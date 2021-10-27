Проблема с валидацией советника на маркете - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так что же, теперь если проверка идёт в автоматическом режиме не нужно ждать больше недели для публикации продукта?
Праздники кончились, Автоматическая валидация не работает.
З.Ы. Заработало.
Подскажите, пожалуйста! Может быть, кто-то сталкивался с похожей проблемой?
При автоматической валидации получаю отчет "Размер файла лога превысил 2 Гбайт, тестирование прервано" (скрин прилагаю). Я тщательно проверял: мой советник в лог специально ничего не пишет. На ошибки проверял по всем рекомендуемым методикам, ошибок быть не должно. Особенно смущает то, что файл лога размером 2 Гигабайта создается за время около 3 минут! По-моему, без суперкомпьютера такое сделать невозможно. У меня МТ4 за 2 года непрерывной работы столько не скопил.
Написал в сервисдеск, но там как всегда тишина и спокойствие. Молчат. Хоть к телепату обращайся.
В чем может быть проблема? Можно ли как-то заглянуть в тот загадочный лог размером 2 Гига?
Подскажите, пожалуйста! Может быть, кто-то сталкивался с похожей проблемой?
При автоматической валидации получаю отчет "Размер файла лога превысил 2 Гбайт, тестирование прервано" (скрин прилагаю). Я тщательно проверял: мой советник в лог специально ничего не пишет. На ошибки проверял по всем рекомендуемым методикам, ошибок быть не должно. Особенно смущает то, что файл лога размером 2 Гигабайта создается за время около 3 минут! По-моему, без суперкомпьютера такое сделать невозможно. У меня МТ4 за 2 года непрерывной работы столько не скопил.
Написал в сервисдеск, но там как всегда тишина и спокойствие. Молчат. Хоть к телепату обращайся.
В чем может быть проблема? Можно ли как-то заглянуть в тот загадочный лог размером 2 Гига?
В лог файл автоматического тестирования не заглянуть. Но Вы можете сами помоделировать ситуации:
В лог файл автоматического тестирования не заглянуть. Но Вы можете сами помоделировать ситуации:
Владимир, спасибо! Но это не решает проблему. Я сделал так, как Вы порекомендовали. Лог получил, там есть что почитать и над чем подумать (прилагаю). Но он никак не получается размером в 2 Гбайта, он всего 28 Кбайт.
Можно ли как-то надавить на разработчиков автовалидатора, чтобы по результатам тестирования автору советника писали подробный протокол тестирования? Просто в настоящее время он практически не содержит информации, по которой можно что-то конкретно найти (какой тест делался, с какими параметрами, с какими ограничениями, на каком промежутке времени и т. п). В идеале хочется видеть и коды ошибок. Но хотя бы дайте возможность автору советника повторить ситуацию, где произошла ошибка, иначе искать её можно бесконечно долго.
По сути, автору советника говорят "иди... учи программирование сначала". При таком отношении к нам мы постепенно перейдем к реализации своих разработок на другие сайты. Думаю, что это не в ваших интересах.
Можно ли как-то надавить на разработчиков автовалидатора, чтобы по результатам тестирования автору советника писали подробный протокол тестирования?
Надавить нельзя. Можно написать в сервис-деск. Я уже писал (заявка #1632600). Получил отписки. Попробуйте Вы.
Ну хотя бы на том спасибо, что показали код ошибки. Теперь понятно, в какое место программы смотреть. Думаю, их такие как мы уже достали. Их автовалидатор им работы не убавил, а прибавил. Поэтому отвечать на конкретные вопросы им стало сложнее.
Может быть, создать отдельную ветку на форуме, чтобы разработчики советников сформулировали то, что они хотят видеть в протоколе тестирования автовалидатором? Это помогло бы авторам автовалидатора довести свое детище до уровня, когда оно будет помогать людям, а не мешать.
Сегодня уже лог включили в отчет по результатам автоматической валидации. Очень полезное совершенствование.
Спасибо огромное Сервисдеску и разработчикам!
Всем привет! Кто смог обойти проверку с балансом в 1$, у меня в коде стоит проверка если не достаточно средств торговые операции не совершать. Соответственно получаю такой лог валидации
there are no trading operations
test on NZDUSD,H1
there are no trading operations
test on GBPUSDcheck,M30
there are no trading operations
test on XAUUSDcheck,Daily
there are no trading operations