Georgiy Merts:

Знак-то существует. Но компилятор его поймет только когда он стоит в нужном месте. Точно так же, как твердый знак - ты не поймешь, что он обозначает, а вот если он стоит "к месту" - тебе сразу станет ясно, что это за звук (а может не звук, а символ).

1 ) НАЗНАЧЕНИЕ знака " одинарный правый слэш " /  " ?

2 ) КАК определить , что данный знак стоит в нужном месте

 
И ещё остался открытым вопрос про полное отсутствие правых двойных слэшей в коде если коомментарии мои после правых двойных слэшей отсутствуют  отсутствуют
 
Georgiy Merts:

После слешей и до конца строки. А начиная с новой строки - снова начинает компилироваться, пока не встретятся двойные слеши. И так  далее.

Но верно написано - надо пробовать. 

Если хочешь получать ответы на вопрос - выкладывай скрины, как выше. Так будет проще понять, чего ты хочешь.

А какие скрины я выложу ?? Пустые ? Без слешей ? Без  МОИХ комментариев ?
 

всем спокойной ночи

 
1. Оператор деления.

2. Это не надо определять - надо исходит из того, что ты хочешь получить, и ставить те знаки, которые для этого требуются.

 
Ну если двойных слешей нету - то, значит, комментариев в коде нету. Весь код компилятор будет пытаться понять.

 
Это не важно, ваши комментарии или нет. Их можно убрать.
Вот ещё одна фишка, пример:
input int param=5; //Просто параметр
В данной ситуации "Просто параметр" будет описанием входного параметра советника, индикатора и др.
 
1) Как писали выше, является знаком деления.
2) Для таких случаев есть справка.
 
Aliaksandr Hryshyn:
1) Как писали выше, является знаком деления.
2) Для таких случаев есть справка.

"Мартышка и очки" басня Крылова.

