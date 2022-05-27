Где купить книгу о программировании советников? - страница 25
Мешает присутствие отсутствия . Ща куплю книгу и на следующий день научусь робота писать. Жесть !
Понимаете ли, все программирование держится на обычной логике. Поэтому, прежде чем изучать программирование, необходимо изучить основы логики. По логике тоже очень много учебников существует, так что это не проблема. Неотъемлемая составляющая любой программы, это какие-либо математические вычисления. В каждом языке программирования имеется множество математических функций, поэтому, прежде чем заниматься программированием, надо изучить математику, не простую арифметику, а тригонометрию и хотя бы основы высшей: интегральное, дифференциальное исчисление, особенно ряды - на их основе выполняется компьютерный расчет тригонометрических и других функций. Как же можно заниматься программированием не буду знакомым с рядами? Основой каждого компьютера является процессор - электронное устройство, поэтому надо изучить основы электроники и микропроцессорной техники. В конечной форме все данные, располагающее в оперативной памяти компьютера и которыми манипулирует процессор представляют собой двоичные числа, поэтому необходимо проштудировать бинарную арифметику. Лезть в электронику, не будучи знакомым с основами электротехники - это попытка прыгнуть через голову. Так что, сначала основы электротехники и опять же - физика, поскольку она объясняет основы электричества. Основа всей электроники - это полупроводники, так что без химии никак не обойтись.
Можно еще много причин и объяснений придумать, почему вы не сядете сегодня вечером и не напишите своего первого советника.
Логические элементы приводил пример КАКИЕ изучали на уроки информатики . Вот такие
Оу! Так вы и уроки информатики проходили? Тогда в чем проблема, нужен волшебный пендаль?
Тригонометрию знаю .В электротехниче встречаются тригонометрические формулы и примеры .Пифагоровы штаны во все стороны равны ! Биссектриса - это такая крыса , которая бегает по углам и делит углы пополам - вот тебе тригонометрия . Отношения синуса к косинусу или тангенса к артанкненсу и всё остальное можно найти в справочнике - пять минут делов . Что такое синус косинус и тангенс - найти в справочние Википедии - пять минут делов ....Интегральные уравнения формула есть как в уме считать .Очень простая , я её вычитал из книги для студентов ВУЗА и я в училище приводил готовые результат . Учительница требовала , чтобы я решения приводил . Я недоумевал : " Зачем ?? Если решать по школьной формуле ( поэтапно ) гораздо сложнее !" Вообщем четвёрку она мне из принципиальности . "Диффуры " тоже ниччё сложного - обычная математика . Надо будет если то в интернете почитаю школьные уроки . Тока как оно мне поможет в понимании инкапсуляции и полиморфизма - ума не приложу ?? Или проштудирую диффуры и байт код JAVA расшифрую
База у Вас хорошая. Переходите к следующему этапу - начинайте изучать азы бейсика
Виртуальный пендаль выдали мне тут не раз и отправляют ............снова непонятно куда.................
Во фрилансе найдите себе репетитора. Он вам будет давать уроки, выдавать домашние задание. Кроме того будет стимул учится прилежно, что бы деньги не были потрачены зря. :)
Ого, какие люди среди нас - дифуры это простая математика для них. Куда уж нам их учить.. Это мы должны построиться в очередь на аудиенцию... и не дышать.
...а что такое полиморфизм и инкапсуляция, уже и спрашивать должно быть стыдно.
Zvezdochet, у вас какие-то серьезные проблемы с когнитивными процессами. Что вы вообще когда-нибудь сделали, чтобы понять, что такое полиморфизм и инкапсуляция?
Печально, что вы даже не поняли, что то была шутка. Это усугубляет ваше ситуацию.
Уже нашлось много репетиторов все кандидаты репетиторских наук . Страусы и трупы одним словом . Хочу найти доктора , а лучше прохфейссора репентиторских наук .Страус их задери . Молчат , репетируя , словно страусы в песок головы прячут - типа трупы .Одним словом страусы и трупы .Хотя одним словом ежели то Страуструп - инхварматика прагъраммиравание и прочаяя Страуструпщина .
Понятно. Если судить по написанному то вам надо сначала бардак в голове привести в порядок прежде чем учится программированию. :)