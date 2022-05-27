Где купить книгу о программировании советников? - страница 15

Zvezdochet:

Вопрос : "  Каким образом  символ начинает комментарий 7

Вопрос : Как выглядит этот комментарий ?

Вопрос : Какие разновидности комментария ?

Что значит "каким образом символ начинает комментарий" ??? Комментарий - это и есть ряд ТВОИХ символов.  Один из них (тот, что идет сразу за двойным слешем) первый символ комментария. И дальше - до конца строки.

Комментарий выглядит так, как ты этого хочешь - это просто набор символов. Может быть набор пробелов. Может быть набор букв-цифр-знаков. Все, что угодно.

Про разновидности - сперва разберись с тем, что есть. Когда поймешь - тогда можно говорить о разновидностях. (Сперва ребенку нужно знать, что еду надо есть, а в разновидностях еды - разбираются уже потом).

 
Zvezdochet:
И не надо писать про  МОИ комментарии !!! Я  ещё НИЧЕГО не комментировал . Хочу понять  , что комментрует двойной слэш обыкновенный

Вот-вот, ты давай СВОИ комментарии. Повторю - научиться программировать можно только если пытаться программировать. Поэтому - давай свои примеры, свои комментарии.

В программировании нет "царского" пути.

 
pavlick_:
Вы, наверное, действительно стебётесь. Маловероятно, что здесь что-то может быть непонятно https://www.mql5.com/ru/docs/basis/syntax/commentaries

Я просто уверен, что это такой довольно тупой троллинг.

Но - поддержим игру ! Научим человека программированию, раз он хочет.

Пока он согласен учиться, а то ведь я уже не раз настаивал на том, чтобы он сам написал пример, а чел хочет все "чисто теоретически"... Это у него врядли получится.

 
Koldun Zloy:

Комментарий - это любой текст на любом языке, который компилятор должен игнорировать.

Это просто программист делает пометки для себя.

И это не тот вопрос, которому нужно уделять столько времени.

Даже интересно, дойдёте ли Вы таким способом до программирования.

Комментарий - это любой текст на любом языке, который компилятор должен игнорировать.Очень интересно !!!  СЛЭШ начинает комментарии , которые компилятор игнорирует !!  Вопрос : Зачем тогда СЛЭШУ что либо начинать комментровать ???

Это просто программист делает пометки для себя.Не  впутывайте программиста !!!  Вопрос про СЛЭШИ !!!

И это не тот вопрос, которому нужно уделять столько времени. А для меня  именно ТОТ !!

Даже интересно, дойдёте ли Вы таким способом до программирования.  ТАКИМ способом точно не дойду - разве что дошкондыляю.....

Итог : 1 ) Ответ на поставленный вопрос не был написан .

           2  )  Прогсьба не объяснять действия  программиста была игнорирована

           3 )  Просьба привести пример ДЕЙСТВИЙ  правого двойного слэша (   НАЧИНАТЬ комментарий )   была игнорирована

 
1. Ответ на поставленный вопрос был дан несколько раз.

2. Чтобы объяснить действия - эти действия должны быть. Твои действия приведены не были.

3. Пример ДЕЙСТВИЙ двойного слеша - был приведен раз десять.

Вы тролль! Теперь я это знаю точно.

 
Koldun Zloy:

Вы тролль! Теперь я это знаю точно.

Сказал Колдун Злой Звездочету.  :))))

 
Понятие комментария


Программа состоит из двух видов записей: тех, которые составляют собственно программу, и тех, которые являются лишь пояснительным текстом к ней.

Комментарий - это необязательная и неисполняемая часть программы.

Комментарий - это необязательная часть программы. Готовая программа будет работать в соответствии с заложенным в неё кодом независимо от того, есть в ней комментарии или нет. Однако комментарии очень облегчают понимание кода программы. Они могут быть однострочными и многострочными. Однострочный комментарий - это любая последовательность символов, перед которой стоят две косые черты (//). Признак однострочного комментария заканчивается вместе с переводом строки. Многострочный комментарий начинается символами /* и заканчивается символами */ (см. рис. 3).

Комментарии используются для пояснения кода программы. Хорошая программа всегда содержит комментарии.

3

Рис.  Примеры комментариев в программе.


Комментарии широко используются при написании программ. В коде они обычно отражаются серым цветом. Мы также будем использовать комментарии для пояснений в программах, чтобы сделать их содержание более понятным.

Учебник Ковалева С.
 
Если хотите узнать больше про черточки и точки, то нужно изучать азбуку Морзе.
 
Texnolog:
Если хотите узнать больше про черточки и точки, то нужно изучать азбуку Морзе.

Давайте попробуем. А что означает точка? А если точек 2 или 3? А тире? А почему одна точка - это Е? А почему, если две точки это уже не ЕЕ, а И?

А тире это Т, почему? Если точка, это Е, а тире Т, то как можно что-то передать двумя буквами?

