Где купить книгу о программировании советников? - страница 12
С++ я нашёл по 400 рублей , а С # 1 000 рублей .
Вот посоветуйте какую книгу купить ?
Не сочтите за рекламму) просто человеку помочь хочу, к компании которую советую не какого отношения не имею)
Мой совет - курсы от Itvdn - там ребята классно рассказывают ссамых азов. как раз про слеши и прочие расскажут. Минимальный курс порядка 20 долларов стоит (месячная подписка и доступ ко все мкурсам)
С++ лучше всего подойдет (начальный уровень и может быть базовый...) так как Mql по подобию плюсов делается (хоть и урезанному сильно, но темнемение), а курсы такого качества по Mql непосредственно найти будет сложно (если они вообще есть). Да и подтнув один из схожих по синтаксису языков - можно второй очень быстро освоить.
Да, жесть, похоже до реального написания кода так и не дойдёт, отправили товарища читать многотомник Кнута )), осталось закидать ссылками на многотысячный самоучитель по английскому (видимо тоже там беда, раз "single quote needed" == "кирпич"). Заодно неплохо проштудировать ещё один знаменитый труд "Искусство схемотехники" (желательно в оригинале - на английском, естественно), ну чтобы представлять работу компьютера на самом низком (базовом уровне).
Уточнение, читать как художественную книгу - это фильтр персонального восприятия и не более, сэкономит время для ТС и для других людей.Зачем объяснять что синтаксис у языка такой, если можно в общем прочитать историю создания с++ (вообще алгоритмических языков). Раньше не было интернетов и в книге автор не мог рассусоливать с каждым о слэшах. Прочитать признанного умного человека по интересуемой тематике всегда полезно. Кнут (и Искусство схемотехники в т.ч.) дает набор проблем и направление как они решались (Сегодня можно открыть даташит, взять типовую схему и вуаля все готово или вообще на алибабе заказать). Если человек не знает/понимает разницы в разрядности процессора, то заявления Администрации и всех остальных про 64 бита это как горох об стену - в конечном итоге это потерянное время.
А вообще, уже правильно говорили насчёт Документации по MQL5. Отлично написана. Отправная точка. Масса статей на MQL5-сайте. Ни одна книжка не покроет объём написанного...
Я так прог Японские свечи и разные паттерны Пессевенто несколько месяцев " читал с экрана " с ведром альбуцида под рукой . Ниччччччё в голову не лезло !!! Думаю что свечи такие непонятные ??? Одна большая , другая маленькая , то сверху хвост то снизу - абракадабра какая то .....есть же линия и ибать никому мозги ...Так я рассуждал ....потом на глаза попалась книга " Стив Нисон " Японские свечи " .Красочная такая обёрка , и взял от скукоты почитать . С первой же страницы увлёкся !! Там про Японию , как этот технический анализ зарождался вообще ..про Хонму . который рисом торговал " и т.д как свечи звучат по японски ...тоже интересно ....Информационный голод сказался . за неделю книгу я " проглотил " и теперь " читаю " график .... Так что кому книга , а кому ляктроника . На вкус и на цвет лякроников нет !
Не думаю, что всё так радужно и изучение всегда столь захватывающе (во всяком случае в этой сфере). 95% того что я читаю - это на силе воли. Нужно мне было разобраться с исключениями и я несколько дней (если не неделю) сидел и читал без особого удовольствия про всякие персональные функции, CFI, landing pads, таблицы исключений, целые с переменной длинной, про раскучивание стека силами libstdc, копал под отладчиком, ... . На эту тему можно написать ещё одну книгищу, снабдив это всё историей и искромётным юмором автора. Поэтому эффективность книги невысока на мой взгляд. А большинство концепций будут просто непонятными или незапомнятся из-за неактуальности для читателя в данный момент времени.
Справка для начала не катит. Требует минимального уровня понимания сути программирования. Вот найдите мне хоть одну страницу в справке по программированию, которую полностью поймёт абсолютно не знакомый с этим делом человек. Сама структура информации заточена под другое. Учебники сильно отличаются.
Советовать документацию новичку -- распространённый совет -- только он принципиально ошибочный.
Новичку нужен учебник -- документация ему не понятна.
Как только новичок, изучая учебник, начинает понимать документацию -- ему перестаёт нужен учебник и становится нужна документация.
Почему при всём многообразии учебников по программированию -- 99% учебников бестолковые? -- Потому что построены они как "калька" документации.
У документации и у учебника -- разные цели и подходы к изложению материала.
Ни одна документация не строится с методологической, учебной точки зрения.
Я в детстве в библиотеку ходил много . Читать очень любил . Наверное так и осталась привязанность к книгам . А интернет зависит от провайдера . Если долго сидишь то тебя вышибает . Создаётся нервозность , что негативно влияет на обучение . И ещё монотонный шум вентилятора на ноуте сильно отвлекает и на нервы действует . и ещё если что то забыл надо вспоминать на какой странице .не находишь . нервничаешь - это сказывается на учёбе . Потом глаза слезяться и как стелянные становяться . С книгой такого нету !!
Короче из всего сказанного вывод : Книга по С++ будет полезна в ознакомительных целях именно для начинающих . 400 рублей не слишком непсильная цена ? Щас гляну КНИГУ по MQL 5 . что мне прислали ссылку несколько страниц назад .
А на мои вопросы про слеши никто так и не ответил .....Помню мультик в детстве : Из крана вода капает ( кран не закрыли ) и чувак правильный , даже в галстуке , мимо идёт и очень ВОЗМУЩАЕТСЯ разгильдяйством ! написал кучу транспорантов , призывающих к бережливости . Далее усталый , но довольный проделанной работой присел отдохнуть рядом с КАПАЮЩИМ краном . Мимо малыш пробегал , увидел кран капает и ЗАКРЫЛ кран . Чувак аж глаза выкатил от удивления !
Справка для начала не катит. Требует минимального уровня понимания сути программирования. Вот найдите мне хоть одну страницу в справке по программированию, которую полностью поймёт абсолютно не знакомый с этим делом человек. Сама структура информации заточена под другое. Учебники сильно отличаются.
А в чем оно заключается это минимальное понимание? В том, что программа это набор инструкций... Что еще?