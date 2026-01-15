Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 883

Alexey Viktorov:

Так а в mql5 то-же самое. Даже чуток расширено. Разве это не то, что надо?

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE

Значение SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

double

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

Рассчитанная стоимость тика для прибыльной позиции

double

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS

Рассчитанная стоимость тика для убыточной позиции

double

SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE

Минимальное изменение цены

double

Блин вообще туплю, вместо TICK_VALUE  TICK_SIZE пихал...  надо спать идти
 
Ребята что сдесь не правильно помогите!?
 
Alexey Viktorov:

Первое что бросилось в глаза, это последовательность буферов.

Буферы построения ВСЕГДА должны идти подряд. То-есть если буферы данных под номерами 2 и3, то буфер цвета ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть под номером 4

Если это не единственная ошибка, тогда будем смотреть дальше.

ОК, действительно нашел такую особенность в инструкциях, здесь:

Справочник MQL5 / Пользовательские индикаторы / SetIndexBuffer
".....

bool  SetIndexBuffer(
   int                                        index,         // индекс буфера
   double                                  buffer[],     // массив
   ENUM_INDEXBUFFER_TYPE  data_type      // что будем хранить
   );

Параметры

index

[in]  Номер индикаторного буфера. Нумерация начинается с 0. Номер должен быть меньше значения, объявленного в #property indicator_buffers.

buffer[]

[in]  Массив, объявленный в программе пользовательского индикатора.

data_type

[in]  Тип данных, хранящихся в индикаторном массиве. По умолчанию INDICATOR_DATA (значения рассчитанного индикатора). Может также принимать значение INDICATOR_COLOR_INDEX, тогда данный буфер предназначен для хранения индексов цветов для предыдущего индикаторного буфера. Можно задать до 64 цветов в строке #property indicator_colorN. Значение INDICATOR_CALCULATIONS означает, что данный буфер участвует в промежуточных расчетах индикатора и не предназначен для отрисовки.

 

Попробовал переделать получил еще большую хрень. Гистограмма пропала вовсе, а линейный индикатор стал мягко говоря странным. Сигнальная обрезалась свыше 50, а основная ниже. Таких обрезаний и в коде то нету. 

 
Artyom Trishkin:

Я вам дал ссылку на изучение не гистограммы, а работы с буфером цвета. Абстрагируйтесь от гистограммы, и сосредоточьтесь на том, как нужно с цветом работать.

Изучил, ничего нового не почерпнул, видимо оно (новое для меня) конечно есть, очевидное для всех посвященных, само собой разумеющееся. Найти я не смог, кроме  вышеописанной особенности взаимного расположения буферов при индексировании. Эту последовательность соблюл, получил еще более убогую картинку. 

Картинки ниже, фал приложен

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                       Stoch_HISTOGRAM_MQL5_4.mq5 |
//|                   Copyright 2009-2017, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2009-2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"

//--- indicator settings
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 8
#property indicator_plots   3

#property indicator_type1   DRAW_COLOR_HISTOGRAM2
#property indicator_color1  clrGreen,clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1 

#property indicator_type1   DRAW_LINE       // основная
#property indicator_color1  clrLightSeaGreen
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  3 

#property indicator_type2   DRAW_LINE       // сигнальная
#property indicator_color2  clrYellow
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width3  2 

//--- input parameters
input int InpKPeriod=5;  // K period
input int InpDPeriod=3;  // D period
input int InpSlowing=3;  // Slowing

//--- indicator buffers
double    ColorHistogram_2Buffer1[]; 
double    ColorHistogram_2Buffer2[]; 
double    ColorHistogram_2Colors[];
double    ExtMainBuffer[];
double    ExtSignalBuffer[];
double    ExtHighesBuffer[];
double    ExtLowesBuffer[];
color     colors[]={clrRed,clrGreen};
int       cl;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping

   SetIndexBuffer(0,ColorHistogram_2Buffer1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,ColorHistogram_2Buffer2,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,ColorHistogram_2Colors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
   SetIndexBuffer(3,ExtMainBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(4,ExtSignalBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(5,ExtHighesBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
   SetIndexBuffer(6,ExtLowesBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);  
   
   //ArraySetAsSeries(ExtMainBuffer,true);
   //ArraySetAsSeries(ExtSignalBuffer,true);
   //ArraySetAsSeries(ExtHighesBuffer,true);
   //ArraySetAsSeries(ExtLowesBuffer,true);
   //ArraySetAsSeries(ColorHistogram_2Buffer1,true);
   //ArraySetAsSeries(ColorHistogram_2Buffer2,true);
   //ArraySetAsSeries(ColorHistogram_2Colors,true);
   
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//--- set accuracy
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,2);
//--- set levels
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS,3);
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,0,20);
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,1,50);
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,2,80);
//--- set maximum and minimum for subwindow 
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM,0);
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_MAXIMUM,100);
//--- name for DataWindow and indicator subwindow label
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"Stoch_HISTOGRAM("+(string)InpKPeriod+","+(string)InpDPeriod+","+(string)InpSlowing+")");
   PlotIndexSetString(3,PLOT_LABEL,"Main");
   PlotIndexSetString(4,PLOT_LABEL,"Signal");
   //PlotIndexSetString(2,PLOT_LABEL,"UP");
   //PlotIndexSetString(3,PLOT_LABEL,"LOW");
//--- sets first bar from what index will be drawn
   PlotIndexSetInteger(3,PLOT_DRAW_BEGIN,InpKPeriod+InpSlowing-2);
   PlotIndexSetInteger(4,PLOT_DRAW_BEGIN,InpKPeriod+InpDPeriod);
   PlotIndexSetInteger(5,PLOT_DRAW_BEGIN,InpKPeriod+InpSlowing-2);
   PlotIndexSetInteger(6,PLOT_DRAW_BEGIN,InpKPeriod+InpSlowing-2);
//--- initialization done
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Stochastic Oscillator                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   int i,k,start;
//--- check for bars count
   if(rates_total<=InpKPeriod+InpDPeriod+InpSlowing)
      return(0);
//---
   start=InpKPeriod-1;
   if(start+1<prev_calculated) start=prev_calculated-2;
   else
     {
      for(i=0;i<start;i++)
        {
         ExtLowesBuffer[i]=0.0;
         ExtHighesBuffer[i]=0.0;
        }
     }
//--- calculate HighesBuffer[] and ExtHighesBuffer[]
   for(i=start;i<rates_total && !IsStopped();i++)
     {
      double dmin=1000000.0;
      double dmax=-1000000.0;
      for(k=i-InpKPeriod+1;k<=i;k++)
        {
         if(dmin>low[k])  dmin=low[k];
         if(dmax<high[k]) dmax=high[k];
        }
      ExtLowesBuffer[i]=dmin;
      ExtHighesBuffer[i]=dmax;
     }
//--- %K
   start=InpKPeriod-1+InpSlowing-1;
   if(start+1<prev_calculated) start=prev_calculated-2;
   else
     {
      for(i=0;i<start;i++) ExtMainBuffer[i]=0.0;
     }
//--- main cycle
   for(i=start;i<rates_total && !IsStopped();i++)
     {
      double sumlow=0.0;
      double sumhigh=0.0;
      for(k=(i-InpSlowing+1);k<=i;k++)
        {
         sumlow +=(close[k]-ExtLowesBuffer[k]);
         sumhigh+=(ExtHighesBuffer[k]-ExtLowesBuffer[k]);
        }
      if(sumhigh==0.0) ExtMainBuffer[i]=100.0;
         else ExtMainBuffer[i]=sumlow/sumhigh*100;
      if(ExtMainBuffer[i]>50){
         cl=1;
         ColorHistogram_2Buffer1[i]=50; 
         ColorHistogram_2Buffer2[i]=ExtMainBuffer[i]; 
         ColorHistogram_2Colors[i]=colors[cl];
     Print("ExtMainBuffer[i]=",ExtMainBuffer[i],
           " cl=",cl,
           " ColorHistogram_2Buffer1[i]=",ColorHistogram_2Buffer1[i],
           " ColorHistogram_2Buffer2[i]=",ColorHistogram_2Buffer2[i],
           " ColorHistogram_2Colors[i]=",ColorHistogram_2Colors[i]);
         } 
      if(ExtMainBuffer[i]<50){
         cl=0;
         ColorHistogram_2Buffer1[i]=ExtMainBuffer[i]; 
         ColorHistogram_2Buffer2[i]=50; 
         ColorHistogram_2Colors[i]=colors[cl];
     Print("ExtMainBuffer[i]=",ExtMainBuffer[i],
           " cl=",cl,
           " ColorHistogram_2Buffer1[i]=",ColorHistogram_2Buffer1[i],
           " ColorHistogram_2Buffer2[i]=",ColorHistogram_2Buffer2[i],
           " ColorHistogram_2Colors[i]=",ColorHistogram_2Colors[i]);
         } 
     }
//--- signal
   start=InpDPeriod-1;
   if(start+1<prev_calculated) start=prev_calculated-2;
   else
     {
      for(i=0;i<start;i++) ExtSignalBuffer[i]=0.0;
     }
   for(i=start;i<rates_total && !IsStopped();i++)
     {
      double sum=0.0;
      for(k=0;k<InpDPeriod;k++) sum+=ExtMainBuffer[i-k];
      ExtSignalBuffer[i]=sum/InpDPeriod;
     }
//--- OnCalculate done. Return new prev_calculated.
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Stoch_HISTOGRAM_MQL5_5.mq5  15 kb
 

Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста, где можно подсмотеть алгоритм "надежного" открытия ордеров (пока меня интересуют только рыночные), потому что я зашел в тупик.

Проблема в том, что у счета (Alpari) уровни StopLevel и FreezeLevel равны нулю и если использовать только эти https://book.mql4.com/ru/appendix/limits ограничения, выходит что стоплосс при покупке можно устанавливать на уровне Бид, а при продаже на уровне Аск, но это не так. В этом случае OrderSend возвращает ошибку "Нет цен" (ERR_OFF_QUOTES, код 136).

При этом сделки без стопов или со стопами в 50 и больше пунктов открывает без проблем.

Опытным путем я выяснил, что минимальный размер СлопЛосс составляет 19 пунктов. Не знаю как определить этот отступ программно.

 
Эти уровни нужно устанавливать от цены закрытия ордера, а не от цены открытия. И цена закрытия при установке этих уровней не должна быть равна устанавливаемому значению
 
klok79:

Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста, где можно подсмотеть алгоритм "надежного" открытия ордеров (пока меня интересуют только рыночные), потому что я зашел в тупик.

Проблема в том, что у счета (Alpari) уровни StopLevel и FreezeLevel равны нулю и если использовать только эти https://book.mql4.com/ru/appendix/limits ограничения, выходит что стоплосс при покупке можно устанавливать на уровне Бид, а при продаже на уровне Аск, но это не так. В этом случае OrderSend возвращает ошибку "Нет цен" (ERR_OFF_QUOTES, код 136).

При этом сделки без стопов или со стопами в 50 и больше пунктов открывает без проблем.

Опытным путем я выяснил, что минимальный размер СлопЛосс составляет 19 пунктов. Не знаю как определить этот отступ программно.

Попробуйте минСтопЛосс = Текущая цена +/- (МаксЗначение(2*Спред, СтопЛэвэл));

 
Почему при остановке отладки не уничтожаются объекты? Я так понимаю OnDeinit() вообще не вызывается. После стопа дебага мне приходится каждый раз убивать терминал.
 

Добрый день ниже код проблема часто обновляется массив adx_sig[9] . Хотел чтоб получилось зависимость обновления данных от времени. Но что то пошло не так.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                          123.mq5 |
//|                        Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
input int                  ADX_adx_period          = 14;                                                 // adx period ADX 
input int                  ADX_lower_level         = 20;                                                 // Lower level ADX 
int h_adx[9];
double adx1_buffer[3];
double adx2_buffer[3];
double adx3_buffer[3];
ENUM_TIMEFRAMES handle_period[9]={PERIOD_CURRENT,PERIOD_M1,PERIOD_M5,PERIOD_M15,PERIOD_M30,PERIOD_H1,PERIOD_H4,PERIOD_D1,PERIOD_W1};
int adx_sig[9];
int OnInit()
  {
//---
   for(int i=0; i<ArraySize(handle_period); i++)
     {
      //--- Установим хэндлы для индикаторов
      h_adx[i]=iADX(_Symbol,handle_period[i],ADX_adx_period);
        if(h_adx[i]<0) 
        {
         Alert("Ошибка при создании индикаторов - : ",GetLastError(),"!!");
        }
     }   
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
    for(int i=0; i<ArraySize(handle_period); i++)
     {
      //--- Удаляем хэндлы для индикаторов
      IndicatorRelease(h_adx[i]);
     }
     //---
       
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   for(int i_sig=0; i_sig<ArraySize(handle_period); i_sig++)
     {
      if(CopyBuffer(h_adx[i_sig],0,0,3,adx1_buffer)<3)Print("CopyBuffer adx1_buffer ",GetLastError());
      if(CopyBuffer(h_adx[i_sig],1,0,3,adx2_buffer)<3)Print("CopyBuffer adx2_buffer ",GetLastError());
      if(CopyBuffer(h_adx[i_sig],2,0,3,adx3_buffer)<3)Print("CopyBuffer adx3_buffer ",GetLastError());
      if(adx3_buffer[1]<adx2_buffer[1] && adx3_buffer[1]>=ADX_lower_level && adx3_buffer[1]>adx3_buffer[2])adx_sig[i_sig]=1;
      else if(adx3_buffer[1]>adx2_buffer[1] && adx3_buffer[1]>=ADX_lower_level && adx3_buffer[1]<adx3_buffer[2])adx_sig[i_sig]=-1;
      else adx_sig[i_sig]=0;
      }
      PrintFormat("ADX sig0=%i sig1=%i sig2=%i sig3=%i sig4=%i sig5=%i sig6=%i sig7=%i sig8=%i",adx_sig[0],adx_sig[1],adx_sig[2],adx_sig[3],adx_sig[4],adx_sig[5],adx_sig[6],adx_sig[7],adx_sig[8]); 
  }
