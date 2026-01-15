Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 969
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо, работает, только выполняется одно условие:
А мне нужно
А с ним позиции не открывает почему-то
Работает, но открывает позиции, не по условию, где захочет, ладненько
Работает, но открывает позиции, не по условию, где захочет, ладненько
не может быть, мой код простой, фрактал как и ЗигЗаг имеет значения только на барах где стрелки, в цикле перебираем значения индикатора до появления стрелки и выходим из цикла, возвращаем номер бара на котором фрактал
я только не давно по фракталам делал советника - код проверенный, и что выяснилось в ходе теста, что фрактал на баре №1 может перерисовывать - включите режим визуализации тестера и добавьте индикатор фрактал
не может быть, мой код простой, фрактал как и ЗигЗаг имеет значения только на барах где стрелки, в цикле перебираем значения индикатора до появления стрелки и выходим из цикла, возвращаем номер бара на котором фрактал
я только не давно по фракталам делал советника - код проверенный, и что выяснилось в ходе теста, что фрактал на баре №1 может перерисовывать - включите режим визуализации тестера и добавьте индикатор фрактал
Может результат надо на 0 или empty value проверять
там 0 в пустых значениях, ну вроде как с нулем не лучший способ сравнивать сравниваю с _Point
все работает, доказывать не хочу, но должна выгрузка значений индикатора фрактал работать с использованием этого участка кода
ЗЫ: в очередной раз почему то обсуждаю свой код.... тем более код работает, не вижу кода других участников, не понятно кому это надо в итоге? ))))
PS:проверил, ибо знаю, что покоя вопрос не даст, все работает, код по быстрому:
результат
ArraySetAsSeries(true) для буферов индикатора.
не может быть, мой код простой, фрактал как и ЗигЗаг имеет значения только на барах где стрелки, в цикле перебираем значения индикатора до появления стрелки и выходим из цикла, возвращаем номер бара на котором фрактал
я только не давно по фракталам делал советника - код проверенный, и что выяснилось в ходе теста, что фрактал на баре №1 может перерисовывать - включите режим визуализации тестера и добавьте индикатор фрактацен, ,
вроде у меня получилось !
вроде у меня получилось !
Что именно?
имя Объекта передвигать по iFractals