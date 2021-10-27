Проблема с валидацией советника на маркете - страница 8

Новый комментарий
 
Sergey Gritsay:

Всем привет! Кто смог обойти проверку с балансом в 1$, у меня в коде стоит проверка если не достаточно средств торговые операции не совершать. Соответственно получаю такой лог валидации 

А где вообще написано, что на балансе  в 1$ советник обязан открывать сделки? С плечом 500:1 требование маржи на минимальный лот 0,01 на основных парах не меньше  2$, ну с плечом 1000:1 - не меньше 1$, так и там практически мгновенно стопаут наступит из-за спреда. По-моему бредово звучит с таким балансом советника запускать, даже в тестере.
 
Vitalie Postolache:
А где вообще написано, что на балансе  в 1$ советник обязан открывать сделки? С плечом 500:1 требование маржи на минимальный лот 0,01 на основных парах не меньше  2$, ну с плечом 1000:1 - не меньше 1$, так и там практически мгновенно стопаут наступит из-за спреда. По-моему бредово звучит с таким балансом советника запускать, даже в тестере.

дело оказалось вот в этом условии, убираю его и валидация проходит успешно

   if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED))
     {
      rezult="Check in the terminal settings permit automated trading!";
      return(false);
     }

 ....

 
Sergey Gritsay:

дело оказалось вот в этом условии, убираю его и валидация проходит успешно

   if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED))
     {
      rezult="Check in the terminal settings permit automated trading!";
      return(false);
     }
Вроде бы нужное условие, без него как-то тоже неправильно..
 
Vitalie Postolache:
Вроде бы нужное условие, без него как-то тоже неправильно..
Можно и с ним , нужно только проверить не в тестере ли работаем.
 

‌Что ребята, есть у кого информация как решить проблему с этим.

 
Konstantin Seredkin:

‌Что ребята, есть у кого информация как решить проблему с этим.


 начните убирать проверки в коде на торговлю по одному, я так у себя нашел что проблема была в этом условии

   if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED))
     {
      rezult="Check in the terminal settings permit automated trading!";
      return(false);
     }


‌...

На днях выкладывал версию советника для мт5 с таким условием тест прошел с первого раза.
 
Да разобрался, согласно условиям маркета робот должен тестироваться как с нажатой так и отжатой кнопкой разрешения торговли экспертами, просто прописал в код что бы если тестируем в тестере данная проверка не проводилась и робот сразу прошел тест маркета.
 
Konstantin Seredkin:
Да разобрался, согласно условиям маркета робот должен тестироваться как с нажатой так и отжатой кнопкой разрешения торговли экспертами, просто прописал в код что бы если тестируем в тестере данная проверка не проводилась и робот сразу прошел тест маркета.

Добрый день, подскажите, а что конкретно вы прописали для этого в код? Заранее благодарю.

 
Marat Sultanov:

Спасибо за ответ.

Теперь я знаю, что не я один этого не понимаю :)

Не вы один. У меня точно такие же вопросы к алгоритму тестирования. К тому же, могут быть роботы, которые в принципе не работают без установки на график ряда индикаторов. При тестировании на маркете этот робот однозначно будет забракован.
 
Sergey Vradiy:
Не вы один. У меня точно такие же вопросы к алгоритму тестирования. К тому же, могут быть роботы, которые в принципе не работают без установки на график ряда индикаторов. При тестировании на маркете этот робот однозначно будет забракован.

Все пользовательские индикаторы должны быть включены в тело советника в виде ресурса при помощи #resource - советник в маркете не должен требовать дополнительной установки дополнительных индикаторов, а должен поставляться полностью в сборе.

123456789101112131415...20
Новый комментарий