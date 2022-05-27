Где купить книгу о программировании советников? - страница 11

Zvezdochet:

Я не знаю ни про какие комментарии !Й! У меня неет никаких комментариев !!   Есть вопросы   

ЧТО будет если три вправо написать черты ?  Или одну вправо ? или  три влево ? или прямо ? или горизонтально ?

Ну так понятно, что не знаешь. А вот "Нет никаких комментариев" - это ты кому-нибудь другому вешай лапшу на уши. Ниже сам пишешь - что будет, если написать три черты.

Вот, первые две - обозначают комментарий, а дальше - сам текст комментария, в виде последней третьей черты. Ты его сам же написал, раз спрашиваешь.

А не балабол ли ты ?

Все остальные варианты - после двух слешей можешь писать, все это будет восприниматься компьютером как комментарий - текст, который ты написал для себя.

Зачем ? Ну это же твой текст, ты и пишешь.

 
Renat Akhtyamov:
 

Добро пожаловать в наши ряды ;)

Да никуда он не пожалует. Ему просто делать нечего, но, увы, в программировании, как и в геометрии - нет царского пути. А @Zvezdochet хочет именно "царский путь".

Не выйдет.

 
Renat Akhtyamov:

но это же тока военные, чтобы работали вечно ;)

А если по теме, то

===

я бы сначала посоветовал просто понять - из каких основных блоков состоит советник

затем бы посмотрел на бесплатные коды советников из код-базы

вник бы в алгоритмы, почитал бы в документации про каждую функцию, которая используется в советниках

затем составил бы простейший алгоритм советника, написал его

и ....

пошло/поехало

опять про КОДЫ !!!!    прежде чем выучить ЯЗЫК надо изучить АЛФАВИТ !!!   А слэши не являются комментариями !!! Комментариями являются  текстовые записи в виде слов . написанные программистом . Поэтому вопрос открыт ЧТО ТАКОЕ СЛЭШИ ??? Ну догадываюсь , что это какой то  ЗНАК  в АЛФАВИТЕ   языка MQL . Для чего он служит ???  непонятно ....вижу он стоит между ЦИФРОЙ и разным совами . пробелом или  опять же плюсиками или минусами ..а если я что то ДО него напишу ?? А если что то напишу .ВНУТРЬ него ??....короче   ХРЕНОТЕНЬ  полная а не комментарии 

 
Zvezdochet:

утро вечера мудреннее ;)
 
Zvezdochet:
Наводил и жал  F1  . Пишут что Слежи . A почему именно вправо ? И что будет если  влево ...вертигально ? горизонтально ? Одна палочка ? Пять палочек ?...............................Такого НЕ ПИШУТ  а мне ИНТЕРЕСНО
Вы неправильные вопросы задаёте. Надо просто изучать правила синтаксиса(для начала), это вроде правил русского языка. Не имеет значение, почему мы пишем "жи-ши" а не "жы-шы". Так просто сложилось...
Неужели в Ютьюбе нету уроков для новичков. Только учтите, что для программирования нужны "технарьские" способности. Я имею ввиду не просто перевести что-то конкретное на язык MQL, а именно способность придумать алгоритм/алгоритмы для решения конкретной задачи, также уметь использовать чужие алгоритмы, библиотеки и т.д.
 
Zvezdochet:

Учи C# , быстрее освоишь mql . Я так начинал с нуля, так понятней будет.

 
Aliaksandr Hryshyn:
 Не имеет значение, почему мы пишем "жи-ши" а не "жы-шы". Так просто сложилось...

Это грамматика , а не синтаксис.

 
Evgeny Belyaev:

Это грамматика , а не синтаксис.

Не придирайтесь к словам).
Хотя вы правы.
 
Evgeny Belyaev:

Учи C# , быстрее освоишь mql . Я так начинал с нуля, так понятней будет.

C# сложнее. Больше наворотов.
 

Прикольная ветка :-))

Всегда испытывал уважение к людям, желающим получать новые знания. Особенно к пожилым. Вон Энгельс выучил русский язык, когда ему было под 60 лет...

Имхо, книг никаких покупать не стоит. Навалом их в сети, можно легко скачать. Есть курсы и на YouTube. Вот тут можно найти доп.материал по основам программирования.

Но С++ или C#, если уж о них, будут посложнее. По большому счёту лучше за это и не браться, если нужны только рОботы в MQL-среде.

А вообще, уже правильно говорили насчёт Документации по MQL5. Отлично написана. Отправная точка. Масса статей на MQL5-сайте. Ни одна книжка не покроет объём написанного...

