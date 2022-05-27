Где купить книгу о программировании советников? - страница 18

Yuriy Asaulenko:

Да он нам голову морочит, и получает удовольствие.

Скорее всего нет. Хотя изучать новое похвально.
 
Zvezdochet:

Мне это уже писали . Но в коде я замечал что с правого двойного слэша начинайся очень много всякой крякозябры .

Тогда вопрос такой . А что  будет , если ВАБЩЕ не ставить правые двойные слэши ?

Будет ошибка и не скомпилируется.
 
Zvezdochet:
Вот пример на скрине . Много  разной крякозябры начинается с правого двойного слэша .  СВОИХ никаких комментариев я там ничего не писал .


по MQL4 сюда :

Пока не прочитаете от корки до корки, не смешите пожалуйста форумчан ;)

Удачи!!!

 

И так мы определились . что НАЗНАЧЕНИЕ правых двойных слэшей является ЗАПРЕТ компиляции  пометок ( записей , комментарий ) программиста , записанных  ПОСЛЕ зака " правый двойной слэш   //  "

Это комментарий для тех . кто едет в обществененом транспорте в паре с Лёней Броневым из фильма 17 мгновений весны

Жду  ответ на  вопрос про вариант с  полным отсутствием  в коде правых двойных слэшей .

 
Zvezdochet:

И так мы определились . что НАЗНАЧЕНИЕ правых двойных слэшей является ЗАПРЕТ компиляции  пометок ( записей , комментарий ) программиста , записанных  ПОСЛЕ зака " правый двойной слэш   //  "

Это комментарий для тех . кто едет в обществененом транспорте в паре с Лёней Броневым из фильма 17 мгновений весны

Жду  ответ на  вопрос про вариант с  полным отсутствием  в коде правых двойных слэшей .

Если не будет слешей, то нельзя писать комментарий, иначе будет ошибка.
 
Aliaksandr Hryshyn:
Бросайте вы это дело). Программирование — это точно не ваше. Дальше, если изучать, пойдут более сложные вещи, значительно сложнее понятия чем обозначение комментариев.
Я с УДОВОЛЬСТВИЕМ брошу программирование как только сей ресурс выполнит ВОЗМОЖНОЕ  и моё предложение . А именно  : " Если разработчик ВЗЯЛСЯ написать советник и не смог , то КОМИССИЮ  платит  разработчик . А пока  я полгода выплачиваю каждый раз по 10 %   за каждый арбитраж в МОЮ пользу . А разработчику на мои финансовые потери понятно - до лампочки . Так что я в самом начале своих комментариев акцентировал сие событие ( лезу в прогеры )  не от хорошей жизни . Так что как только  вышеупомянутое и предложенное правило будкт принято - так сразу брошу програмирование учить !
 
Aliaksandr Hryshyn:
Если не будет слешей, то нельзя писать комментарий, иначе будет ошибка.

Я не писал , что БУДУ  писать какие либо комментарии . Я хочу найти самую минимальную точку отсчёта - первую ступеньку , несмотря на то , что можно перескочить несколько . У каждого свои  шарики в голове .У каждого они по своему устроены .

Пример : Я не пишу никаких комментариев

Вопрос : " Что будет в случае из примера , если  отказаться от правых двойных слэшей ?

 
