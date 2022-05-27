Где купить книгу о программировании советников? - страница 17
Похоже на то. Что касается азбуки Морзе все стало вдруг неожиданно адекватным.)
Где ответ на ТРЕТИЙ вопрос ?
Привести пример НАЧИНАНИЯ комментария слэша правого двойного
В сообщении 156 указан комментарий, начинающийся с двойного слеша (русскими буквами).
Читаем книгу, любую, там все написано. Язык это тоже стандарт -ISO. Как и в Азбуке вопросы почему не задаются. Потому, что стандарт.
3. Пример ДЕЙСТВИЙ двойного слеша - был приведен раз десять. ХДЕ ???
А ведь Юрий дал вполне четкий и нормальный ответ. ХДЕ ???
Кстати насчёт ДЕЙСТВИЙ слеша правого двойного...Вопрос был привести пример ДЕЙСТВИЙ в виде начинаний комментария ( ев ..? )
А что у слэша двойного правого есть ещё и ДРУГИЕ действия ?? Какие ??
Вот также и комментарии.)
либо /* gukgvjjkhjkh
hkvgkgkjhhl */
либо
// рпалпдргдд
Жорик Вартанов из СевКав ТВ звезда Ютуба , согласно ВАШИМ доводам это и есть начинания комментария СЛЭША ?
! ) Вопрос как расшифровать сие комментариии ?
2 ) Справочник F1 молчит..
3 ) У меня СЛЭШ ( ни правый , ни левый ,ни двойной , ни тройной такое не пишет )
4 ) Что сделать . чтобы СЛЭШ правый двойной написал такое ?
Вы не на том зациклились) сллеши это верхняя точка верхушки айсберга) просто запомните что если хотите подписать что нибудь в коде для себя, то в самом начале перед тем как подписать что нибудь поставьте // - все что далее будет являться комментарием и не будет компилироваться.
// Мой комментарий
Вам учить нужно что такое методы, функции, условия, циклы... Далее что такое Классы, стукруры и прочие... Далее писать... Не зная основ программирования не получится бота написать.
Бросайте вы это дело). Программирование — это точно не ваше. Дальше, если изучать, пойдут более сложные вещи, значительно сложнее понятия чем обозначение комментариев.
Да он нам голову морочит, и получает удовольствие.
Мне это уже писали . Но в коде я замечал что с правого двойного слэша начинайся очень много всякой крякозябры .
Тогда вопрос такой . А что будет , если ВАБЩЕ не ставить правые двойные слэши ?
Мне это уже писали . Но в коде я замечал что с правого двойного слэша начинайся очень много всякой крякозябры .
Тогда вопрос такой . А что будет , если ВАБЩЕ не ставить правые двойные слэши ?