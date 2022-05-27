Где купить книгу о программировании советников? - страница 24
Купил книгу Шилдта " С++ Шаг за шагом ". И читаю : " Многие из вас наверняка писали программы на JAVA или C# .Так что изучение С ++ не составит для вас труда .
Ага !! А если купить С # там будет : " Наверняка многие из вас писали программы на JAVA или С++ , Так что изучение С # не составит для вас труда" А если купить JAVA там будет написано : " Наверняка многие из вас писали программы на С++ и С # " !! Так что изучение JAVA не составит для вас труда . "
Что то мне жутко захотелось пообщаться с автором по душам...
:-)
чтобы научиться программировать с "0", так и надо начинать с того уровня.
Возьмите школьный учебник. Вы человек взрослый и устремлённый - за пару недель вы его пройдёте.
есть такой ресурс: www.intuit.ru - там есть курсы программирования, открытые и бесплатные. Посмотрите/почитайте вводную, если вам подходит можете скачать их учебник (или заказать в печатном виде)
если не подходит, то плюйте на всех, начинайте с Паскаля и учебников Вирта.
---
А так все "гросс-буки" действительно ориентированы на профессиональную аудиторию. Учебник по С/С++/ИТД для тех кто уже умеет программировать но хочет лучшего.
---
К перечисленному ранее must-have программиста, можно добавить "Конкретная математика" того-же Кнута и Поташника, и "Алгоритмы: построение и анализ" Кормена
Книга по MQL4 программированию для новичков. Есть на Озоне, Литресе, Амазоне. Можно купить электронный вариант или заказать печатную книгу. Электронная - 480 р., печатная от 359 р.
Сайт книги
Сначала надо программирование подучить , а потом уже ....создавать робота за ОДИН вечер
Помню когда в училище учился тоже книга попалась : " Радиоприёмник своими руками " И тоже тонкая брошшюра страниз тридцать .....
:-)
Ну так учи, кто мешает
А я то наивный думал, что брошюры бесплатно выдают.
Мешает присутствие отсутствия . Ща куплю книгу и на следующий день научусь робота писать. Жесть !
Чтобы научиться писать роботов, надо начинать писать роботов. Ладно, проехали. Я вижу, Вам ничего не поможет