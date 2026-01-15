Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 877
Господа - почему время закрытия сессии у этого брокера 22:59, но не 23:59?
Это вопрос к брокеру. Пятница у многих закрывается в 22:59
Это вопрос к брокеру. Пятница у многих закрывается в 22:59
Здравствуйте
при открытии ордера иногда появляется ошибка 4754-Ордер не найден
и все советник висит из за того что пытается открыть ордер
помогает только переустановка советника
для открытия ордера использую класс CTradeподскажите что может быть?
Код?
ну тут ничего такого
//========================================================================================
void Open(int lot,string comment)
{
bool eror=false;
int step=0;
if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED)==1)
{
while(eror==false&&step<10)
{
double bid=SymbolInfoDouble(symbolName,SYMBOL_BID);
eror=Trade.Buy(lot,symbolName,bid,0,0,comment);
step++;
Sleep(200);
if(eror==false)Print("error - ",GetLastError());
}
}
}
скажем так это скальпер ставит очень часто
и может работать например час или 2 иногда пол часа все норм
и потом ошибка и висит
ну тут ничего такого
Покупка по bid, как минимум.
и потом ошибка и висит
Лог перед зависанием?