Проблема с валидацией советника на маркете - страница 6

Aliaksandr Kryvanos:
Так что же, теперь если проверка идёт в автоматическом режиме не нужно ждать больше недели для публикации продукта?
Автоматическая проверка - это только первый этап. Если он пройден, то следующий этап - ручная проверка как раньше.
Праздники кончились, Автоматическая валидация не работает. 

З.Ы. Заработало. 

 

Подскажите, пожалуйста! Может быть, кто-то сталкивался с похожей проблемой?

При автоматической валидации получаю отчет "Размер файла лога превысил 2 Гбайт, тестирование прервано" (скрин прилагаю). Я тщательно проверял: мой советник в лог специально ничего не пишет. На ошибки проверял по всем рекомендуемым методикам, ошибок быть не должно. Особенно смущает то, что файл лога размером 2 Гигабайта создается за время около 3 минут!  По-моему, без суперкомпьютера такое сделать невозможно. У меня МТ4 за 2 года непрерывной работы столько не скопил.

Написал в сервисдеск, но там как всегда тишина и спокойствие. Молчат. Хоть к телепату обращайся.

В чем может быть проблема? Можно ли как-то заглянуть в тот загадочный лог размером 2 Гига?

Скриншот

 
Vadim Zotov:

В лог файл автоматического тестирования не заглянуть. Но Вы можете сами помоделировать ситуации:

  1. Перейти в папку в которой хранятся котировки по выбранному символу и в папку с тиками. Выключить терминал. Удалить тики по символу и котировки. Загрузить терминал и запустить одиночный тест на символе (с кототорого только, что удалили тики и историю) - после теста проверить журнал на наличие ошибок.
  2. Выставить в тестере заведомо малый объём депозита и запустить одиночное тестирование - проверить журнал на наличие ошибок.
  3. ...

 
Vladimir Karputov:

Владимир, спасибо! Но это не решает проблему. Я сделал так, как Вы порекомендовали. Лог получил, там есть что почитать и над чем подумать (прилагаю). Но он никак не получается размером в 2 Гбайта, он всего 28 Кбайт.

Можно ли как-то надавить на разработчиков автовалидатора, чтобы по результатам тестирования автору советника писали подробный протокол тестирования? Просто в настоящее время он практически не содержит информации, по которой можно что-то конкретно найти (какой тест делался, с какими параметрами, с какими ограничениями, на каком промежутке времени и т. п).  В идеале хочется видеть и коды ошибок. Но хотя бы дайте возможность автору советника повторить ситуацию, где произошла ошибка, иначе искать её можно бесконечно долго.

По сути, автору советника говорят "иди... учи программирование сначала". При таком отношении к нам мы постепенно перейдем к реализации своих разработок на другие сайты. Думаю, что это не в ваших интересах.

Файлы:
20170110.log  28 kb
 
Vadim Zotov:

Можно ли как-то надавить на разработчиков автовалидатора, чтобы по результатам тестирования автору советника писали подробный протокол тестирования?

Надавить нельзя. Можно написать в сервис-деск. Я уже писал (заявка #1632600). Получил отписки. Попробуйте Вы.
 
Stanislav Korotky:
Надавить нельзя. Можно написать в сервис-деск. Я уже писал (заявка #1632600). Получил отписки. Попробуйте Вы.
Сегодня довольно много общался с севисдеском. Стали быстро реагировать. Сегодня на несколько моих вопросов ответили почти в реальном времени. Удалось даже выпросить кусочек скриншота с того загадочного лога размером 2 Гига (прилагаю на картинке вместе с ответом). Там оказались сплошные ошибки 131 "Неправильный объем". Мои попытки промоделировать ситуацию, в которой получилась хотя бы одна такая ошибка, успехов не имели (у меня получается чистый лог без ошибок во всех мыслимых и немыслимых режимах тестирования). Все мои попытки вытянуть из сервисдеска дополнительную информацию о конкретных условиях проверки оказались тщетными. Упорно ограничиваются общими фразами. В каждом ответе тыкают мордой в статьи и документацию. В принципе, тыкают в правильные места, но печально то, что это не дает возможности повторить ситуацию, которую они создали при тестировании. Всё равно придется править код вслепую. Ощущение такое, что нас учат читать как первоклашек в старину. Розгами. Заинтересованности помочь не ощущается, только бьют если прочитаешь неправильно.

Ну хотя бы на том спасибо, что показали код ошибки. Теперь понятно, в какое место программы смотреть. Думаю, их такие как мы уже достали. Их автовалидатор им работы не убавил, а прибавил. Поэтому отвечать на конкретные вопросы им стало сложнее.

Может быть, создать отдельную ветку на форуме, чтобы разработчики советников сформулировали то, что они хотят видеть в протоколе тестирования автовалидатором? Это помогло бы авторам автовалидатора довести свое детище до уровня, когда оно будет помогать людям, а не мешать.


ответ сервисдеска
 

Сегодня уже лог включили в отчет по результатам автоматической валидации. Очень полезное совершенствование.

Спасибо огромное Сервисдеску и разработчикам!

 
Всем привет!! Подскажите, где посмотреть логи по результатам тестирования?
 

Всем привет! Кто смог обойти проверку с балансом в 1$, у меня в коде стоит проверка если не достаточно средств торговые операции не совершать. Соответственно получаю такой лог валидации

test on EURUSD,H1
there are no trading operations
test on NZDUSD,H1
there are no trading operations
test on GBPUSDcheck,M30
there are no trading operations
test on XAUUSDcheck,Daily
there are no trading operations


 

