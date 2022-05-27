Где купить книгу о программировании советников? - страница 23
Кнута не каждый уже знающий язык потянет. Книга своеобразная.
Я как то мельком читал тоже " Для ПРОДВИНУТЫХ пользователей " .........Нафик мне её тогда советуют ???
Закачка тоже -то ли качается то ли не качается непонятно .Выключу всё нафик и куплю как нибудь С++ Шилдта за 500
Аргумент - на безрыбье и рак рыба !
Возьмите для начала какую нибудь С++ или С# для чайников. Так и называются. возможно в инете есть.
Купил книгу Шилдта " С++ Шаг за шагом ". И читаю : " Многие из вас наверняка писали программы на JAVA или C# .Так что изучение С ++ не составит для вас труда .
Ага !! А если купить С # там будет : " Наверняка многие из вас писали программы на JAVA или С++ , Так что изучение С # не составит для вас труда" А если купить JAVA там будет написано : " Наверняка многие из вас писали программы на С++ и С # " !! Так что изучение JAVA не составит для вас труда . "
Что то мне жутко захотелось пообщаться с автором по душам...
Ой извините, я там ранее наврал очень сильно, у меня книга по С# не Шилдта, а Хейлсберга. Так что пр Шилдта не знаю, хорошая она или нет.
А может лучше Джек Лондон ?
Он хорош, но о другом писал.
Если все совсем туго, можно какую-нибудь книгу для детей почитать, потом попрет.
Яж и говорю, что тут только Кнут поможет. Надо Федя, надо.(с)
Банально, это очень умный препод. Издание для людей посягнувших на университетское образование, так что проблем не должно быть.
А кто эти другие авторы "Hello world"?