купил только что робота дя мт5 но почемуто в терминале его не видно соответственно нельзя его и скачать и активировать хотя продукт оплачен и написано по роботом что он уже куплен? попробовал установить индикатор с маркета тоже в платформе он даже не высвечивается?
Проблема с валидацией. советник торгует и проверок куча сделана согласно их статье...в чем может быть причина?
Необходимо добавить возможность проверки торговых функций программы на наличие ошибок в тестере стратегий.
вчера у меня была точно такая же ошибка. один и тот же эксперт - был глюк с сервером - наверное.
Если время новости не указано мой сов работает в тестере и выставляет отложки каждый день в 10 утра. В тестере все работает, а валидацию не проходит. Как быть? У Вас валидацию советник прошел по итогу?
да, я же говорю - был глюк, один и тот же советник, отправленный два раза, на первый раз - не прошел, на второй - прошел.
Я уже не знаю что нужно сделать. Все требования службы поддержки были выполнены. А пройти проверку не может. Что еще надо сделать???
SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) выдает 0 при плавающем спреде (который уже в 90% брокеров)
поэтому использовать SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) уже не разумно ()
В мт5 SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) - имеет смысл.
Для маркета всегда разумно. Эксперт идет на распространение и значит под различные ДЦ.