Где купить книгу о программировании советников? - страница 23

Новый комментарий
 
Yuriy Asaulenko:

Кнута не каждый уже знающий язык потянет. Книга своеобразная.

Я как то мельком читал    тоже " Для ПРОДВИНУТЫХ пользователей " .........Нафик мне её тогда советуют ???

Закачка тоже -то ли качается то ли не качается  непонятно .Выключу всё нафик и куплю как нибудь  С++ Шилдта за 500

Аргумент - на безрыбье и рак рыба !

 
Zvezdochet:

Я как то мельком читал    тоже " Для ПРОДВИНУТЫХ пользователей " .........Нафик мне её тогда советуют ???

Закачка тоже -то ли качается то ли не качается  непонятно .Выключу всё нафик и куплю как нибудь  С++ Шилдта за 500

Аргумент - на безрыбье и рак рыба !

Возьмите для начала какую нибудь С++ или С# для чайников. Так и называются. возможно в инете есть.

 

Купил книгу Шилдта " С++   Шаг за шагом ".  И читаю : " Многие из вас наверняка  писали программы на  JAVA или   C#  .Так что изучение С ++ не составит для вас труда .

Ага !! А если купить С # там будет : " Наверняка многие из вас    писали программы на  JAVA или С++  , Так что изучение С # не составит для вас труда" А если купить  JAVA  там будет написано : " Наверняка многие из вас    писали программы на  С++ и С # " !!  Так что изучение  JAVA не составит для вас труда . "


Что то мне жутко захотелось пообщаться с автором по душам...

 
Ой извините, я там ранее наврал очень сильно, у меня книга по С# не Шилдта, а Хейлсберга. Так что пр Шилдта не знаю, хорошая она или нет.
 
Dmitry Fedoseev:
Ой извините, я там ранее наврал очень сильно, у меня книга по С# не Шилдта, а Хейлсберга. Так что пр Шилдта не знаю, хорошая она или нет.
А может лучше  Джек  Лондон ? 
 
Торгерсен М., тоже неплохо пишет
 
 Вилтамут С      прям про С  базовый пишет .Это основа основ .Его надо покупать
 
Zvezdochet:
А может лучше  Джек  Лондон ? 

Он хорош, но о другом писал.

Если все совсем туго, можно какую-нибудь книгу для детей почитать, потом попрет.

 
@Zvezdochet купите себе е-инк читалку на 7-10 дюймов, и читайте всё в электронных форматах, дешевле будет
 
Zvezdochet:

Купил книгу Шилдта " С++   Шаг за шагом ".  И читаю : " Многие из вас наверняка  писали программы на  JAVA или   C#  .Так что изучение С ++ не составит для вас труда .

Ага !! А если купить С # там будет : " Наверняка многие из вас    писали программы на  JAVA или С++  , Так что изучение С # не составит для вас труда" А если купить  JAVA  там будет написано : " Наверняка многие из вас    писали программы на  С++ и С # " !!  Так что изучение  JAVA не составит для вас труда . "


Что то мне жутко захотелось пообщаться с автором по душам...

Яж и говорю, что тут только Кнут поможет. Надо Федя, надо.(с)

кнут

Банально, это очень умный препод. Издание для людей посягнувших на университетское образование, так что проблем не должно быть.

А кто эти другие авторы "Hello world"?

1...16171819202122232425262728293031
Новый комментарий