю - Вы должны извиниться перед Ivan Titov, которого Вы невежливо послали. Все когда-то были начинающими. Им помогать нужно, а не унижать их.
выгрузить с графика- это еще зачем?
Сейчас не хватает, а потом может хватить. Зачем выгружать -то?
Я думаю что это на усмотрение автора советника. Задумано удаление с графика при нехватке денег и отсутствии открытых позиций, конкретного советника с конкретным магиком, так тому и быть. Пополнили депозит, запустили советник заново. Если автор считает, что его советник должен крутиться беспрерывно, значит пусть крутится и долбит логи сообщениями о нехватке средств.
Для особо одарённых, можно в пол-экрана лейбл поставить с сообщением что советник был выгружен по причине нехватки средств и предложением пополнив депозит запустить советник заново.