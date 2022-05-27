Где купить книгу о программировании советников? - страница 11
Я не знаю ни про какие комментарии !Й! У меня неет никаких комментариев !! Есть вопросы
ЧТО будет если три вправо написать черты ? Или одну вправо ? или три влево ? или прямо ? или горизонтально ?
Ну так понятно, что не знаешь. А вот "Нет никаких комментариев" - это ты кому-нибудь другому вешай лапшу на уши. Ниже сам пишешь - что будет, если написать три черты.
Вот, первые две - обозначают комментарий, а дальше - сам текст комментария, в виде последней третьей черты. Ты его сам же написал, раз спрашиваешь.
А не балабол ли ты ?
Все остальные варианты - после двух слешей можешь писать, все это будет восприниматься компьютером как комментарий - текст, который ты написал для себя.
Зачем ? Ну это же твой текст, ты и пишешь.
Да никуда он не пожалует. Ему просто делать нечего, но, увы, в программировании, как и в геометрии - нет царского пути. А @Zvezdochet хочет именно "царский путь".
Не выйдет.
но это же тока военные, чтобы работали вечно ;)
А если по теме, то
===
я бы сначала посоветовал просто понять - из каких основных блоков состоит советник
затем бы посмотрел на бесплатные коды советников из код-базы
вник бы в алгоритмы, почитал бы в документации про каждую функцию, которая используется в советниках
затем составил бы простейший алгоритм советника, написал его
и ....
пошло/поехало
Добро пожаловать в наши ряды ;)
опять про КОДЫ !!!! прежде чем выучить ЯЗЫК надо изучить АЛФАВИТ !!! А слэши не являются комментариями !!! Комментариями являются текстовые записи в виде слов . написанные программистом . Поэтому вопрос открыт ЧТО ТАКОЕ СЛЭШИ ??? Ну догадываюсь , что это какой то ЗНАК в АЛФАВИТЕ языка MQL . Для чего он служит ??? непонятно ....вижу он стоит между ЦИФРОЙ и разным совами . пробелом или опять же плюсиками или минусами ..а если я что то ДО него напишу ?? А если что то напишу .ВНУТРЬ него ??....короче ХРЕНОТЕНЬ полная а не комментарии
Наводил и жал F1 . Пишут что Слежи . A почему именно вправо ? И что будет если влево ...вертигально ? горизонтально ? Одна палочка ? Пять палочек ?...............................Такого НЕ ПИШУТ а мне ИНТЕРЕСНО
Учи C# , быстрее освоишь mql . Я так начинал с нуля, так понятней будет.
Не имеет значение, почему мы пишем "жи-ши" а не "жы-шы". Так просто сложилось...
Это грамматика , а не синтаксис.
Учи C# , быстрее освоишь mql . Я так начинал с нуля, так понятней будет.
Прикольная ветка :-))
Всегда испытывал уважение к людям, желающим получать новые знания. Особенно к пожилым. Вон Энгельс выучил русский язык, когда ему было под 60 лет...
Имхо, книг никаких покупать не стоит. Навалом их в сети, можно легко скачать. Есть курсы и на YouTube. Вот тут можно найти доп.материал по основам программирования.
Но С++ или C#, если уж о них, будут посложнее. По большому счёту лучше за это и не браться, если нужны только рОботы в MQL-среде.
А вообще, уже правильно говорили насчёт Документации по MQL5. Отлично написана. Отправная точка. Масса статей на MQL5-сайте. Ни одна книжка не покроет объём написанного...