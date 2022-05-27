Где купить книгу о программировании советников? - страница 24

Новый комментарий
 
Zvezdochet:

Купил книгу Шилдта " С++   Шаг за шагом ".  И читаю : " Многие из вас наверняка  писали программы на  JAVA или   C#  .Так что изучение С ++ не составит для вас труда .

Ага !! А если купить С # там будет : " Наверняка многие из вас    писали программы на  JAVA или С++  , Так что изучение С # не составит для вас труда" А если купить  JAVA  там будет написано : " Наверняка многие из вас    писали программы на  С++ и С # " !!  Так что изучение  JAVA не составит для вас труда . "


Что то мне жутко захотелось пообщаться с автором по душам...

:-)

чтобы научиться программировать с "0", так и надо начинать с того уровня.

Возьмите школьный учебник. Вы человек взрослый и устремлённый - за пару недель вы его пройдёте.

есть такой ресурс: www.intuit.ru - там есть курсы программирования, открытые и бесплатные. Посмотрите/почитайте вводную, если вам подходит можете скачать их учебник (или заказать в печатном виде)

если не подходит, то плюйте на всех, начинайте с Паскаля и учебников Вирта.

---

А так все "гросс-буки" действительно ориентированы на профессиональную аудиторию. Учебник по С/С++/ИТД для тех кто уже умеет программировать но хочет лучшего.

---

К перечисленному ранее must-have программиста, можно добавить "Конкретная математика" того-же Кнута и Поташника, и "Алгоритмы: построение и анализ" Кормена

 
Школьный учебник программирования - это идея ! Потом Паскаль . Затем Фортран . Затем " С " . Потом уже С++ . ......А пока же дошёл до инкаспуляции ,  псевдо языка и байт кода , межплатформенная какая то движуха  со стороны  JAVA , ещё какие то классы внутри какого то объёкта и ещё  Объектно  Ориентированное Программирование ООП ...........................короче дело ясное , что дело тёмное . Чем дальше влез , тем злее партизаны ..........и ещё они голодные .А голодный партизан  страшнее атомной войны !
 

Книга по MQL4 программированию для новичков. Есть на Озоне, Литресе, Амазоне. Можно купить электронный вариант или заказать печатную книгу.  Электронная - 480 р., печатная от 359 р.

Сайт книги


 

Сначала надо программирование подучить , а потом уже ....создавать робота за ОДИН вечер

Помню когда в училище учился тоже книга попалась : " Радиоприёмник своими руками " И тоже тонкая брошшюра страниз тридцать .....

 
Maxim Kuznetsov:

:-)

чтобы научиться программировать с "0", так и надо начинать с того уровня.

Возьмите школьный учебник. Вы человек взрослый и устремлённый - за пару недель вы его пройдёте.

есть такой ресурс: www.intuit.ru - там есть курсы программирования, открытые и бесплатные. Посмотрите/почитайте вводную, если вам подходит можете скачать их учебник (или заказать в печатном виде)

если не подходит, то плюйте на всех, начинайте с Паскаля и учебников Вирта.

---

А так все "гросс-буки" действительно ориентированы на профессиональную аудиторию. Учебник по С/С++/ИТД для тех кто уже умеет программировать но хочет лучшего.

---

К перечисленному ранее must-have программиста, можно добавить "Конкретная математика" того-же Кнута и Поташника, и "Алгоритмы: построение и анализ" Кормена

Я зарегестрировался  и  ИНТУИТЕ   . И вроде  ПРОГРАММИРОВАНИЕ  нажал . Что дальше ....??  Нажал   РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ выскочило  КУРСЫ ПРИБЫЛЬНОГО ТРЕЙДИНГА ...............а где ж  ПРОГРАММИРОВАНИЕ ....?
 
А я то наивный думал, что брошюры бесплатно выдают.
 
Zvezdochet:

Сначала надо программирование подучить , а потом уже ....создавать робота за ОДИН вечер

Помню когда в училище учился тоже книга попалась : " Радиоприёмник своими руками " И тоже тонкая брошшюра страниз тридцать .....

Ну так учи, кто мешает

 
Evgeniy Zhdan:

Ну так учи, кто мешает

Мешает присутствие отсутствия . Ща куплю книгу и на следующий день научусь робота  писать. Жесть !
 
pavlick_:
А я то наивный думал, что брошюры бесплатно выдают.
Я устроился   раздавать газеты " МЕТРО "  по утрам . Выдают по 10 кг весом . Я их во вторсырьё отнёс . Они мне талончик выдали .С этим талончиком  я в букинистический .  Они мне  выдали   Артур Конан Дойль   "   Учебник программирования на  MQL 4 "
 
Zvezdochet:
Мешает присутствие отсутствия . Ща куплю книгу и на следующий день научусь робота  писать. Жесть !

Чтобы научиться писать роботов, надо начинать писать роботов. Ладно, проехали. Я вижу, Вам ничего не поможет

1...171819202122232425262728293031
Новый комментарий