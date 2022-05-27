Где купить книгу о программировании советников? - страница 5
Ну тогда уж с математики 3-го класса)
Ну на самом деле, если что и учить, это именно то, на чём нужно писать конкретную программу, а не что-то приближённое. Советчики)
Про Азбуку забыли, основу основ.
... осталось совсем чуть чуть: учимся МА---МА говорить и на горшке сидеть ))))
Да что с++? Учите лучше ассемблер. Так вы дольше не приступите к написанию советнив
В учлище пошёл после восьмого класса , тогда на уроке информатики мы проходили . что есть Асемблер , Ада , Алгол , Фортран , Паскаль .........это которые я на память помню . В классе информатики были мини ЭВМ ( слово компьютер тогда в помине не было ) они работали на Бейсике . Но я учился на электрика и программирование с жаргоном типа " файл не проходит " ( что за файл такой ?? Куда не проходит ?? ) было для меня дикостью и недоумением - чо за хренотень такая ??Берёшь два провода и суёшь в розетку , как бабахнет - от то будет и хвайл , и майл , и квасоль , и кохвэ , и всё остальное !!? . А кто ж знал , что оно выстрелит ?
лучше начните с видео на ютубе - это самый быстрый старт
через месяц уже сможете сами что-то написать
Смотрел........Вот мы открываем терминал ДА , нажимаем файл ДА , нажимаем создать ДА , или смотрите ДА , можно по другому ДА , .......................................весь урок ДАкает я выключил нахер . Другой включил , говорящий бормочет себе под нос что то неразборчивое и только мелькают какие то действия на экране ......больше не стал искать .
Это есть синтаксис языка, такие вещи нужно просто запоминать. Это как в любом иностранном языке грамматика, когда применять артикль 'a', а когда 'the'. Когда ставить запятую, а когда точку. Только если ты будешь объяснять что то человеку, на иностранном для тебя языке, и будешь делать это с ошибками, то скорей всего человек тебя поймёт и догадается что ты хочешь сказать. А вот компьютеру нужно объяснять исключительно без ошибок, строго по правилам. Забудешь где то точку с запятой или закрывающую скобку, то всё - ошибка компиляции.
Вобще советовать новичку почитать Кнута, такое себе занятие. Если хочешь ознакомится с азами, синтаксисом, основами и почерпнуть все эти знания из книги, там где материал будет подаваться хорошо организованно, глава за главой, по мере увеличения знаний читающего, с хорошими примерами, то можно почитать книгу Шилдта C#. В этой книге как раз больше уклона на синтаксис. Все основные понятия о том что такое Типы данных, Операторы, Массивы и Строки, Методы и Классы, Переменные - можно почерпнуть оттуда. Различия между Mql4 будут минимальны.
Это если конечно не получается взять конкретный советник, простенький, логика которого понятна от А до Я, и как советовали выше, идти по коду, нажима F1 выделив непонятное выражения и читать справку.
Я лично так начинал,- был когда то очень давно у меня простенький советник-Новостник, выставлял отложенные ордера в обе стороны, в заданное время. Выводил на экран информацию о спреде. При срабатывании одного из ордеров, противоположный удалял, а тот что оставался тралил. Вот, от А до Я, читая что такое OnInit, OnTick и все остальные функции которые там задействованы, понимание пришло само собой.
А это идея .....прежде чем ЧТО ТО программировать на каком либо языке , надо понять ЧТО из себе представляет программирование вообще...
Я поискал в интернете б \ у книги Шилдта на Авито и нашёл много по 500 рублей . В принципе по карману . Только названий очень много . так с КАКОЙ начать ? Прилагаю файл с картинками .
Чтобы научиться программировать - надо программировать. Плюс - глядеть на чужой код, и разбираться в нем, почему и как стоят те или иные конструкции.
Причем, для начала чужой код должен быть простым. Не советую изучать MQL, скажем, с изучения трудов fxsaber'a. Лучше взять код с сайта, из статей "для начинающих".
Зато в прогах у fxsaber'a (которые мне довелось просмотреть) всё кратко, чётко и абсолютно по делу!
Так кто ж возражает ?
Но - это явно не для новичков. Особенно, если не работал с дефайнами, которые fxsaber очень любит.
У меня в прогах тоже вполне себе все кратко, четко и по делу. Но для того, кто ни разу не имел дела с виртуальными интерфейсами и с ООП-перегрузкой - мои коды тоже будут слишком сложны.