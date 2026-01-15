Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 486
Может кто подсказать как такое возможно что используя один робот с одинаковыми параметрами на одном периоде на одном инструменте у одного брокера с одинаковыми версиями MT4 у 2 человек получаются совершенно разные результаты прогона?
История полностью скачана
Спред тоже одинаковый и фиксированный, а не "текущий"?
Добрый День!
Вопрос: как ускорить работу тестера в терминале?
У меня он использует только 1 поток процессора из 4-х, и только 150мб оперативки. (т.е. не использует всю мощь ПК)
Какие есть варианты?
Если это уже обсуждалось, то подкиньте ссылки Пожалуйста!
В правом верхнем углу этого сайта есть значок поиска Нажимаете на него и вводите ускорить работу тестера
Помогите пожалуйста прикрутить к индикатору MarketProfile перемещение по графику как у VP-Range-v6 !!!!!!
Или хотя бы просто добавить, чтобы он от времени мог работать, а не только от даты. Вроде там это есть, но не срабатывает
Тестер МТ использует только одно ядро, переходите на МТ5
Как прочитать 8-мую строку файла?
вопрос касается файловых операций
Все в mql делается перебором, как мне кто-то когда-то говорил?
Другим способом нельзя?
Ку форумчане!
Подскажите, пожалуйста, кто знает
надо рассчитать среднюю цену энного количества баров (BarCount). Проблема в том, что функция запоминает максимальные и минимальные значения цен и выдает их, хотя бары имеющие эти хаи и лои, уже за пределами BarCount. Как сделать чтобы чтобы постоянного пересчитывалось и выдавались значения только за заданное количество баров?
extern int BarCound = 3;
double mp, max, min, avg, maxprice = -999999, minprice = 999999;
}
Ку форумчане!
Подскажите, пожалуйста, кто знает
надо рассчитать среднюю цену энного количества баров (BarCount). Проблема в том, что функция запоминает максимальные и минимальные значения цен и выдает их, хотя бары имеющие эти хаи и лои, уже за пределами BarCount. Как сделать чтобы чтобы постоянного пересчитывалось и выдавались значения только за заданное количество баров?
1. Вот так должен выглядеть вставляемый в сообщение код.
2. Зачем изобретать велосипед если в сарае стоит исправный мопед?
В mql4 существуют такие функции как iHighest и iLowest
Надеюсь разобраться с применением этих функций не составит труда.
Ну, а конкретно по проблеме:
Буратино дали 5 яблок. 2 из них он съел. Сколько яблок осталось у Буратино?
Думаете три??? Ошибаетесь. Никто не знает сколько яблок было у Буратино до того как ему дали ещё 5 яблок.
Вывод: Обнуляйте переменные...