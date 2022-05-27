Где купить книгу о программировании советников? - страница 12

Zvezdochet:

С++ я нашёл по 400 рублей , а  С #      1 000 рублей .
Вот посоветуйте какую книгу купить ?

Не сочтите за рекламму) просто человеку помочь хочу, к компании которую советую не какого отношения не имею)


Мой совет - курсы от Itvdn - там ребята классно рассказывают ссамых азов. как раз про слеши и прочие расскажут. Минимальный курс порядка 20 долларов стоит (месячная подписка и доступ ко все мкурсам) 

С++ лучше всего подойдет (начальный уровень и может быть базовый...) так как Mql по подобию плюсов делается (хоть и урезанному сильно, но темнемение), а курсы такого качества по Mql непосредственно найти будет сложно (если они вообще есть). Да и подтнув один из схожих по синтаксису языков - можно второй очень быстро освоить.  

Справка для начала не катит. Требует минимального уровня понимания сути программирования. Вот найдите мне хоть одну страницу в справке по программированию, которую полностью поймёт абсолютно не знакомый с этим делом человек. Сама структура информации заточена под другое. Учебники сильно отличаются.
 
pavlick_:
Да, жесть, похоже до реального написания кода так и не дойдёт, отправили товарища читать многотомник Кнута )), осталось закидать ссылками на многотысячный самоучитель по английскому (видимо тоже там беда, раз "single quote needed" == "кирпич"). Заодно неплохо проштудировать ещё один знаменитый труд "Искусство схемотехники" (желательно в оригинале - на английском, естественно), ну чтобы представлять работу компьютера на самом низком (базовом уровне).

Уточнение, читать как художественную книгу - это фильтр персонального восприятия и не более, сэкономит время для ТС и для других людей.Зачем объяснять что синтаксис у языка такой, если можно в общем прочитать историю создания с++ (вообще алгоритмических языков). Раньше не было интернетов и в книге автор не мог рассусоливать с каждым о слэшах. Прочитать признанного умного человека по интересуемой тематике всегда полезно. Кнут (и Искусство схемотехники в т.ч.) дает набор проблем и направление как они решались (Сегодня можно открыть даташит, взять типовую схему и вуаля все готово или вообще на алибабе заказать). Если человек не знает/понимает разницы в разрядности процессора, то заявления Администрации и всех остальных про 64 бита это как горох об стену - в конечном итоге это потерянное время.

 
Denis Kirichenko:

А вообще, уже правильно говорили насчёт Документации по MQL5. Отлично написана. Отправная точка. Масса статей на MQL5-сайте. Ни одна книжка не покроет объём написанного...

Советовать документацию новичку -- распространённый совет -- только он принципиально ошибочный.

Новичку нужен учебник -- документация ему не понятна.

Как только новичок, изучая учебник, начинает понимать документацию -- ему перестаёт нужен учебник и становится нужна документация.

Почему при всём многообразии учебников по программированию -- 99% учебников бестолковые? -- Потому что построены они как "калька" документации.

У документации и у учебника -- разные цели и подходы к изложению материала.

Ни одна документация не строится с методологической, учебной точки зрения.

 
Zvezdochet:
Я так прог Японские свечи и разные паттерны Пессевенто   несколько месяцев " читал с экрана "   с ведром альбуцида под рукой . Ниччччччё в голову не лезло !!!  Думаю что  свечи такие  непонятные ??? Одна большая , другая маленькая , то сверху хвост то снизу - абракадабра какая то .....есть  же линия  и ибать  никому мозги ...Так я рассуждал ....потом на глаза попалась книга " Стив Нисон  " Японские свечи " .Красочная такая обёрка , и взял от скукоты почитать . С первой же страницы  увлёкся !!  Там про Японию , как этот технический анализ зарождался вообще ..про Хонму . который рисом торговал " и т.д  как свечи  звучат по японски   ...тоже интересно ....Информационный голод сказался . за неделю книгу я " проглотил "   и теперь     " читаю " график .... Так что кому книга , а кому ляктроника . На вкус и на цвет лякроников нет !

Не думаю, что всё так радужно и изучение всегда столь захватывающе (во всяком случае в этой сфере). 95% того что я читаю - это на силе воли. Нужно мне было разобраться с исключениями и я несколько дней (если не неделю) сидел и читал без особого удовольствия про всякие персональные функции, CFI, landing pads, таблицы исключений, целые с переменной длинной, про раскучивание стека силами libstdc, копал под отладчиком, ... . На эту тему можно написать ещё одну книгищу, снабдив это всё историей и искромётным юмором автора. Поэтому эффективность книги невысока на мой взгляд. А большинство концепций будут просто непонятными или незапомнятся из-за неактуальности для читателя в данный момент времени.

 
Aliaksandr Hryshyn:
Молодец !!!   Ещё я заметил ( и не в одном исходнике )  ВОЛНИСТЫЙ стиль написания . И кому вопрос ?  F1  ??? ( это не к тебе подкол )

 
Andrey F. Zelinsky:

У автомобиля есть пятая скорость на которой  быстро ездишь . Но трогаться надо с  ПЕРВОЙ !!!
 
Zvezdochet:

это лишь для того что бы визуально было легче определить логическую цепочку. Можно вообще весь код в одну строчку записать, но тогда при необходимости что то изменить - ты сойдешь с ума.
 
Unicornis:

Уточнение, читать как художественную книгу - это фильтр персонального восприятия и не более, сэкономит время для ТС и для других людей.Зачем объяснять что синтаксис у языка такой, если можно в общем прочитать историю создания с++ (вообще алгоритмических языков). Раньше не было интернетов и в книге автор не мог рассусоливать с каждым о слэшах. Прочитать признанного умного человека по интересуемой тематике всегда полезно. Кнут (и Искусство схемотехники в т.ч.)



дает набор проблем и направление как они решались (Сегодня можно открыть даташит, взять типовую схему и вуаля все готово или вообще на алибабе заказать). Если человек не знает/понимает разницы в разрядности процессора, то заявления Администрации и всех остальных про 64 бита это как горох об стену - в конечном итоге это потерянное время.

Я в детстве в библиотеку ходил много . Читать очень любил . Наверное так и осталась привязанность к книгам . А интернет зависит от провайдера . Если долго сидишь то тебя вышибает . Создаётся нервозность , что негативно влияет на обучение . И ещё  монотонный шум вентилятора на ноуте  сильно отвлекает и на нервы действует . и ещё если что то забыл надо вспоминать на какой странице .не находишь . нервничаешь - это сказывается на учёбе . Потом глаза слезяться и как стелянные становяться . С книгой такого нету !!

Короче из всего сказанного    вывод :  Книга по   С++  будет полезна   в ознакомительных целях именно для начинающих . 400 рублей не слишком непсильная цена ? Щас гляну КНИГУ по  MQL 5 . что мне прислали ссылку несколько страниц назад .

А на мои вопросы   про слеши никто так и не ответил .....Помню мультик в детстве :   Из крана вода капает ( кран не закрыли ) и чувак правильный , даже в галстуке , мимо идёт и очень ВОЗМУЩАЕТСЯ разгильдяйством !  написал кучу транспорантов   , призывающих к бережливости  . Далее усталый , но довольный проделанной работой присел отдохнуть рядом с КАПАЮЩИМ  краном . Мимо малыш пробегал , увидел кран капает  и ЗАКРЫЛ кран .    Чувак аж   глаза выкатил от удивления !

 
Aliaksandr Hryshyn:
Справка для начала не катит. Требует минимального уровня понимания сути программирования. Вот найдите мне хоть одну страницу в справке по программированию, которую полностью поймёт абсолютно не знакомый с этим делом человек. Сама структура информации заточена под другое. Учебники сильно отличаются.

А в чем оно заключается это минимальное понимание? В том, что программа это набор инструкций... Что еще?

