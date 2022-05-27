Где купить книгу о программировании советников? - страница 18
Да он нам голову морочит, и получает удовольствие.
Мне это уже писали . Но в коде я замечал что с правого двойного слэша начинайся очень много всякой крякозябры .
Тогда вопрос такой . А что будет , если ВАБЩЕ не ставить правые двойные слэши ?
Вот пример на скрине . Много разной крякозябры начинается с правого двойного слэша . СВОИХ никаких комментариев я там ничего не писал .
по MQL4 сюда :
https://docs.mql4.com/ru
а книжка тут
https://book.mql4.com/ru
Пока не прочитаете от корки до корки, не смешите пожалуйста форумчан ;)
Удачи!!!
И так мы определились . что НАЗНАЧЕНИЕ правых двойных слэшей является ЗАПРЕТ компиляции пометок ( записей , комментарий ) программиста , записанных ПОСЛЕ зака " правый двойной слэш // "
Это комментарий для тех . кто едет в обществененом транспорте в паре с Лёней Броневым из фильма 17 мгновений весны
Жду ответ на вопрос про вариант с полным отсутствием в коде правых двойных слэшей .
Бросайте вы это дело). Программирование — это точно не ваше. Дальше, если изучать, пойдут более сложные вещи, значительно сложнее понятия чем обозначение комментариев.
Если не будет слешей, то нельзя писать комментарий, иначе будет ошибка.
Я не писал , что БУДУ писать какие либо комментарии . Я хочу найти самую минимальную точку отсчёта - первую ступеньку , несмотря на то , что можно перескочить несколько . У каждого свои шарики в голове .У каждого они по своему устроены .
Пример : Я не пишу никаких комментариев
Вопрос : " Что будет в случае из примера , если отказаться от правых двойных слэшей ?