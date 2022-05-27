Где купить книгу о программировании советников? - страница 17

Yuriy Asaulenko:

Похоже на то. Что касается азбуки Морзе все стало вдруг неожиданно адекватным.)

Где ответ на  ТРЕТИЙ  вопрос ?

Привести пример НАЧИНАНИЯ  комментария слэша правого двойного

 
Zvezdochet:

Где ответ на  ТРЕТИЙ  вопрос ?

Привести пример НАЧИНАНИЯ  комментария слэша правого двойного

В сообщении 156 указан комментарий, начинающийся с двойного слеша (русскими буквами).

 
Zvezdochet:

Где ответ на  ТРЕТИЙ  вопрос ?

Привести пример НАЧИНАНИЯ  комментария слэша правого двойного

Читаем книгу, любую, там все написано. Язык это тоже стандарт -ISO. Как и в Азбуке вопросы почему не задаются. Потому, что стандарт.

 
Yuriy Asaulenko:

Похоже на то. Что касается азбуки Морзе все стало вдруг неожиданно адекватным.)

3. Пример ДЕЙСТВИЙ двойного слеша - был приведен раз десять.   ХДЕ ???

А ведь Юрий дал вполне четкий и нормальный ответ. ХДЕ ???

Кстати насчёт ДЕЙСТВИЙ слеша правого двойного...Вопрос был привести пример ДЕЙСТВИЙ в виде начинаний комментария ( ев ..? )

А что у слэша двойного правого есть ещё и ДРУГИЕ действия ?? Какие ??

 

Вот также и комментарии.)

либо /* gukgvjjkhjkh

hkvgkgkjhhl */

либо

// рпалпдргдд


Жорик  Вартанов из СевКав ТВ  звезда Ютуба ,  согласно ВАШИМ  доводам это и есть  начинания комментария СЛЭША ?

! ) Вопрос  как расшифровать сие комментариии ?

2 )  Справочник  F1    молчит..

3 ) У меня СЛЭШ ( ни правый , ни левый ,ни двойной , ни тройной  такое не пишет )

4 ) Что сделать . чтобы СЛЭШ правый двойной написал такое ?

 
Zvezdochet:

3. Пример ДЕЙСТВИЙ двойного слеша - был приведен раз десять.   ХДЕ ???

А ведь Юрий дал вполне четкий и нормальный ответ. ХДЕ ???

Кстати насчёт ДЕЙСТВИЙ слеша правого двойного...Вопрос был привести пример ДЕЙСТВИЙ в виде начинаний комментария ( ев ..? )

А что у слэша двойного правого есть ещё и ДРУГИЕ действия ?? Какие ??

Вы не на том зациклились) сллеши это верхняя точка верхушки айсберга) просто запомните что если хотите подписать что нибудь в коде для себя, то в самом начале перед тем как подписать что нибудь поставьте // - все что далее будет являться комментарием и не будет компилироваться.

// Мой комментарий

Вам учить нужно что такое методы, функции, условия, циклы... Далее что такое Классы, стукруры и прочие... Далее писать... Не зная основ программирования не получится бота написать.

 
Zvezdochet:

Где ответ на  ТРЕТИЙ  вопрос ?

Привести пример НАЧИНАНИЯ  комментария слэша правого двойного

Бросайте вы это дело). Программирование — это точно не ваше. Дальше, если изучать, пойдут более сложные вещи, значительно сложнее понятия чем обозначение комментариев.
 
Aliaksandr Hryshyn:
Бросайте вы это дело). Программирование — это точно не ваше. Дальше, если изучать, пойдут более сложные вещи, значительно сложнее понятия чем обозначение комментариев.

Да он нам голову морочит, и получает удовольствие.

 
Andrey Azatskiy:

Вы не на том зациклились) сллеши это верхняя точка верхушки айсберга) просто запомните что если хотите подписать что нибудь в коде для себя, то в самом начале перед тем как подписать что нибудь поставьте // - все что далее будет являться комментарием и не будет компилироваться.

Вам учить нужно что такое методы, функции, условия, циклы... Далее что такое Классы, стукруры и прочие... Далее писать... Не зная основ программирования не получится бота написать.

Мне это уже писали . Но в коде я замечал что с правого двойного слэша начинайся очень много всякой крякозябры .

Тогда вопрос такой . А что  будет , если ВАБЩЕ не ставить правые двойные слэши ?

 
Zvezdochet:

Мне это уже писали . Но в коде я замечал что с правого двойного слэша начинайся очень много всякой крякозябры .

Тогда вопрос такой . А что  будет , если ВАБЩЕ не ставить правые двойные слэши ?

Вот пример на скрине . Много  разной крякозябры начинается с правого двойного слэша .  СВОИХ никаких комментариев я там ничего не писал .


