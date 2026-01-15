Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 877

Господа - почему время закрытия сессии у этого  брокера 22:59, но не 23:59?


 
Roman Shiredchenko:

Господа - почему время закрытия сессии у этого  брокера 22:59, но не 23:59?


Это вопрос к брокеру. Пятница у многих закрывается в 22:59

 
Alexey Viktorov:

Это вопрос к брокеру. Пятница у многих закрывается в 22:59

спсб.
 

Здравствуйте

при открытии ордера иногда появляется ошибка 4754-Ордер не найден

и все советник висит из за того что пытается открыть ордер

помогает только переустановка советника

для открытия ордера использую класс CTrade

подскажите что может быть?
 
Здравствуйте. А почему советник может не торговать? в тестере работает, а на реальном 100$ счете нет. Хотя до внесения плюшек работал. код проверил, косяков не нашел
 
Mikhail Rudyk:

Здравствуйте

при открытии ордера иногда появляется ошибка 4754-Ордер не найден

и все советник висит из за того что пытается открыть ордер

помогает только переустановка советника

для открытия ордера использую класс CTrade

подскажите что может быть?

Код?

 

ну тут ничего такого

//========================================================================================
void Open(int lot,string comment)
   {
               bool eror=false;
               int step=0;
               if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED)==1)
                  {
                           while(eror==false&&step<10)
                              {
                                 double bid=SymbolInfoDouble(symbolName,SYMBOL_BID);
                                 eror=Trade.Buy(lot,symbolName,bid,0,0,comment);
                                 step++;
                                 Sleep(200);
                                 if(eror==false)Print("error - ",GetLastError());
                              }
                  }
   }

 

скажем так это скальпер ставит очень часто

и может работать например час или 2 иногда пол часа все норм

и потом ошибка и висит

 
Mikhail Rudyk:

ну тут ничего такого

Покупка по bid, как минимум.

 
Mikhail Rudyk:

и потом ошибка и висит

Лог перед зависанием?

