Может кто подсказать как такое возможно что используя один робот с одинаковыми параметрами на одном периоде на одном инструменте у одного брокера с одинаковыми версиями MT4 у 2 человек получаются совершенно разные результаты прогона?

Спред тоже одинаковый и фиксированный, а не "текущий"?

 
Количество тиков одинаково? 
Счёт загружен  один и тот же? 
Котировки других пар, участвующих в тесте,  например для отображения прибыли ы валюте счета? 
 

Добрый День!

Вопрос: как ускорить работу тестера в терминале?

У меня он использует только 1 поток процессора из 4-х, и только 150мб оперативки. (т.е. не использует всю мощь ПК)

Какие есть варианты?

Если это уже обсуждалось, то подкиньте ссылки Пожалуйста!

 
В правом верхнем углу этого сайта есть значок поиска   Нажимаете на него и вводите ускорить работу тестера

 

Помогите пожалуйста прикрутить к индикатору MarketProfile перемещение по графику как у VP-Range-v6 !!!!!!

Или хотя бы просто добавить, чтобы он от времени мог работать, а не только от даты. Вроде там это есть, но не срабатывает

Файлы:
Market_Profile.mq4  21 kb
VP-Range-v6.mq4  41 kb
 
Тестер МТ использует только одно ядро, переходите на МТ5

 

Как прочитать 8-мую строку файла?

вопрос касается файловых операций

https://docs.mql4.com/ru/files

Все в mql делается перебором, как мне кто-то когда-то говорил?

for(i=1; i<=8; i++)           
{
Str_DtTm =FileReadString(Handle);
}

Другим способом нельзя?
 

Ку форумчане!

Подскажите, пожалуйста, кто знает

надо рассчитать среднюю цену энного количества баров (BarCount). Проблема в том, что функция запоминает максимальные и минимальные значения цен и выдает их, хотя бары имеющие эти хаи и лои, уже за пределами BarCount. Как сделать чтобы чтобы постоянного пересчитывалось и выдавались значения только за заданное количество баров?


extern int    BarCound   = 3;

double mp, max, min, avg, maxprice = -999999, minprice = 999999;

double AvgPriceBar()  
   { 
   int i=0;
      for (i=0; i<BarCount; i++)
         {
         max = iHigh(Symbol(), PERIOD_CURRENT, i);
            if (max > maxprice)  maxprice = max;
         }   
      for (i=0; i<BarCount; i++)
         {
         min = iLow(Symbol(), PERIOD_CURRENT, i);
            if (min < minprice)  minprice = min;
         }
      {
         mp = (maxprice + minprice)/2;
            if (mp > 0) avg = mp;
      }
      return();

   }

 
1. Вот так должен выглядеть вставляемый в сообщение код.

2. Зачем изобретать велосипед если в сарае стоит исправный мопед?

В mql4 существуют такие функции как iHighest и iLowest

Надеюсь разобраться с применением этих функций не составит труда.

Ну, а конкретно по проблеме:

Буратино дали 5 яблок. 2 из них он съел. Сколько яблок осталось у Буратино?

Думаете три??? Ошибаетесь. Никто не знает сколько яблок было у Буратино до того как ему дали ещё 5 яблок.

Вывод: Обнуляйте переменные...

