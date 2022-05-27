Где купить книгу о программировании советников? - страница 5

Vitaly Muzichenko:

Ну тогда уж с математики 3-го класса)

Ну на самом деле, если что и учить, это именно то, на чём нужно писать конкретную программу, а не что-то приближённое. Советчики)

Про Азбуку забыли, основу основ.
 
Texnolog:
Про Азбуку забыли, основу основ.

... осталось совсем чуть чуть: учимся МА---МА говорить и на горшке сидеть ))))

 
Dmitry Fedoseev:
Да что с++? Учите лучше ассемблер. Так вы дольше не приступите к написанию советнив

В учлище пошёл после восьмого класса , тогда на уроке информатики мы проходили . что есть Асемблер , Ада , Алгол , Фортран , Паскаль .........это которые я на память помню .  В классе информатики  были  мини ЭВМ ( слово компьютер тогда в помине не было ) они работали на Бейсике . Но я учился на электрика и программирование  с жаргоном  типа " файл не проходит " ( что за файл  такой ?? Куда не проходит ?? )  было для меня   дикостью и недоумением - чо за хренотень такая ??Берёшь два провода и суёшь  в розетку , как бабахнет - от то будет и хвайл ,  и майл , и   квасоль , и кохвэ ,  и всё остальное !!? . А кто ж знал  , что оно выстрелит ?

 
Vladimir Gribachev:

лучше начните с видео на ютубе - это самый быстрый старт

через месяц уже сможете сами что-то написать

Смотрел........Вот мы открываем терминал ДА ,  нажимаем файл ДА , нажимаем создать ДА , или смотрите  ДА , можно по другому ДА , .......................................весь урок ДАкает  я выключил нахер . Другой включил , говорящий бормочет себе под нос что то неразборчивое и только  мелькают какие то действия на экране ......больше не стал искать .

 
Lazar Buga:

Это есть синтаксис языка, такие вещи нужно просто запоминать. Это как в любом иностранном языке грамматика, когда применять артикль 'a', а когда 'the'. Когда ставить запятую, а когда точку. Только если ты будешь объяснять что то человеку, на иностранном для тебя языке, и будешь делать это с ошибками, то скорей всего человек тебя поймёт и догадается что ты хочешь сказать. А вот компьютеру нужно объяснять исключительно без ошибок, строго по правилам. Забудешь где то точку с запятой или закрывающую скобку, то всё - ошибка компиляции.
Вобще советовать новичку почитать Кнута, такое себе занятие. Если хочешь ознакомится с азами, синтаксисом, основами и почерпнуть все эти знания из книги, там где материал будет подаваться хорошо организованно, глава за главой, по мере увеличения знаний читающего, с хорошими примерами, то можно почитать книгу Шилдта C#. В этой книге как раз больше уклона на синтаксис. Все основные понятия о том что такое Типы данных, Операторы,  Массивы и Строки, Методы и Классы, Переменные - можно почерпнуть оттуда. Различия между Mql4 будут минимальны.
Это если конечно не получается взять конкретный советник, простенький, логика которого понятна от А до Я, и как советовали выше, идти по коду, нажима F1 выделив непонятное выражения и читать справку.
Я лично так начинал,-  был когда то очень давно у меня простенький советник-Новостник, выставлял отложенные ордера в обе стороны, в заданное время. Выводил на экран информацию о спреде. При срабатывании одного из ордеров, противоположный удалял, а тот что оставался тралил.  Вот, от А до Я, читая что такое OnInit, OnTick и все остальные функции которые там задействованы, понимание пришло само собой.

Кто такой этот Кнут ? Где его найти ? Прилагаю скрин КИРПИЧа
 

А это идея .....прежде чем   ЧТО ТО программировать  на каком либо языке   , надо понять ЧТО из себе представляет программирование вообще...

Я  поискал в интернете  б \ у  книги Шилдта на Авито и нашёл много по 500 рублей . В принципе   по карману . Только названий очень много . так с КАКОЙ начать ?  Прилагаю файл   с картинками .

Файлы:
wdjjb.zip  1932 kb
 

    Чтобы научиться программировать - надо программировать. Плюс - глядеть на чужой код, и разбираться в нем, почему и как стоят те или иные конструкции.

    Причем, для начала чужой код должен быть простым. Не советую изучать MQL, скажем, с изучения трудов fxsaber'a. Лучше взять код с сайта, из статей "для начинающих".

     
    Зато в прогах у fxsaber'a (которые мне довелось просмотреть) всё кратко, чётко и абсолютно по делу! 

     
    Так кто ж возражает ?

    Но - это явно не для новичков. Особенно, если не работал с дефайнами, которые fxsaber очень любит.

    У меня в прогах тоже вполне себе все кратко, четко и по делу. Но для того, кто ни разу не имел дела с виртуальными интерфейсами и с ООП-перегрузкой - мои коды тоже будут слишком сложны.

