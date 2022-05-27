Где купить книгу о программировании советников? - страница 20
Знак-то существует. Но компилятор его поймет только когда он стоит в нужном месте. Точно так же, как твердый знак - ты не поймешь, что он обозначает, а вот если он стоит "к месту" - тебе сразу станет ясно, что это за звук (а может не звук, а символ).
1 ) НАЗНАЧЕНИЕ знака " одинарный правый слэш " / " ?
2 ) КАК определить , что данный знак стоит в нужном месте
После слешей и до конца строки. А начиная с новой строки - снова начинает компилироваться, пока не встретятся двойные слеши. И так далее.
Но верно написано - надо пробовать.
Если хочешь получать ответы на вопрос - выкладывай скрины, как выше. Так будет проще понять, чего ты хочешь.
Одесса .Гость останавливает прохожего
( Гость )---Уважаемый . подскажите как пройти на Дерибасовскую ?
( Прохожий ) --- идёшь прямо .На первом переулке сворачиваешь направо . Идёшь вниз до конца переулка . В самом конце переулка будет находиться дом дяди Сёмы . Попросишь дядю Сёму и он отведёт тебя на скотобойню .
( Гость )---- А зачем мне скотобойня ??
( Прохожий ) --А потому что на скотобойне лежит голова от коровы , которую зарезали два дня назад
( Гость ) --- Да на что мне голова от коровы ???
( Прохожий ) ---Чтоб ибать ей мозги
( Гость ) --- А зачем мне это нада ???
( Прохожий ) -- А затем , что мы на Дерибасовской стоим .
всем спокойной ночи
1. Оператор деления.
2. Это не надо определять - надо исходит из того, что ты хочешь получить, и ставить те знаки, которые для этого требуются.
И ещё остался открытым вопрос про полное отсутствие правых двойных слэшей в коде если коомментарии мои после правых двойных слэшей отсутствуют отсутствуют
Ну если двойных слешей нету - то, значит, комментариев в коде нету. Весь код компилятор будет пытаться понять.
1) Как писали выше, является знаком деления.
Какая бурная, насыщенная ветка! Сразу видно, столкнулись не на жизнь, а на смерть настоящие программисты!
----
Во времена, когда я вел курсы по программированию, попался ученик с психическим сдвигом. Он задолбал и меня и группу вопросами типа, - почему функция называется OrderSend, а не SendOrder, в чем тут тайная тайна скрыта? Зациклился, бедняга, на этой неразрешимой загадке, на этом все обучение и закончилось. И еще был один, он был студентом-зубрилой, шел на красный диплом. И решил, что надо привычно зазубрить ВСЕ функции MQL4, после чего он автоматически станет настоящим тру-программером ))
Пока всего 20 страниц обсуждения, пацаны, вы ленитесь, не дотягиваете до веток а-ля "Существует ли Грааль" )))))
