Проблема с валидацией советника на маркете - страница 15

Новый комментарий
 
купил только что робота дя мт5 но почемуто в терминале его не видно соответственно нельзя его и скачать и активировать хотя продукт оплачен и написано по роботом что он уже куплен? попробовал установить индикатор с маркета тоже в платформе он даже не высвечивается?
 
2002569:
купил только что робота дя мт5 но почемуто в терминале его не видно соответственно нельзя его и скачать и активировать хотя продукт оплачен и написано по роботом что он уже куплен? попробовал установить индикатор с маркета тоже в платформе он даже не высвечивается?
Попробуйте в общей папке удалить файлы данных маркета. 

Меню файл открыть общую папку 
Community \ market \*.dat
 

Проблема с валидацией. Новостной советник торгует и проверок куча сделана согласно их статье...в чем может быть причина?

прим: Необходимо добавить возможность проверки торговых функций программы на наличие ошибок в тестере стратегий.

  1. Запрещается встраивать в продукт какие-либо ограничения на работу в зависимости от времени, типа или номера торгового счета. финансового инструмента и т.д.
  2. Для новостного эксперта вы можете генерировать тестовые новости разной важности несколько раз в день.
  3. Для мультивалютного эксперта добавьте возможность торговать только по одной валютной паре.
 
Maxim Sokolov:

Проблема с валидацией. советник торгует и проверок куча сделана согласно их статье...в чем может быть причина?

Необходимо добавить возможность проверки торговых функций программы на наличие ошибок в тестере стратегий.

  1. Запрещается встраивать в продукт какие-либо ограничения на работу в зависимости от времени, типа или номера торгового счета. финансового инструмента и т.д.
  2. Для новостного эксперта вы можете генерировать тестовые новости разной важности несколько раз в день.
  3. Для мультивалютного эксперта добавьте возможность торговать только по одной валютной паре.


вчера у меня была точно такая же ошибка. один и тот же эксперт - был глюк с сервером - наверное. 

 
Vladislav Andruschenko:


вчера у меня была точно такая же ошибка. один и тот же эксперт - был глюк с сервером - наверное. 

Если время новости не указано мой сов работает в тестере и выставляет отложки каждый день в 10 утра. В тестере все работает, а валидацию не проходит. Как быть? У Вас валидацию советник прошел по итогу?

 
Maxim Sokolov:

Если время новости не указано мой сов работает в тестере и выставляет отложки каждый день в 10 утра. В тестере все работает, а валидацию не проходит. Как быть? У Вас валидацию советник прошел по итогу?


да, я же говорю - был глюк, один и тот же советник, отправленный два раза, на первый раз - не прошел, на второй - прошел. 

 

Я уже не знаю что нужно сделать. Все требования службы поддержки были выполнены. А пройти проверку не может.  Что еще надо сделать???

 
Если для MT4 выдается ошибка 130, то скорее всего проблема в том, что не работает функция, SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL), использование которой требуют в проверках. Возвращает 0, хотя ошибка вылазит, т.е. фактическое значение не 0. Используйте константу, например 10. Косвенно кривизну функции подтверждает тот факт, что SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT) возвращает тоже 0, в то время как _Point=0.00001 (для EURUSD).
 

SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) выдает 0 при плавающем спреде (который уже в 90% брокеров) 

поэтому использовать SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) уже не разумно ()

В мт5 SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) - имеет смысл. 

  
int stopLevel = (int)SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);

Для маркета всегда разумно. Эксперт идет на распространение и значит под различные ДЦ.

1...891011121314151617181920
Новый комментарий